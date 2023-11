Jihočeská a bavorská obec chtějí rozšířit vzájemné kontakty. Jak, to probralo setkání starostů obou měst, Petra Šimáka a Kristiny Rovinové s doprovodem a vedení euregia Dunaj-Vltava, v Horní Plané. Prohlédli si mj. návrh nové turistické mapy území Třístoličníku a lipenské přehrady.

Na staveništi školy. | Foto: PNP

"Obce jsou podobně strukturované - Neureichenau se 4500 obyvateli má silné hospodářství a turistický magnet Třístoličník, Horní Planá 2000 obyvatel, vltavskou nádrž a rodný dům Adalberta Stiftera. Plochou s 550 hektary lesa a dílem jezera je šestá největší ze 6000 českých obcí," píše PNP.

Starosta Petr Šimák informoval hosty také o připravovaných akcích jako posvícení, setkání traktorů, pivní festival. "Tedy atrakce, které by mohly přitáhnout i bavorskou stranu - vůbec by bylo vítané, kdyby v budoucnu obě města své akce lépe zveřejňovala," dodává list.

Tak to podle něho vidí i Kristina Urmannová a mluví už o konkrétním projektu, společné prezentaci regionu v turistické mapě v obou jazycích s vyznačenými stezkami, túrami, pamětihodnostmi podél trasy, které se vyplatí navštívit. "Takovou starou mapu měla s sebou a mínila, že by mohla sloužit jako základ pro dovybavení dnes dostupnými technickými prostředky. Nastínila i možnou digitální verzi a app pro mobily. Taková mapa by mohla region ukázat jako živou turistickou atrakci bez hranic."

V obou spřátelených městech běží podobné velké projekty - tady i tam je budováno školní centrum. "Horní Planá přistavuje k současné budově z 19. století moderní část, Neureichenau začalo se sanací, rozšířením a novostavbou školy na Třístoličníku," uzavírá PNP a připojuje snímek z prezentace hornoplánské přístavby školy. Na dalším opět ze zdroje PNP je setkání na radnici. Zleva sedí Kristina Urmannová, Jaroslava Pongratzová z regionu Dunaj-Vltava, vzadu ředitelka kulturního centra Lucie Roubínová, místostarosta Vojtěch Ščevík, Petr Šimák a ředitel euregia Kaspar Sammer.

Sešlost na plánské radnici.Zdroj: PNP

Syřané chystali útok na švédský kostel

Přečtením obžaloby začal dnes v Hamburku proces se dvěma bratry (24 a 29 let) ze Sýrie, kteří s pomocí kontaktní osoby z Islámského státu plánovali teroristický útok na kostel ve Švédsku pomocí výbušniny na opasku, napsal Donaukurier.

Při zatčení staršího z nich v dubnu v městské části St. Georg našli vyšetřovatelé podle vlastních vyjádření chemické látky, které mohly sloužit k výrobě trhaviny. Mladší bratr byl zadržen v Kemptenu v Allgäu.

Ve středu bude Světový den nudlí

Byl "vynalezen" 40 producenty "pasty" z celého světa na World Pasta Kongressu v roce 1995 s cílem vyzvednout nudle jako mezinárodní potravinu, která se jí na celém světě.

U cyklostezky před Bavorovicemi srazil vlak člověka. Smrtelně ho zranil

V Itálii jí sní průměrně 25 kilogramů za rok, v Německu, kde je na talíři asi jednou týdně, jen osm. Do Evropy měl nudle přivézt z Číny Marco Polo ve 13. století, ale v Itálii a v Řecku se jedly zřejmě už v antice. Velmi brzy živily také Araby a Indy. "Při vykopávkách v Číně byl nalezen roku 2005 v jednom hrnci obsah nudlím podobný," píše DK.

Rozčtvrcená mrtvola

V Greifswaldu byla v sobotu pozdě večer v bytě nalezena rozčtvrcená mrtvola. Dva muži ve věku 27 a 28 let byli zatčeni - jeden na místě. Druhý utekl, ale v neděli se sám ohlásil a nechal se na veřejném místě bez odporu zadržet.

Muzikant s jedem

Houslista symfonického orchestru Schleswig-Holstein byl v Hannoveru odsouzen za pokus vraždy jedem a nebezpečné ublížení na zdraví k odnětí svobody na šest a půl roku.

O věci náš web exkluzivně informoval. Loni v září přimíchal v domově seniorů jed do jídla své 93leté matky, kterou zachránily transfuze. Její zdravotní stav se předtím rapidně zhoršil, byla jí diagnostikována demence a v zoufalství z toho ji syn zkusil zabít. Několik dnů nato otrávil česnekový dip dvěma kolegům na koncertním zájezdu. Jeden z nich ho opakovaně napadal a vystavoval mobbingu, což zesílilo deprese obviněného. Přiznal, že objednal jed Brodifacoum, aby jim uškodil, ale plán prý vzdal a prostředek zlikvidoval. Tomu ale senát neuvěřil, poškození utrpěli poruchu krevního oběhu, na kterou mohli zemřít.

Státní zástupce pro obžalovaného navrhoval dvanáct let vězení.

Čekají, až červi vyžerou obří želvu zevnitř

Do centra ochrany zvěře u Elmshornu přinesla chodkyně z procházky u Ellerbeku u Hamburku mrtvou želvu ostruhatou, kterou našla v křoví. Jde o třetí největší druh světa, který žije v severní Africe. Dorůstá až přes 80 centimetrů a váhy i přes 105 kilogramů. "Nemá zimní spánek a potřebuje i v chladných měsících teplo. Pravděpodobně se jí proto chovatel zbavil," říká vedoucí centra Christian Erdmann (na snímku ze zdroje DK).

Expert s mrtvou obří želvou.Zdroj: DK

Její ostatky chce ošetřovatel zvířat uložit na bezpečném místě. "Až ji červi zevnitř vyžerou, rád by její krunýř vystavil a návštěvníky tak varoval před braním si exotických druhů zvířat domů," píše DK.

Podvody s nižšími cenami

Rakouský Spolek pro informaci spotřebitelů (VKI) "zatlačil" na společnost Hofer a ta se zavázala, že už nebude snižování cen srovnávat s vyššími "výchozími" cenami, které předtím vůbec nebyly účtovány, napsal DK.

Novou sportovní halu u budějovického výstaviště chtějí město i kraj

Konkrétně šlo o infračervené topení, které podle online reklamy Hoferu stojí 249 místo dřívějších 429 eur a je tedy o 42 procent levnější. "Starou" cenu už ale společnost měsíce nevyžadovala. Krátce před reklamou byl produkt v nabídce už za nižší cenu.

VKI po stížnosti zákaznice podala jménem ministerstva sociálních věcí žalobu na reklamu Hoferu. Společnost se už před jednáním soudu zavázala v soudním vyrovnání s VKI k upuštění od této praxe.

Napadl kolegu sekerou

46letý muž vyrukoval v neděli kolem sedmé hodiny ráno ve Vídni-Floridsdorfu na 29letého spoluobyvatele se sekerou na maso a způsobil mu řezná zranění hlavy. "Oba muži se podle dosavadního vyšetřování už dlouho hádali kvůli běžným věcem všedního dne," sdělil mluvčí policie Markus Dittrich dnes ráno. Poškozený ještě mohl utéct, ale zásahovka ho našla těžce zraněného v blízkosti bytu. Po předběžném opatření byl odvezen do nemocnice.