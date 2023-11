Mezi nominovanými kandidáty jsou například nudlová sůl Bad Ischler, vanilková zmrzlina Cremissimo, Heinz Tomaten kečup či San Lucar Mango Maracuja Smoothie. Vyhlašovatelé uvedli, že přehnané ceny, etiketovací podvody a klamavé reklamní sliby ztěžují konzumentům nakupování. Agentura vybrala k volbě pět produktů oceněných v minulých měsících, které jsou podle ní "ošklivými praktikami marketingu". Tak zmíněná "nudlová sůl" Bad Ischl obsahuje jen v obchodě obvyklou jedlou sůl, slisovanou do formy dropsu. Zmrzlina Cremissimo podle organizace obsahuje v balení jen polovinu uváděného množství "a druhá polovina je vzduch". U Smoothie Mango Maracuja prozradí jen malým písmem tištěný údaj o přídavcích, že obsahuje skoro 70 % jablek ve formě šťávy z koncentrátu a jablečného pyré, k tomu trochu pyré z manga a kapku maracujové šťávy… "Slovo jablko nenajdete ani u obrázku na první stránce, ani ve jménu produktu," píší rakouské noviny.

Mlýnské kameny do znaku nechtějí

Výroba mlýnských kamenů přinášela Pergu staletí blahobyt a pověst. Letos na jaře navrhl spolek Steinbrecherhaus městské radě doplnit znak města o mlýnský kámen. To požádalo o věcné stanovisko zemi Horní Rakousy a v úterý večer o věci diskutoval kulturní výbor. Uzavřel: "Z pohledu heraldiky by po připojení mlýnského kámene už nebylo dosavadní trojvrší na znaku ,jako takové´ rozeznatelné, proto země vydala negativní stanovisko. Na jeho základě doporučil i náš kulturní výbor radě odmítnutí návrhu."

Rada stanovisko přijala. Našla další argument proti - předělání dopisních papírů a jiných reklamních prostředků, jak městských, tak podniků, které ve městě sídlí a užívají městský znak ke korespondenci - by způsobilo náklady asi 300 000 eur…

"Aby se tradice lámání kamene v obrazu města silněji zakotvila, bude na Hlavním náměstí osazen žulový mlýnský kámen, doplněný o dvě informační tabulky upozorňující na ,mlýnské´ dějiny města a na muzeum kamenolomu," napsaly OÖN.

Spolek Steinbrecherhaus rozhodnutí přijal s tím, že už na náměstí našli pro mlýnský kámen místo a rychle s jeho postavením začnou

Digitální změny držení vozidel

V Bavorsku bylo v prvních dvou měsících online-přihlašování motorových vozidel k provozu podáno přes 20 000 žádostí. Přes servis "i-Kfz“ mohou majitelé auta přihlašovat, přepisovat nebo odhlašovat. Nálepky s razítkem pro SPZ budou následovat poštou do deseti dnů. Už předtím ale mohou majitelé aut vyjet na digitální doklad. Téměř všech 96 evidenčních úřadů v zemi nabízí služby online, jak sdělilo ve středu ministerstvo dopravy. Kdo trvá na osobním kontaktu, bude moci i v budoucnu svůj úřad navštívit.

Slonice přijela k mamince po 28 letech

Když byla slonice Panang oddělena od matky Ceyla-Himali, aby mohla odcestovat do Mnichova, byl ještě kancléřem Helmut Kohl, píše DK. Teď se po 28 letech vrací do Curychu k mamince. Její naložení na speciální kontejner a cesta proběhly bez komplikací, řekl ve středu vedoucí týmu zooparku Hellabrunn Daniel Materna.

Panang se narodila v roce 1989 v zoo Curych a po šesti letech se po "neklidu" v tamní skupině slonů dostala do Mnichova. Její sestra Farha přišla na svět v roce 2005 a žije s matkou v Curychu.

Curyšská zoo vychází z toho, že šestinásobná matka Ceyla-Himali svou dceru i po 28 letech znovu pozná a že se Fahru podaří přesvědčit, aby dosud jí neznámou starší sestru akceptovala.

Sonda našla prstýnek po 50 letech

V roce 1964 nějak ztratila po svatbě paní Anna snubní prsten. Po více než 50 letech ho našel sondař Tom Gottmann z Forstinningu na poli u sousedního Hohenlindenu v okrese Ebersberg, kde paní tehdy žila. Nálezci, policistovi, se podařilo nyní 81letou majitelku vypátrat - žije v Pongau na Solnohradsku. Na její stopu ho přivedlo datum sňatku- vyryté na prstýnku se jménem: Georg 25.4.64.

Městský archiv v Hohenlindenu našel skutečně zápis sňatku Georga Hupfauera a Anny Seisenbergové v dubnu 1964. Tehdejší nevěstu se už ale nedařilo najít. Policista našel nakonec na tip své manželky ženu v Hohenlindenu, která se rovněž jmenuje Hupfauerová a křestním jménem Gabi. S rodinou navázal Gottmann kontakt a našel Annu, 81letou tchyni Gábiny…

Tehdejší nevěsta ovdověla v roce 1974, deset let po svatbě, znovu se vdala a s novým mužem a dětmi, teď už jako Gappmairovi, se přestěhovala do Rakouska. Jeden z jejich synů, Robert, manžel Gábi, se už v mládí vrátil do Hohenlindenu.

O nálezu jejího prstenu Annu informovala redakce Ebersberg-Newsletter. "Tolika štěstí ani nechtěla věřit," dodal list.

Gottschalk se vrací

V sobotu 25. listopadu od 20.15 hodiny bude showmaster Thomas Gottschalk (73) prezentovat v Offenburgu naposledy show, která z něho v letech 1987 a 2011 udělala legendu, píše DK. Snad mimochodem, v programu dané časy přetáhl Gottschalk celkově o 4381 minut… Kariéru mu přervala nehoda při soutěži 4. prosince 2010 v Düsseldorfu, kdy Samuel Koch, student hudby, divadla a médií, v sázce, že přeskočí protijedoucí auto saltem po rozběhu s pérovými pružinami, narazil do vozidla řízeného jeho otcem a ochrnul… Sobotní pořad bude vysílat také satelitní stanice ZDF od 20.15.

Jde o sázky, zda někdo dokáže to či ono. Těch bylo více než tisíc, nejčastěji se sklem, se svíčkami a vajíčky, ale 69krát hrála roli auta, 40krát bagry. Moderátor Frank Elstner sklidil 9. února 1985 rekordní počet diváků - 23,42 milionu.

Moderátor Frank Elstner sklidil 9. února 1985 rekordní počet diváků - 23,42 milionu.

Také diváci v Česku tento pořad vděčně sledovali. Tak viděli třeba bodybuildera Hanse Oßnera v roce 1981 nafouknout termoláhev, až praskla. Stejný rok postavili Rudolf Künzler a jeho tým 8,8 tun těžký náklaďák na čtyři sklenice piva. Roku 1990 Andrea Schagerová, Andreas Reiser a Monika Schraková za čtyři minuty poskládali z papíru člun a v něm ujeli 50 metrů v bazénu. V roce 1993 Rakušan Franz Bierbaum přetrhl za dvě a půl minuty 50 telefonních seznamů, každý o 1000 stranách. V prosinci 1997 Nico Haddad uhasil pěti litry vody stříkané z úst hořící chatku…

Program obohacovali zpěváci - Peter Maffay v něm vystoupil 17krát, Udo Jürgens a Herbert Grönemeyer 15krát, Robbie Williams desetkrát.

Myslíme si, že je na co se těšit i tentokrát…