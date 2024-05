Od sousedů: Hrají hokej na jednokolkách

Team Steyr Unicycling z Askö Laufrad Steyr pořádá o letnicovém víkendu svůj 12. ročník jednokolového hokejového turnaje. Devět týmů z Německa a z Rakouska bude hrát v sobotu od 12 do 18 hodin a v neděli od rána do večera. Finále včetně show bude od 16 do 18 hodin. Vstupné se neplatí.

Jezdí po jednom kole a honí puk. | Foto: Zdroj: DK

"Je to velmi krátkodobý, ale kondičně intenzivní sport," říká Martin Pötz, hráč a funkcionář více než před patnácti lety založené jednokolové sekce ve Steyru. Těžkostí tohoto sportu je podle vyznavačů vyjíždět mnoho úzkých zatáček a nepadat v soubojích. Branky jsou velké podobně jako u ledního hokeje. S tenisákem hrají čtyři hráči v poli a brankář. Při turnaji ve Steyru trvá zápas deset minut, v jednom mančaftu mohou hrát společně muži i ženy bez rozdílu věku. Další veřejné vystoupení budou mít steyrští jednokoláci v sobotu 20. června při městské slavnosti. Zájemci o tuto hru se mohou hlásit na einrad@laufrad.cc. Malý hnědý brouk jménem Hitler Anophthalmus hitleri, «Hitlerův brouk" na snímku pod mikroskopem zoologické státní sbírky v Mnichově, nejspíš dál ponese stejné jméno. "Dosud nebyla podána žádná žádost o změnu vědeckého jména zvířecího druhu z etických důvodů, ani u Anophthalmus hitleri ne," řekl taxonomista (vědní disciplína zabývající se definováním skupin organizmů na základě jejich společných znaků) Daniel Whitmore, člen mezinárodní komise pro zoologickou nomenklaturu. "Některá udělená jména před desítkami let jsou dnes kritizována, protože uctívají spornou osobnost, užívají koloniální místní označení nebo mohou být z pohledu mnohých vědkyň nebo vědců diskriminující nebo rasistická. Statisíce vědeckých jmen by mohla být podle odhadu znalecké komise dotčena," napsal DK. Hitleri je jen ve sbírce.Zdroj: Zdroj: DK Whitmore řekl, že řada jmen může budit nevoli nebo odpor, ale prioritu má univerzální a stabilní nomenklatura, která žádný rozruch nevyvolává. "Není naším úkolem určovat, zda je jméno urážlivé nebo eticky nezastupitelné, neboť to jsou velmi subjektivní a osobní záležitosti." Sex na oltáři byl podružný 39letý muž z Rosenheimu musí hlavně kvůli velkým podvodům v kempu v Schechenu (okr. Rosenheim) na pět let a pět měsíců do vězení, napsal DK. Připomněl, že kromě toho měl 31. července 2022 sexuální styk na oltáři farního kostela s vlastní ženou a zachytil jej na videu. O události informoval i náš web. Obvinění ze sexu v kostele bylo trestní komorou okresního soudu v Traunsteinu potrestáno samostatným trestem šesti měsíců: právně byl čin rušením projevů víry. Od sousedů: Český kajakář (54) zahynul v Horních Rakousích I partnerka byla stíhána trestně - žalobce jí stejně jako jejímu muži kladl za vinu "urážlivé nemravné jednání na místě, které bohoslužba věnovala náboženské společnosti". Veřejnému procesu se obžalovaná vyhnula, když akceptovala v únoru trestní příkaz úředního soudu včetně vysoké pokuty. Oltář byl v prosinci znovu vysvěcen. Spoluobžalovaný sex na oltáři doznal, ale s dobrodružným "vysvětlením" - místní farář mu prý nabídl 2000 eur, aby se směl dívat. Později se obviněný opravil, že to nebyl místní farář, ale z jiné diecéze, jehož jméno nechtěl uvést. Překvapivě nechal v konci řízení svého obhájce potvrdit jak jeho podvody, tak sex v kostele. Od sousedů: Češi ujížděli policii rychlostí až 190 km/h Další četné delikty včetně násilí proti manželce a agresivní jednání na klinice v Rosenheimu podřadil senát do komplexu podvodu v kempu se škodou asi 360 000 eur, když jako hlídač zjednaný novou pronajímatelkou vyžadoval od nových hostů vysoké provize. Poškozené soud vyslýchal víc než pět měsíců. Trpasličí pudr vítězem show v NY Černá trpasličí fenka jménem Sage z Houstonu vyhrála v noci na středu renomovanou westminsterskou show v New York Madison Square Garden. "Nemám slov, jsem šťastný," řekl její majitel Kaz Hosaka. Zdejší show se konala po 148. Každým rokem na ní vystupují tisíce psů. Nejkrásnější pes New Yorku.Zdroj: Zdroj: DC

