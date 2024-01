Dražily se mj. obraz Schwarzeneggera od Christopha Palaschkeho, obrazy od lyžařské legendy Franze Klammera, ušlechtilá whisky, "koncert v obýváku" skupiny TheBossHoss, krabice z cedrového a třešňového dřeva na doutníky Governor Humidor, socha The Big Kiss od Niclase Castella, meč z filmu Barbar Conan atd.

Smrtelná kolize české lyžařky

39letá lyžařka z Čech přišla ve čtvrtek dopoledne o život při kolizi na Kitzsteinhornu v solnohradském Pinzgau. Podle policejní zprávy najela na sjezdovce zezadu do 43letého lyžaře. Oba upadli a reanimační pokusy přišly pozdě, lékař záchranky už jen konstatoval smrt Češky.

Čtyři roky uháněný ctitelkou

Volksblatt popsal případ skutečně tvrdého stalkingu. 59letého číšníka z Vídně pronásledovala čtyři roky 57letá žena. Kvůli ní ztratil dvě zaměstnání, skrytě se musel přestěhovat a nakonec psychicky onemocněl.

Jeho stíhatelka byla za stalking už dvakrát odsouzena, jednou dokonce k odnětí svobody. Dva měsíce po propuštění z vězení v listopadu 2021 znovu navázala kontakt se svým "oblíbencem". Volala mu, klepala na dveře jeho bytu, vyhledávala blízkost k němu také na jeho pracovišti, v kavárně ve vnitřním městě, až jí provozovatel zařízení zakázal do provozovny vstup. Pak číšníka uháněla telefonicky - od 1. března do 17. dubna 2022 mu volala do kavárny 280krát. Dal výpověď a přestěhoval se do jiného okresu - stěhováky objednal na noc, aby žena jeho změněné bydliště nezjistila. Už nemohl bez léků spát, kompletně se izoloval doma, nevycházel a neměl žádné kontakty s přáteli.

57letá ho vystopovala i na novém pracovišti a pronásledování spustila znovu. Na servisu pracovního trhu se vydávala za jeho družku, stornovala jeho jménem termíny a přebírala tiskoviny důchodového úřadu, aby zjistila, kde absolvuje léčebnou kúru z důvodu své psychické zátěže.

Loni v březnu byla z důvodu nového trestního oznámení číšníka zatčena a umístěna do vazby. Znalec psychiatr u ní diagnostikoval bludnou poruchu a schizofrenní psychózu. Státní zastupitelství požádalo o její umístění v terapeutickém centru.

Před začátkem procesu ohlásila široké doznání, ale pak své jednání zase relativizovala - u bydliště nebo na pracovišti číšníka se prý vyskytla jen náhodně. Že zachytila dopis úřadu práce o místě jeho léčebné kúry odůvodnila tak, že se na takové léčení sama chytá a nechce být umístěna ve stejném pavilonu jako on. Zavolala do lázní, vydávala se za ošetřující lékařku číšníka a jeho kúru odřekla.

V probíhajícím řízení za stalking řekl znalec, že obžalovaná musí být zařazena do asistovaného bydlení, vést dál psychoterapii, brát předepsané léky a jejich hladinu v těle pravidelně kontrolovat, nesmí pít alkohol a konzumovat drogy a má absolutní zákaz kontaktu číšníkovi. Jinak by šla ihned znovu do vězení.

Z vazby byla propuštěna a převezena do ubytovny. Rozhodnutí soudu ještě není v právní moci.

Maďarka byla na starší

Cíleně oslovovala 47letá Maďarka ve Vídni na Západním nádraží starší osamělé muže a pak je částečně s masivním násilím obírala. Jednoho 73letého udeřila loni 19. července kladivem do hlavy a do tváře, protože jí nechtěl dát 200 eur. Krátce nato násilím vzala 83letému několik tisíc eur. V pátek jí vídeňský zemský soud uložil čtyři roky a umístění v terapeutickém centru vzhledem k její schizofrenii.

Nemá ve Vídni pevné zázemí. Uváděla sice, že žila se 73letým poškozeným v životním společenství a měla klíče od jeho bytu. Dotyčný, dělník v důchodu, k tomu řekl, že obžalovanou jen tu a tam pustil do bytu, aby s ní strávil kousek času. Poslední léto se velmi rozzlobila, když jí nechtěl dát 200 eur na lístek na vlak do Maďarska. Napadla ho kladivem, sebrala mu mobil a peněženku a jeho berle hodila do světlíku. Pak z bytu vyběhla, zavřela ho v něm a s rozbitou lebkou a více krvácejících zraněních ho nechala osudu.

V polovině srpna přenocovala obžalovaná u dalšího starého známého. 83letý náhle usnul a vzbudil se za dva dny. V peněžence mu chybělo více tisíc eur a po ženě nebylo stopy.

Zatčena byla 23. srpna. Ke krádeži řekla jen, že peněženku starého pána otevřela a našla v ní pouze 40 eur. Že poškozeného omámila k.o.-kapkami, nebylo dokázáno. Znalec neměl za vyloučené, že důchodce usnul kvůli lékům na srdeční slabost a nedávnou operaci.

Našli ve sbírce vzácný minerál Humboldtin

Ve sbírce kamenů muzea v Horních Frankách našli experti krystaly humboldtinu. Podle vedoucího geologické služby zemského úřadu životního prostředí Rolanda Eichhorna byly dosud nalezeny jen na několika místech světa drobné krystaly tohoto nerostu, celkově v množství odpovídajícím sněhové kouli do dlaně. Bavoři teď našli druhou.

Humboldtin.Zdroj: Zdroj: DK

Humboldtin je pojmenován po přírodovědci Alexandru von Humboldt. Obsahuje uhlík a vodu jako veškerý život na Zemi, ale navíc také železo, říká Eichhorn. Že se vyskytuje také ve francké sbírce, se dlouho nevědělo. Až při aktuální digitalizaci archivu sbírek našli zaměstnanci 75 let starý dopis, který to minerálu informoval. V katalogu ale nebyl uveden. Tým tedy prohledal celou sbírku 130 000 exponátů a v malé krabičce nakonec našel žlutý "brok" včetně etikety. Analýzy v laboratoři potvrdily, že se skutečně jedná o humboldtin. Podle Eichhorna pocházel z hnědouhelného revíru u Schwandorfu v Horní Falci. Celé území bylo v osmdesátých letech zatopeno a ověřit, že nalezený humboldtin je skutečně odtud. Fandové minerálů jej budou moci obdivovat na největším evropském veletrhu minerálů 24. – 27. října 2024 v Trade Fair Center Messe v Mnichově u stánku geologické služby, píše DK ze zdroje Mindat.org.