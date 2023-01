Johann Fally, bývalý státní úředník z Vöcklabrucku a expert na jmenné právo, říká v OÖN: "Principiálně má první křestní jméno odpovídat pohlaví. ,Oboupohlavní´ jména jako Andrea jsou rovněž i pro muže povolena. V naprosté většině nemají matriky k navrhovaným jménům žádné námitky, a když přece, rešeršují. Jde třeba o jména v Rakousku nepoužívaná, ale v jiných regionech světa jsou běžná, například Obama. I ta jsou pak přípustná také v Rakousku. Křestními jmény nesmějí být pojmy pro takové určení nevhodné, nebo které by mohly dítěti škodit. Neprocházejí ani fantazijní figury, zakázány jako jména jsou i šlechtické tituly. Pak obvykle následuje osobní rozhovor s rodiči, kteří odmítnutí většinou chápou," říká Fally a jako příklad uvádí oblíbeného malého skřítka Pumuckla, zabydleného u truhlářského mistra Edera. Jako jméno oficiálně není zakázán, ale podle Statistik Austria nebyl od roku 1984 v zemi udělen. "Jednou rodiče chtěli pojmenovat dítě Philip Morris (jako cigaretová značka), ale to jsem jim rozmluvil, ačkoliv Philip a Morris jednotlivě by povoleny byly," pokračuje.

Odmítnuty by v Rakousku byly například také návrhy jmen Atomfried, Bierstüberl, Cerberus, Grammophon, Judas, Lenin, Majesty, McDonald, Medusa, Nutella, Pepsi, Pi, Rasputin, Störenfried (Rušitel klidu), Satan, Sputnik, Steißbein (Kostrč)…

Učitelky a učitelé na rakouských školách odvedli loni přes 6,1 milionu placených přesčasových hodin. Dostali za ně asi 350 milionů eur. V předchozích dvou letech odučili navíc vždy přes pět milionů hodin. Nezapočítáváno je neplacené povinné suplování.

Ministerstvo školství odůvodňuje nárůst přesčasů nedostatkem učitelů.

Policie ve středu dopoledne kontrolovala na výjezdu z A1 v Traunu ukrajinské osobní auto, protože si povšimla, že na klíně spolujezdce sedí malé dítě. Ukázalo se, že ve vozidle jedou bez zajištění kromě řidiče dvě dospělé ženy se čtyřmi dětmi. V kufru pak hlídka našla na zavazadlech další dvě ležící děti. Řidič zaplatil kauci a další jízda se sedmi cestujícími mu byla odepřena. K jejich odvozu musela přijet posila.

V Salcburku dostala trest vězení na devět let žena, která od roku 2009 do 2018 týrala své tři nevlastní děti. Její muž, který je otcem dětí dnes ve věku 16 až 23 let, se v roce 2006 rozvedl, dostal výlučné právo na péči o ně a vychovával je nejdříve sám. Když se znovu oženil, změnili s novou partnerkou styl jejich výchovy. Drakonicky je trestali za maličkosti. Několikrát za týden se rozdávaly facky, děti byly strkány dolů ze schodů, jeden z chlapců byl celý den spoután lepicí páskou, k "výchově" patřily dřepy, hodiny nehnutého stání zčásti na mrazu venku. Za trest bývaly celé dny zavřeny v pokojíčku, jeden ze synů musel stát hodiny nahý u zdi. Rodiče to fotografovali a hrozili, že snímky ukáží jejich kamarádům. Otec je vícekrát sprchoval ledovou vodou a hlavu jednoho syna strkal opakovaně do sběrače plného dešťové vody.

U soudu tvrdil, že děti trestali většinou zákazy sledování televize nebo užívání mobilů.

Obžalovaná byla za pokračující násilí odsouzena na devět let do vězení, otec dostal za ublížení na zdraví a útisk tři měsíce podmíněně. Nevlastní matka musí každému dítěti zaplatit 8000 eur dílčího bolestného.