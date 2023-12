V Greccii a ve Vatikánu připravili k jubileu velké oslavy. V Sabinských horách je právě poločas osmitýdenního kulturního programu. Na Petrském náměstí nechal papež postavit "greccinské" jesličky s životně velkými postavami.

Od sousedů: Dvouletá holčička se v řece utopila

Postupně k nim v historii přibývaly další figury. V Itálii patří dodnes ke standardu scény pekaři pizzy, jinde se "zjevují" osoby z Války hvězd nebo ze Sezamovy ulice. V Německu byla léta, kdy na Jezulátko čekaly SA a wehrmacht. V Londýně vyvolal zlobu kabinet voskových figur Madame Tussauds, když svatou rodinu "obsadil" Beckhamovými.

Nedbalostí zabila jednoletého syna

Soud v Rostocku uložil po 18 jednacích dnech doživotí 24leté ženě z Güstrowa, která v září 2021 nechala vyhladovět jednoročního syna trpícího akutním průjmem a upoutaného do dětské autosedačky.

Šla se při tom bavit celou noc na sjednanou schůzku s dalšími známými do bytu přítele o patro výš. Měla s sebou sice "babyfon" k chlapci, ale buď nebyl v provozu, nebo jej ignorovala. Dítě zemřelo na následky těžkého průjmu při ztrátě tekutin. Bez dohledu nechala tu noc samotného i dalšího čtyřletého syna.

Od sousedů: Sjel na saních z Marmolaty

Když se ráno do svého bytu vrátila, uložila se v obýváku a nepodívala se po dětech. Až když se kolem poledne probudila, zjistila smrt 13měsíčního synka, který podle znalce zemřel mezi půlnocí a devátou hodinou. Podle soudu se tím dopustila vraždy. Hrubě zanedbala povinnost o děti pečovat, byly pro ni rušicím faktorem…

Tříkráloví zpěváči podpoří Guatemalu

Mezi Vánocemi a Třemi králi vyrazí opět na 85 000 rakouských dětí na koledování od domu k domu a budou vybírat hlavně na 500 projektů pomoci mládeži v Guatemale, především na její ochranu před násilím.

Tříkrálové zpívání v současné formě bude letos sedmdesáté. Od začátku akce katolické mládeže v roce 1954 přineslo dosud 520 milionů eur. Oficiálním úvodem bude letos přijetí "svatých králů" kardinálem Schönbornem 27. prosince. 30. prosince budou delegace z celé země hosty prezidenta Alexandera Van der Bellena.

Bavoři si "zahasili" v Česku

První zásah u požáru spolu s českými kolegy absolvovali dobrovolní hasiči z Philippsreutu. Jeli k hořícímu kontejneru u Strážného spolu s jednotkami z Vimperka, Strážného a Horní Vltavice. Jejich skupina s dýchacími přístroji pomáhala při otevření krytů kontejneru a kontrole obsahu termokamerou.

Bavoři hasili kontejner v Česku.Zdroj: Zdroj: DK

Klavírní koncerty z výšky

Švýcarský klavírista Alain Roche chce odehrát 182 koncertů v Mnichově a při tom viset deset metrů vysoko, píše DK.

Dnes dal první v tzv. Werksviertelu, kde má vzniknout nový koncertní sál. Do 20. dubna 2024 tu chce hrát další každé ráno před východem slunce. Projekt nese název „When The Sun Stands Still". Hudba bude podbarvena hluky z celého Bavorska, po kterém je rozmístěno 40 mikrofonů - na Zugspitze, v "Čertově jeskyni" Pottenstein, v Národním parku Bavorský les, pod kůrou stromů, pod vodou, v ledu. Zachycené zvuky probouzení přírody mají být vkomponovány do klavírních koncertů. Na ilustračním snímku pro web ze zdroje DK sedí Alain Roche u svého osvětleného křídla.

Bude koncertovat z výšky.Zdroj: Zdroj: DK