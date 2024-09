REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU ZDRAVOTNICTVÍ Pracovní pozice vhodná pro osoby zdravotně znevýhodněné. Obor školního vzdělání: Není stanoveno Pracovní náplň: - Vykonávání kontrol podle ust. § 107 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění poskytovatelů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb nebo kontrolu poskytovatelů nebo jiných právnických nebo podnikajících fyzických osob v souvislosti s prováděním činností, k nimž je třeba udělení souhlasu, oprávnění k činnosti nebo jiného obdobného povolení podle zákona o zdravotních službách nebo jiných zákonů upravujících zdravotní služby; kontrol poskytovatelů sociálních služeb uvedených v Národním registru poskytovatelů a osob poskytujících zdravotní služby podle § 20 zákona o zdravotních službách, a s tím související výkon agendy oprávnění k poskytování zdravotních služeb. - Kontroly zacházení s návykovými látkami a jejich evidence u poskytovatelů zdravotních služeb a v zařízeních, která poskytují pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a vyhláškou č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, v platném znění. - Provádění konzultační a poradenské činnosti ve shora uvedených oblastech. - Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich u poskytovatelů zdravotních služeb, fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob na úseku zdravotnictví. Znalosti oboru: Zákon č. 372/2011 Sb., o zdrav. službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění; Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění; Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění. Další znalosti: Ovládání PC (MS Office, Windows, Internet), řidičské oprávnění skupiny B, dobré komunikační schopnosti, předpoklady k týmové práci, dobrá úroveň vystupování, ochota se dále vzdělávat. Způsobilost k výkonu zdravotnického povolaní v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. nebo se zákonem č. 96/2004 Sb. a praxe ve zdravotnictví výhodou. Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na úseku zdravotnictví výhodou Termín a způsob zaslání přihlášky: Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně na podatelnu nebo do datové schránky ID: kdib3rr nebo e-mailem na adresu: posta@kraj-jihocesky.cz (v případě doručování datovou schránkou nebo e-mailem je nezbytné zaslat autorizovanou konverzi u dokumentů, u nichž je vyžadován originál nebo ověřená kopie), popřípadě zašlete poštou na adresu: Jihočeský kraj Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, odbor Kancelář ředitele krajského úřadu tak, aby na krajský úřad byly doručeny nejpozději do 18. 9. 2024. Přihláška je ke stažení na: https://www.kraj-jihocesky.cz/volna-mista-vyberova-rizeni Přílohy přihlášky jsou: 1. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností, 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 4. motivační dopis. Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené + 5 dní placeného zdravotního volna (SICK DAY) - osobní ohodnocení dle dosažené praxe a výkonu; příspěvek na rekreaci, sport, kulturu, zdravotnické pomůcky; příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření; karta Benefit Plus vč. stravenkového systému; možnosti vzdělávání; pružnou pracovní dobu, 25 280 Kč

