Odmalička ho fascinovala letadla z raného 20. století a jako dospělý se rozhodl si takové postavit. Je zámečníkem, pracuje u firmy ve Čkyni, která vyrábí stroje pro dřevozpracující průmysl. Jeho otčím stavěl modely letadel a on s tím také začal. Víc ho jako mladistvého fascinovala jen e-kytara, je fandou heavy metalu, hraje a zpívá v kapele. Letadel se ale nechtěl vzdát a rozhodl se dělat obojí. Po dvacítce si postavil padák vybavený motorem, pak motorového draka.

Později začal stavět Deperdussin B, letoun, který vyvíjí rychlost až 110 km/h. Jeho vzor stojí v jednom pařížském muzeu. Z části stavěl podle plánu, na internetu našel fotografie tohoto typu a zbytek doplnil ve vlastní režii. Motor pořídil od českého výrobce, další části si vyhledal - dostal se k potrhanému sešitu se skicami a výpočty a začal pracovat. Výsledek se prý zvedne ze země snad v září příštího roku…

Dva roky dělal na letadlu „Vampira“, stavěném na plánech amerického výrobce ultralightů Mini-Max. V roce 2002 bylo hotovo - otevřený kokpit, tříválcový motor a vrtule. Křídla jsou odmontovatelná, jinak by se Vampira nevešla do garáže vedle domu…

Fokker vlastní rukou.Zdroj: Zdroj: PNP

V letadle se už mockrát proletěl nad bydlištěm, a dokonce do práce. "Chtěl jsem to jednou vyzkoušet, z legrace," říká. Autem potřeboval na těch 15 kilometrů k firmě 15 minut. S Vampírou mu stačilo z jeho letiště, zdíkovské louky, jen pět minut. "Vlastně by byl ještě rychlejší, ale letěl oklikou, nechtěl rušit sousedy po ránu… Přistál na louce vedle firmy, převedl stroj přes silnici na pozemek podniku. Tam potřeboval čtyři parkovací místa, ale ta si s kolegy domluvil předem," píše PNP.

Když teď pracuje sedmým rokem na Deperdussinu B, stavební postup průběžně sleduje kontrolér. Aktuálně čekají na dodávku motoru, který Hadrava zabuduje. Hotový stroj musí být pojištěn a projít oficiální předávkou. Testovací let pak převezme testovací pilot. A letoun bude i dál pravidelně kontrolován…

V hangáru na jeho letištní louce stojí další éro, které Hadrava zkopíroval - trojplošník Fokker Dr.I., jeden z nejznámějších strojů první světové války, létaný "Rudým baronem" stíhačem Manfredem von Richthofen. Hadrava do stavby vložil půl milionu korun, asi 20 300 eur, a 3750 hodin práce za sedm let…

Fitka v různých cenách

Hornorakouská Zaměstnanecká komora se rozhlédla po 43 fitnes studiích v Linci a okolí, ve Welsu a Steyru, aby srovnala ceny. Ty měsíční se pohybují od 24,90 do 114 eur, samozřejmě při různosti nabízených služeb. Komora doporučuje udělat si před přihlášením v místě zkušební trénink. Připomíná úskalí dlouhodobých smluvních vazeb, které nutí platit i během nemoci.

Nejvýhodnější fitnessstudio je McFit na Landstrasse v Linci. Měsíčně stojí 24,90 (jednorázový vstupní poplatek 30 eur), ročně tedy 328,80 eura. Nejdražší je studio John Harris Fitness na dolním břehu Dunaje - přihlašovací poplatek je tam 190 eur, měsíčně chtějí 99 eur. To je ročně 1378 eur. Zařízení má četné přídavné nabídky jako bazén a saunu. Průměrná cena fitek v hornorakouských městech je 43,75 eura měsíčně.

Potvrdili doživotí vrahovi eskort-dámy

Vrchní zemský soud v Linci zamítl odvolání 37letého muže proti doživotí, které mu uložil soud ve Steyru za usmrcení 23leté eskort-dámy loni v září v Ternbergu. Tu si přes internet objednal do svého bytu. Rumunku mu dovezl její známý. Kvůli zaplacení se pohádali, zákazník mladou ženu bil, škrtil a udusil lankem.

Přítelkyně dámy ohlásila druhý den na policii její zmizení. Při útoku na byt nalezla zásahovka mrtvou na podlaze a "hostitel" se nechal bez odporu zatknout. Podle posudku soudního znalce byl za čin odpovědný, přes svou silnou opilost 3,6 promile "mohl v době činu rozhodovat mezi dobrým a zlým".

Vrchní státní zástupkyně řekla, že jeho "bestiální jednání je těžko překonatelné," a neviděla žádný důvod k redukci trestu. Ke stejnému závěru došel i odvolací senát.

Nájemné zase zvýšili

Nájemné v Rakousku se na jaře znovu zvýšilo. Ve druhém čtvrtletí museli nájemníci platit za metr čtvereční včetně provozních nákladů průměrně 9,3 eura, což bylo meziročně o 8,1 % víc. Nájemné bez provozních nákladů bylo sedm eur za metr, tedy plus 11,1 %. Čisté nájemné za byt činilo 467,50 eura měsíčně, provozní náklady průměrně 158,6 eura nebo 2,4 eura na metr čtvereční.

Skoro 40 % bytů vlastní družstva. Průměrné měsíční nájemné za metr bylo 5,8 eura, tedy plus 7,4 %.

Parádníci

Osmadvacet procent mužů v Rakousku si barví vlasy, napsal Volksblatt ze zářijových dotazů Kosmetik transparent u 500 lidí. Hlavním důvodem bylo stejně jako u žen zamaskovat šedé nebo bílé vlasy, druhým snaha o změnu. 72 procent mužů si vlasy barví doma, skoro každá druhá žena jde radši ke kadeřnici. Víc než tři čtvrtiny mužů mění příležitostně až četně barvu vlasů.