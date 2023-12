„Několik let narůstá počet těchto výbuchů v Evropě. Vyšetřovatelé za nimi vidí kriminální struktury v Nizozemsku kolem Utrechtu a Amsterdamu. Jedná se o organizovanou kriminalitu, která rekrutuje personál z obrovského rezervoáru stovek mladých lidí," řekl Pilsl. „Když je jeden ,pěšák´ zatčen, přijde na řadu druhý." Postup pachatelů označil ředitel za nekompromisní a brutální. Pracují s rozdělenými úkoly a jsou školeni na cvičných cílech. V noci bývá vysíláno do akcí více týmů, jejichž členové se předtím často neznají. „Zpravidla nejsou ozbrojeni, ale přesto jsou nebezpeční, používají auto jako zbraně. Jejich vozy jsou silné a tak částečně přestavěné, aby mohly jezdit 280 až 300 km/h. Vozí s sebou stovky litrů pohonných hmot, aby nemuseli tankovat, a mnoho trhavin," dodává Pilsl.

Protože se tyto činy množí, jen v Horních Rakousích jich bylo od léta pět a v Dolních Rakousích dva, vsadila policie tentokrát na "číhanou", s nasazením jednotek Cobra, dronů atd. K zatčení 21letého Holanďana Pilsl dodal, že byl při zákroku zraněn a je v držení českých úřadů.

Žáci obnoví hospodu

37 žákyň a žáků střední školy Don Bosco Vöcklabruck obnoví historickou hospodu U růžence ve Gmundenu, uzavřenou v roce 1979. V roce hlavního města kultury se stane "hospodskou laboratoří".

Pod vedením gastronoma Jochena Neustiftera budou školáci podnik pravidelně otevírat. Chtějí připravovat tématické večery, od Candle-Night-Dinneru o liebstattské neděli s rozdáváním srdcí přes večer sushi po pondělní Lichtbratl s pečení, knedlíkem a zelím. Všechny činnosti musejí převzít žáci včetně rozpočtu a nákupu surovin po vytvoření jídelního lístku," říká Neustifter. Spokojeni jsou pedagogové, ale také vlastnice bývalého hostince Christiane Hofingerová.

Za mrtvolu v autě nebude trestán

39letý organizátor koronové demonstrace v Linci, který byl před měsícem odsouzen na tři měsíce dodatečného trestu podmíněně za to, že na sociálních sítích srovnal zákaz vycházení při pandémii a povinnost očkování s pronásledováním Židů, nebude stíhán v jiné aktuální věci: byl přistižen policií, když vezl svou před pár hodinami zesnulou manželku na nevyléčitelnou rakovinu a tři jejich děti v osobním autě. Byl stíhán za neposkytnutí pomoci a rušení klidu mrtvých. Jak nyní napsal Volksblatt, ukázalo se, že žena zemřela přirozenou smrtí a obvinění muže nebylo prokázáno.

Znásilnil desetiletého běžence

Soud ve Štýrském Hradci uložil ve středu pět let vězení 44letému Syřanovi, který letos v červnu v ubytovně běženců znásilnil desetiletého chlapce.

Obžalovaný žil v útulku sám, jeho sousedy byli poškozený a jeho starší bratr. Po dvou "lehkých pokusech o přiblížení" mladšího ve svém bytě znásilnil a u soudu jeho bratr popisoval, jak se poškozený s pláčem vrátil k němu domů. Jak řekl státní zástupce, stopy DNA výpověď mladíka potvrzují.

Obžalovaný napřed zapíral, pak se doznal. "Měl jsem ho skoro jako vlastního syna," tvrdil a první "přibližovací" pokusy prý byly jen v legraci. Chlapci se dvakrát podařilo utéct. Na otázku soudkyně, jestli ví, kolik mu je let, obžalovaný řekl, že neví, že si myslel, tak čtrnáct nebo 15 let, poznamenal, že má sám osm dětí. "No právě," poznamenala soudkyně a konstatovala, že doteď nevidí na něm žádnou lítost…

Zabil kuchyňským nožem

Ve středu dostal muž za vraždu 20 let vězení za to, že 3. července usmrtil ve Vídni o sedm let mladší manželku kuchyňským nožem dlouhým 32,5 centimetru. Bodl ji 19krát, poslední ranou do srdce. Pak v sebevražedném úmyslu seskočil ze střechy do hloubky čtrnáct metrů, ale přežil.

Oba Syřané se vzali roku 2010 ve své vlasti a mezi roky 2016 a 2020 zplodili tři děti. V roce 2021 se žena přestěhovala do Vídně za rodiči. Na jaře 2023 za nimi přišel obžalovaný - s podezřením, že žena by mohla mít jiného. 2. července mu to přiznala. Vyzval švagrovou, aby se svými třemi dětmi šla do parku. Když odešli z bytu, došel si tam pro nůž a oznámil manželce, že ji zabije. Ta zavolala matce a požádala ji o pomoc. Během hovoru ji muž začal řezat do krku, hrudníku a břicha. Jednu až dvě minuty trvalo, než vykrvácela. Pak vyskočil na betonový vnitřní dvůr. K soudu ho dovezli na vozíčku se zlomeninami a zraněním páteře. Je od pasu zchromlý. Při zatýkání ujistil, že manželku chtěl zabít - co prý má dělat se ženou, která ho nemá ráda… Rozsudek je v právní moci, strany jej přijaly.

Oslavila 108. narozeniny

Ve středu oslavila Friederike Stranzingerová v domě seniorů ve Stadl-Pauře 108. narozeniny. Zemský hejtman Thomas Stelzer ji překvapil už den předtím květinami a dortem.

Hodně štěstí 108leté!Zdroj: Zdroj: OÖN

Dobře maskovaný měřič rychlosti

Neobvyklou vánoční nadílku připravili motoristům v Diesenbachu v okrese Řezno. Posadili weihnachtsmanna na saně, které byly slavnostně dekorovaným radarem měřícím jim rychlost…

Táhnou 'záludnost' - radar.Zdroj: Zdroj: DK

Nadšeni z nálezu tesaříka obra

V lese u Kolitzheimu (okr. Schweinfurt) v Dolních Frankách našel lesák největšího domácího brouka, tesaříka obrovského, ohroženého vyhynutím. Objevil velké vývrty v dubovém dřevě a pak čerstvě uhynulou larvu. Analýza DNA odhalila, že se jedná o tesaříka (Cerambyx cerdo). V Bavorsku byl v posledních 70 letech tento druh nalezen jen v Luisenhainu u Bambergu. Wikipedie uvádí, že dospělý brouk dosahuje délky až 56 mm.

Za košilí by byl nepříjemný.Zdroj: Zdroj: DK

Nejlepší autoučni Německa

BMW Group Werk Dingolfing má dva učně mezi nejlepšího v Německu. Lakýrník Dominik Höcherl (druhý zleva) a designér interiéru vozidel Alexander Popp (třetí zleva) byli v pondělí v Berlíně vyznamenáni Německou průmyslovou a obchodní komorou. Patří mezi 219 učňů z asi 300 000, kteří závěrečné zkoušky absolvovali s nejlepšími výsledky.

Nadaní učni BMW.Zdroj: Zdroj: DK

Reklamní hanba roku

V "soutěži" organizace Foodwatch v Rakousku o tento nelichotivý titul získal v hlasování prvenství výrobce Salinen Austria AG v Ebensee, který prezentoval zcela normální sůl slisovanou do kapek či dropsu jako "inovaci perfektně solené těstovinové vody". Nabízel ji dvanáctkrát dráž než stejnou obvyklou sůl v papírovém balení.

Při předávání trofeje Foodwatch výrobce vyzval, aby ukončil "absurdní cenu za tvrzený luxusní produkt" a prodával jej za obvyklou částku. "Právě v době masivního zdražování potravin shledáváme absurdním, že výrobce prodává zcela normální sůl za přemrštěnou cenu a ještě jí dělá reklamu, jako by šlo o inovaci. To je podle našeho názoru nestydaté," uvedly vedoucí Foodwatch Österreich.

V onlinovém hlasování soli konkurovaly Eskimo Cremissimo Vanille Eis, Heinz Tomaten Ketchup, olejový sprej More Nutrition 2 Kalorien a San Lucar Mango Maracuja Smoothie.

Hanba roku.Zdroj: Zdroj: OÖN

Přibývá pomoc hledajících zadlužených

Dluhové poradenství letos v Horních Rakousích vyhledalo 4128 nových subjektů, o skoro 500 víc než loni a o 900 víc než předloni, napsaly OÖN. Organizace vedla v tomto roce 16 604 poradenských rozhovorů.

Thomas Berghuber, ředitel poradenství Schuldnerhilfe, že mají předlužené klienty, kteří částečně splácejí ještě vánoční dárky z roku 2021.Jejich průměrný klient k nim přichází s dluhy 50 000 až 60 000 eur, je v dluhové spirále a z mínusu se nemůže samostatně dostat…

Vykrmují tuleně

Malé samičky Hätti (vlevo) a Toni vykrmují v karanténní stanici tulenů ve Friedrichskoogu. Přišly sem s vahou 23 a 18 kilogramů koncem listopadu ve věku asi dvou týdnů z Helgolandu, kdy ještě neměly dost váhy k tomu, aby samy přežily. V novém domově je vykrmí na 35 až 40 kg a začátkem ledna je vypustí do Severního moře.

Tuleni jsou největšími dravci Německa, popisuje Donaukurier. Mohou dorůst až do délky 2,5 metru a váhy 300 kilogramů. Jsou přísně chráněni.

Tuleni 'na výkrm' (zatím).Zdroj: Zdroj: DK

Kdo zaplatí nehodu s rakví?

Úřední soud v Ansbachu řešil nehodu s rakví při pohřbívání v červenci 2021. Při spouštění rakve do hrobu pustil jeden z nosičů popruh, rakev spadla a otevřela se, takže bylo vidět nebožtíka. Vdova proto odmítla zaplatit účet 2300 eur. Podle ní byly popruhy, připravené pohřebním ústavem pohřebákům, příliš kluzké. Zažalovala tuto částku a neuspěla - popruhy už byly předtím použity bez závad. Firma nosiče rakve - kolegy zesnulého - neobjednávala a neručí proto za předčasné vyklouznutí popruhu. Částku měla proto zaplatit vdova. Podané odvolání vzala později zpátky a rozsudek je tak pravomocný.

Slovák s náklaďákem a 2,84 promile

Deník Volksblatt informoval, že 42letý Slovák byl ve čtvrtek kontrolován za volantem náklaďáku na dálnici A9 u Inzersdorfu. Policii upoutala jeho nejistá jízda. Alkotest u něho vykázal 2,84 promile. Řidičák mu byl předběžně zadržen a musel složit kauci.

Exploze ve věžáku byla pokusem o vraždu

Zásahové jednotky policie, hasičů a záchranky byly povolány 11. května k bytu v desátém patře věžáku v Ratingenu, aby pomohly bezmocné osobě, která tam byla předpokládána.

Místo toho tam číhal za barikádou nádob na vodu 57letý muž, rozléval na zasahující litry benzínu a odpálil zápalnou směs. Došlo k explozi, která zasáhla devět zakročujících. Více z nich se ocitlo v ohrožení života, osm utrpělo trvalé následky.

Pachatel dostal v Düsseldorfu za pokus o vraždu doživotí. K obžalobě se nevyjádřil. Znalec psychiatr řekl, že v době pandémie projevil sklon ke spikleneckým teoriím, proticovidové očkování měl za ďáblův přípravek a státní instituce a pracovní úřady za ďáblovy nástroje. Tvrdil, že léky jeho matky byly otrávené, a týdny žil s její mrtvolou v bytě.