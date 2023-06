Před soudem ve Welsu stanuli 67letý muž a jeho dva synové ve věku 36 a 32 let za to, že 23. dubna kolem 20.30 zastřelili několik kalousů ušatých v hnízdě u obce Pram (náš web informoval). Byli potrestáni peněžitými tresty 1200 a 8000 eur.

"Cvičili jsme psy na louce a stříleli na letící havrany," říkal 32letý obžalovaný. Dělají prý problémy, poškozují krycí plachty na sila, upřesnil jeho bratr. Otec dodal, že ten večer testovali odolnost loveckých psů na výstřel k nadcházejícím zkouškám. Sestřelili jednoho havrana, kterého odnesl na odpad u domu. K předloženému důkazu snímkem tří osob řekl, že na něm nemůže poznat nikoho.

Malí kalousové už nevyletí.Zdroj: Zdroj: OÖN

Fotografii pořídil svědek, který byl ten večer na procházce s přítelkyní a viděl část děje. Chtěl udělat fotky, vyšel proto na vršíček a sledoval další střelbu směrem na strom. Výstřelů mohlo být mezi patnácti a dvaceti. Dvě ze tří osob z louky poblíž stromu identifikoval - otce a jednoho ze synů, které zná desítky let. Když skupina odešla, šel s přítelkyní ke stromu, kde nalezl mrtvá soví kuřata. Když zkoušel vylézt nahoru, spadla z větví mrtvá sova.

K osobě svědka nejstarší obviněný řekl, že s ním mají opakovaně problémy - kromě jiného jezdil se čtyřkolkou přes synův hospodářský pozemek. Když ho kvůli tomu oslovil, odpověděl nějak hloupě a jednou mě dokonce popadl; za to jsem ho mohl oznámit, vypověděl důchodce.

Soudce je o jejich vině přesvědčen. Dopustili se týrání zvířat. Za to jim uložil peněžité tresty - nezaměstnanému 32letému a jeho otci 1200 eur, 36letému, jehož čistý měsíční příjem je 2500 eur, stanovil sankci 8000 eur. Zabavil jim zbraně. "Pálili jste z chuti zabíjet a zastřelili jste sovy, lhostejno z jakého důvodu. Pro to nemám žádné porozumění…", řekl soudce.

Uhynula nejstarší kočka světa

"Stupsi", na jaře prohlášená za pravděpodobně nejstarší kočku na světě, zemřela - slepá, ale stále jistá v kroku, napsal Donaukurier. Na podzim by jí bylo 29 let… "Museli jsme ji s těžkým srdcem nechat utratit. Už nic nejedla a nepila, a dneska nemohla vstát," napsaly rodiny Pfennigmannovy a Tackovicovy z Altöttingu přátelům.

„Stupsi“ se na jaře postarala o titulky. Média informovala, že jistá Flossie z Velké Británie má být nejstarší kočkou na světě. Pfennigmannovi, s jejichž dcerou Marinou Tackovicovou „Stupsi“ trávila večer svého života až do poslední minuty u veterináře, počítala roky zpátky a našla fotografie z roku 1995, kdy se Stupsi na podzim narodila.

Kočičí metuzalemka.Zdroj: Zdroj: DK

„Teď už byla slepá, ale jinak fit," uvedl DK. Vyznala se v prostředí kolem, pobíhala hodně venku, až minulou zimu byla pár dnů nezvěstná, než ji znovu našli na kraji ulice v Altöttingu. Od té doby bydlí u Tackovicových. „Je opravdovým kočičím mazlíkem," řekla Birgit Pfennigmannová na jaře. Životní síly jí ale ubývaly…

Nejstarší deník Rakouska končí

Wiener Zeitung vyšel poprvé 8. srpna 1703 pod názvem Wiennerisches Diarium a je tak nejstarším nepřetržitě existujícím deníkem na světě, jak říká Wikipedie. Dnes vychází pětkrát týdně v nákladu kolem 24 000 výtisků. Prodává jich denně asi 8000. "Má víc čtenářů starších 90 let než mladších třiceti," říká ministryně pro média Susanne Raabová.

Dnes po 320 letech vychází jako tištěný deník naposledy. V budoucnu má vyjít jen o deseti číslech za rok. Od července bude jen online. Práci ztratilo na 60 novinářů. List přežil francouzskou revoluci, režim Metternicha, rok 1848, první světovou válku, světovou hospodářskou krizi, nacismus a okupaci, ale nezvládl politiku 2023, stojí v jeho nekrologu.

Hlasy konzervativně-zelené koalice rozhodl ve čtvrtek rakouský parlament o přeměně státu náležejícího, ale redakčně nezávislého, titulu na online médium a vzdělávací centrum žurnalistiky. Za Wiener Zeitung bojoval do poslední chvíle prominentní podpůrný výbor, v němž byli třeba nositelka Nobelovy ceny za literaturu Elfriede Jelinková a umělec André Heller. Také opoziční poslanci kritizovali krok vládních stran jako řez do četnosti médií. "Je to mediálně politická a kulturně politická ostuda, míní sociální demokrat Jörg Leichtfried.