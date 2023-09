Obžalovaný loni v září přimíchal v domově seniorů v Hannoveru krysí jed obstaraný přes internet do jídla své 93leté matky. Jeho stopy se našly v krvi poškozené. Tři dny nato měl dva kolegy z orchestru na koncertní cestě otrávit jedem přidaným do česnekového dipu. Poškození utrpěli poruchy srážlivosti krve, na které mohli zemřít. Také u nich krevní rozbor prokázal přítomnost jedu.

Obžalovaný podezření vehementně odmítá.

Jeho kariéra v orchestru nejprve strmě rostla, vystupoval pravidelně i jako sólista. Pak se situace dramaticky zhoršila, představený napadal jednotlivé hráče a zpochybňoval jejich schopnosti, také jeho. Nakonec hrál z posledních sil a se strachem, že zklame. Na scéně dostával panické návaly a propadl se do "druhé řady". Vnímal to jako odebrání kusu srdce jeho hudebního života…

Měl deprese a myšlenky na sebevraždu - a také na vraždu. To ho vylekalo a cítil stále silnější nenávist k muzikantovi, který ho tak trápil. Obstaral si jed Brodifacoum. Chtěl prý kolegy na čas vyřadit, ale ne zabít. Plány nakonec vzdal a jed zlikvidoval neotevřený. Zalitoval, že to nikomu neřekl - i svému obhájci se svěřil až tři měsíce po zadržení. Důvodem, že nemluvil, bylo, že se za nenávist ke kolegům styděl, a stydí se za ni pořád. Snažil se o fazónu, ale působil nervózně…

Soud bude jeho věc projednávat ještě osm dnů.

Zemřel otec nápadníka Diany

Egypťan Mohamed Al Fayed, bývalý majitel proslulého londýnského obchodního domu Harrods a fotbalového klubu Fulham FC, zemřel ve středu ve věku 94 let. Sdělil to na svém webu Fulham: "Každý, kdo je s klubem spojen, dluží Mohamedovi dík za to, co pro nás udělal. Naše myšlenky jsou v tomto těžkém čase u jeho rodiny a jeho přátel."

Otec nápadníka Diany se nesmířil s její smrtí…Zdroj: DKCelosvětově byl Al Fayed znám také vztahem svého nejstaršího syna Dodiho s princeznou Dianou. Oba zemřeli 31. srpna 1997 při nehodě v Paříži.

"Se smrtí Dodiho se nikdy Al Fayed nesmířil. Od začátku setrvával na tezi, že jeho syn a Diana byli zavražděni za účasti britské tajné služby. Za těmito plány viděl mj. i tehdejšího prince Philipa, manžela královny Alžběty II.," napsal DK.

K Al Fayedovi list uvádí, že se narodil v Egyptě a od 60. let podnikal hlavně v Británii. Fulham koupil v roce 1997. Klub postoupil v roce 2001 do Premier League. Roku 2013 ho Al Fayed prodal pákistánskému podnikateli Shahidu Khanovi.

Al Fayed zanechal za sebou manželku Heini Wathenovou a čtyři děti. Syna Dodiho měl se svou první ženou Samirou Khashoggi.

Chystal bombu na americkou základnu

Ve svých 17 letech plánoval austro-islámista Lorenz K. (nyní 24) bombový útok na americkou základnu Ramstein v Německu a pokoušel se navést 12letého chlapce k sebevražednému atentátu. Za to byl odsouzen k devíti letům vězení. "Jenomže místo aby se resocializoval a deradikalizoval, byl tam členem teroristické sítě a navazoval četné kontakty," napsal DK.

V base ve Steinu měl celu vedle islámisty z Gruzie a dělili se o ilegální mobil. Podle nové obžaloby státního zastupitelství ve Štýrském Hradci měl jím K. z vězení dokonce udělovat příkazy k vraždám. Aby se zabránilo jeho dalším kontaktům s islámskými vězni, byl přeložen do Štýrského Hradce. Se dvěma dalšími vězni tam vytvořil "teroristickou buňku". Rychle navázal kontakt s Abdelkarimem Abu H., stoupencem Hamasu, který byl za pokusy o navedení k vraždám odsouzen na doživotí. Ke své islámistické propagandě používali ve vězení telegramový kanál a instagramový profil. Vyšetřování ještě neskončilo.

Vyprovodili Harryho Pottera z nádraží

Zamávali symbolicky Harrymu Potterovi…Zdroj: DK

Na nádraží londýnském nádraží King's Cross vyslali jako každoročně na 1. září četní fandové Harryho Pottera, příšlušně odění a s kouzelnými hůlkami v rukou, svého oblíbence s jeho přáteli Hermínou a Ronem symbolicky k začátku školního roku do kouzelnické školy v Bradavicích (Hogwarts).

Tisíce lidí odpočítávalo čas do startu «Hogwarts Expressu», který uváděli na koleji "9 3/4" desetiletý Arnav Partukar z Chelmsfordu, vyhlášený v jedné soutěži za největšího fanouška Harryho Pottera, a televizní moderátor Sam Thompson (31), také velký přívrženec Harryho (jeho kočky se jmenují Albus podle ředitele školy Albuse Dumbledoreho a Cedric po Harryho spolužákovi Cedricu Diggorym, který byl zavražděn ve čtvrtém dílu na rozkaz Lorda Voldemorta)…

Držel psy na souboje?

V Ansfeldenu na Linecku našli v pátek při domovní prohlídce 44 zanedbaných psů, mezi nimi amerického stafordširského teriéra. Byli drženi ve tmavém sklepě v malých klecích s ostnatými dráty. Neměli dost potravy ani vody. "Předpokládá se, že měli být nasazováni při ilegálních psích zápasech," napsaly OÖN. "K tomu byli vychováváni a trénováni, museli nosit elektrické obojky."

Hornorakouská televize informovala, že byli vyhladovělí, pokousaní a vyděšení. Byli předáni organizacím ochrany zvířat.