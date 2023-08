Na rozdíl od minulých "výprav" nepoletí do Toskánska, ale do Andalusie. Kvůli stoupajícím teplotám na podzim nastupují ptáci k cestě na jih stále později a nad apskými průsmyky nenacházejí vhodnou termiku, vysvětluje zoo Schönbrunn. Cesta do Andalusie, o 2000 kilometrů delší, by tento problém "obešla". Ve Španělsku by se mladí ptáci mohli integrovat do tam sídlící kolonie ibisů. K hnízdění by se vrátili na severní alpské podhůří.

Letošní mladí vyletí na cestu za asi dva týdny. Zatím hejno skurilních opeřenců pravidelně následuje s křikem žlutý padák nad Bádenskem-Württemberskem, doprovázeni dvěma opatrovnicemi na ultralightech. "V 17. století byl ibis v Evropě vyhuben. Od roku 2004 jich bylo 277 navráceno do volnosti migrací vedenou lidmi," píše DK.

Cirkusáci chystali vraždy?

Soud v Bielefeldu začal dnes v poledne projednávat případ napadení dvou manželů, zaměstnanců rodinného cirkusu z Holzheimu, třemi kolegy ve věku 16 až 42 let a 30letým ředitelem, za to, že chtěli vyšší plat a hrozili výpovědí.

V únoru po hádce na toto téma nalákali v Rheda-Wiedenbrücku manžele (36 a 37 let) do maringotky a zbili je basebalovými pálkami. Muži po úderech na hlavu hrozila smrt.

Krémy proti slunci bezdomovcům zdarma

Bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek představil projekt, podle kterého by bezdomovci měli dostat zdarma láhve na pití a krémy proti slunci, píše DK. Ochranné prostředky budou rozděleny na dvanáct nádraží, které je budou rozdávat dál.

Holetschek připomněl, že podle meteorologů má být o víkendu zase přes 30 stupňů a bezdomovci, jejichž zdravotní stav není nejlepší, tím trpí nejvíc. Hrozí jim úpal či dehydratace. Vysoké teploty je mohou rychle ohrozit na životě.

Nehoda každých 1,4 minuty

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann označil silnice v zemi za tak bezpečné jako nikdy, ale statistika nehod hovoří jinak, napsal DK. V prvním pololetí tohoto roku se jich v Bavorsku stalo 183 247, o 2,4 % víc než loni, každých 1,4 minuty jedna. 202 osoby zahynuly (73 starších 65 let), na motocyklech zemřelo 40 lidí. Celkem bylo 27 024 lidí zraněno.

6264 nehod se 49 mrtvými způsobila nepřiměřená rychlost. 19 lidí zemřelo proto, že nebyli připoutáni. Počet nehod pod vlivem alkoholu poklesl na 2169.

Zavraždil syn filmové hvězdy kosmetického chirurga?

Na thajském ostrově Koh Phangan byla nalezena rozčtvrcená mrtvola kolumbijského kosmetického chirurga. Z činu byl obviněn jeho 29letý přítel, syn španělské filmové hvězdy. Podle thajských a španělských médií se k činu přiznal. Do Thajska přiletěl začátkem týdne jeho otec.

Části těla oběti, také lebku, našla policie v pytlích na odpadky, další později v moři. Španěl nejprve ohlásil přítele jako nezvěstného, ale brzy začal být podezírán pro svá zranění a proto, že krátce před činem zakoupil pily, řeznický nůž, pytle, mycí prostředky, gumové rukavice a vlnu z nerezové oceli. Při nákupu ho zachytila kamera supermarketu 1. srpna.

Od sousedů: Sekaná v housce, dobrá reklama

V sobotu při výslechu uvedl, že dostal vztek, když po něm přítel požadoval sex. Začal ho bít, až spadl po hlavě do vany, ztratil vědomí a zemřel. Poté jeho mrtvolu tři hodiny čtvrtil, některé díly vstrčil do kufru a hodil je do moře. Zbytek uložil do pytle a dopravil na skládku odpadu. Cítil se prý v jejich vztahu "jako vězeň ve zlaté kleci".

Čin se stal pravděpodobně 2. srpna v bungalowu nedaleko pláže, kde policie našla krev oběti. 3. srpna zachytila pouliční kamera Španěla, jak jede na skútru k pláži s velkou sportovní taškou, pravděpodobně s částmi rozčtvrcené oběti. Z pronajatého kajaku je pak do moře vyhodil.

Od sousedů: Za fotku ulovené štiky zaplatí 1200 eur

Vyšetřovatelé sledují také podezření, že zabíjel možná z finančních důvodů - oběť měla podíl na jeho restauraci. "Jeho otec, 48letý herec Rodolfo Sancho (Muž z Říma - Zákoník Vatikánu), k věci dlouho mlčel, v televizi Telecinco se pak za to omluvil, že vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nesměl poskytovat žádná vyjádření. Jeho syn je při výsleších pod silným tlakem emocí, který je těžko kontrolovatelný," sdělil.

Emm a Maximilianů přibylo nejvíc

Statistik Austria vyhodnotil nejčastější první křestní jména novorozenců v roce 2022. Ze 40 060 děvčat vybrali rodiče 650krát (1,6 %) Emmu, u 42 567 chlapců 735krát (1,7 %) Maximiliana.

Emma vyhrála podruhé od roku 2019, loňská vítězka Marie spadla na 3. místo. U chlapců vyhrál Maximilian počtvrté po letech 2011, 2017 a 2019. Další pořadí - děvčata: 2. Emilia, 3. Marie, 4. Mia, 5. Anna, 6. Sophia, 7. Laura, 8. Valentina, 9. Lena, 10. Johanna, chlapci: 2. Felix, 3. Paul, 4. Jakob, 5. Noah, 6. Elias, 7. David, 8. Jonas, 9. Leon, 10. Lukas.

Potrestaná smrt kojence

Soud v Salcburku potrestal ve středu rodiče sedmiměsíčního kojence zesnulého 22. října 2022 na trauma z otřesu, nenáhodného poranění mozku s následným nedostatkem kyslíku. 20letá matka dostala za vraždu a pokračující násilí 16 let s umístěním do forenzně-terapeutického centra, 25letý otec za spolupachatelství z nedbalosti 12 let.

Kritického dne chlapečkem sedmkrát až desetkrát třepali a fackovali ho. Kromě toho od konce září do 21. října ho matka bila do obličeje, třepala s ním a škrtila ho, když měla špatný den, jak řekla žalobkyně. Dítě si nepřála, zdráhala se ho dotýkat, koupat, měnit mu plenky nebo ho krmit. Agresivně reagovala na jeho pláč. Otec chlapečka jednání matky viděl, ale nic pro ochranu malého neudělal, ačkoliv to byla jeho povinnost. Termín u dětského lékaře 20. října vynechali z obavy, že by mohl zpozorovat následky jejich týrání. Dítě už tehdy mělo křeče a už nepilo z láhve…

Hledají Slovo mladých

Do 20. září může každý hlasovat o německé Slovo mladých z deseti návrhů na www.jugendwort.de. Pro hodnocení jsou ale relevantní jen hlasy účastníků ve věku 10-20 let. Vítěz bude oznámen 22. října.

K volbě byla vybrána slova:

„Auf Lock“ znamená přistupovat k věci uvolněně, „Darf er so“ je výraz pro obdiv (oněmět úžasem), „Digga(h)“ je často oslovením kumpána, „goofy“ znamená komický, neohrabaný, „Kerl*in“ je zase oslovení přítele, užívané většinou jen v maskulinní formě, „NPC“ je zkratka pro postavu s umělou inteligencí v počítačové hře, „Rizz“ je schopnost osoby flirtovat, „Side eye“ je výraz vyjadřující opovržení, „Slay“ naopak slovo souhlasu nebo obdivu, a „Yolo“ je ochota riskovat k využití šance…

Zabil "vikingskou" sekerou

Na 19 let poslal soud v Klagenfurtu do vězení 36letého Slovince, který v prosinci usmrtil pod vlivem drog 48letého Itala v bytě ve Villachu sekerou. Oběť se k němu přistěhovala pár dnů před činem. Spolu konzumovali kokain, v den vraždy se pohádali. Obviněný hodil poškozeného na gauč a sáhl po sekeře, kterou si sám dekoroval ve "vikingském stylu". Pětkrát s ní vší silou udeřil muže do tváře a do lebky. "Řekla bych skoro, že to bylo ,přes míru´, každá jednotlivá rána včetně té první byla smrtelná," řekla žalobkyně. Když se obviněného ptala policie, co od ran očekával, řekl doslova: Že pravděpodobně zemře…

Obhájce stručně připomněl, že se obviněný obsáhle přiznal. Dva dny po činu žil i spal vedle mrtvého a pak šel sám to oznámit na policii.

Podezřelý z vraždy.Zdroj: Zdroj: DK

Obžalovaný, od mládí závislý na drogách, který stál za delikty pod jejich vlivem mnohokrát před soudem, svůj čin nijak nepřikrašloval: "Dostal jsem vztek a začal jsem ho mlátit. Na první dvě rány si ještě pamatuji…" Na následující události má jen zamlžené vzpomínky, například že zkusil na kartu oběti vybrat peníze z bankomatu a vyzvedl si metadon z lékárny. Když se napůl probral, šel na policii. Činu prý lituje, nechtěl napřed ani obhájce, protože věc byla pro něho jasná, řekl.

Senát rozhodl hlasy 8:0, že to byla vražda. Obžalovanému polehčily doznání a oznámení činu, také vlivem drog snížená schopnost rozpoznat nebezpečnost jeho jednání. Rozsudek Slovinec přijal.

Nový savec v Linci

Znalci přírody v Botanické zahradě v Linci prokázali existenci nového druhu, netopýra alpského (Hypsugo savii) v Horních Rakousích.

Je to druh, který pochází ze Středomoří a několik desetiletí se odtud rozšiřuje na sever. Horní Rakousy byly jedinou spolkovou zemí, kde dosud nebyl prokázán, ale nynější nález nebyl zcela neočekávaný - Hypsugo savii osidluje v Rakousku převážně sídliště a jeho nález v Linci odpovídá velmi dobře ekologii a způsobu života tohoto druhu, píše Donaukurier.

Nový netopýr v Linci.Zdroj: Zdroj: DK