Na heimatsport.de vypráví o své cestě. Než ve dvanácti letech začal s fitnesem, zkusil leccos, od fotbalu a bandyhokeje ke stolnímu tenisu. „Byl jsem vyzáblý a měl jsem skoliózu, kvůli které mi lékař doporučil povolání, ve kterém bych dlouho nestál. To byl pro mne budíček, fitkem jsem chtěl záda posílit a nakonec jsem u toho zůstal.“

Sledoval samozřejmě Arnolda Schwarzenbergera, ale čistě sportovně ho inspirovali jiní bodybuildeři jako Ronnie Coleman, Lee Priest nebo Denis Wolf. „Vždycky jsem chtěl umět všechno a vyhrát každou sportovní soutěž, i když šlo jen o sázku. V šestnácti jsem si jistě nepředstavoval sportovat pro to, abych vypadal svalnatě.“

Od sousedů: Zemřela "Vlčí žena"

Radost z toho, že si v Alicante splnil cíl a získal profikartu, prý ani nemůže popsat. „Byla mým životním cílem. Třináct let jsem na ni každý den dřel a výsledek byl emotivně jistě nejkrásnějším momentem mého dosavadního života. Ani po třech měsících mi to úplně nedochází: Prosadil jsem se v nejtěžší amatérské soutěži v Evropě… To je bláznivé!“

K dotazům popsal přípravu. „Spočívala v osmnáctitýdenní přísné dietě se šesti jídly denně, kromě jiného z rýže, drůbežího, zeleniny a ovesných vloček, a to podávaných vždy v přesně stejné době. Šestkrát v týdnu jsem po dvou hodinách trénoval, i při nepřetržitém hladu. V konečné fázi jsem cvičil dvakrát denně, k čemuž patřil i pózovací, modelovací trénink.“

Od sousedů: Sraz Harry Potterů v Hamburku

K příštím cílům říká, že je aktuálně v nové fázi výstavby, se 107 kilogramy při výšce 168 centimetrů. Chce si vypracovat tolik svalů, kolik jen bude možné, aby na podzim mohl dobře odstartovat svou první profesionální sezonu. „Dlouhodobě je můj největší sen kvalifikovat se na Mr. Olympia,“ věří si.

Plovárna rozdává po litrech opalovací krémy

Otevřenou plovárnu v Regenu navštívilo v úterý 1082 hostů, v neděli předtím 1019. Rekord sezony je ale vyšší, 9. července sem přišlo 1448 lidí. „Aby návštěvníci byli uchráněni před palčivými slunečními paprsky, město Regen se připojilo k projektu bavorského ministerstva zdravotnictví Slunce s rozumem a díky podpoře okresního úřadu pro zdravotnictví a bezpečnost potravin získalo pro plovárnu dávkovač opalovacích krémů a litr tohoto přípravku s ochranným faktorem 30. Hosté plovárny si mohou ochranu před sluncem zdarma odčerpovávat u toalet u bazénu pro neplavce. Starosta Andreas Kroner za tuto pomoc poděkoval a ujistil, že se o doplňování opalovacích přípravků zdarma postará, i kdyby to v příští koupací sezoně nebylo podporovanou službou…“

V Bavorsku hnízdilo přes 1200 párů čápů

Podle zemského svazu ochrany ptactva a přírody (LBV) hnízdil letos v Bavorsku rekordní počet čapích párů od začátků sčítání v roce 1900. Už loni jich tu bylo přes tisíc. Roku 1984 rozjel LBV program pomoci čápům, kterých v roce 1988 hnízdilo v Bavorsku jen 58 párů.

Muzeum vystavuje historické pohledy

V muzeu selského nábytku v Hirschbachu otevře 3. září v 15 hodin bývalý poštmistr a čestný předseda muzea Josef Plöchl výstavu Hirschbach v Mühlkreisu na historických pohlednicích od roku 1899. V expozici a v 66stránkovém katalogu se pokusil doplnit nasbírané pohlednice některými odkazy a anekdotami.

Bývalý poštmistr má v Hirschbachu co ukazovat.Zdroj: Zdroj: DK

Korespondenční kartu zavedlo generální ředitelství pro poštovní a telegrafní záležitosti Vídeň a vydalo ji jako první tiskovinu tohoto druhu na světě 1. října 1869. Byla vytištěna v c. k. dvorní a státní tiskárně. Za nižší cenu než za dopis mohlo být na otevřené kartě odesláno sdělení do 20 slov. Pár měsíců nato vydala Rakouská pošta první karty doručovatelné jen uvnitř země.

Výstava bude otevřena do 29. října (út-so 14-17 h, ne 10-12 a 14-17 h).