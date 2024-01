Do devíti heren s výnosem 124 milionů hrubého přišlo loni více než 668 000 hostů. Prosázeli 1,258 miliardy eur, o 23 milionů víc než předloni. V SRN vyhrálo milion a víc celkem 179 lidí. Nejvyšší sumu 120 milionů vyhrál v červnu sázející ze Šlesvicka v eurotipu, 117 milionů šlo v srpnu do Hamburku a 107 milionů do Brém, vždy z eurojackpotu.