646 kilogramů kokainu mezi banány

Česká policie našla v centrálním skladu supermarktového řetězce v Klečanech v dodávce bio-banánů 646 kilogramů kokainu v kilogramových balíčcích, povšimly si i OÖN. Zásilka měla jít z Ekvádoru do Amsterdamu. Na černém trhu měla droga cenu přes 83 milionů eur.

Vzpomněli 20 let obnovy kostela

Cetviny v době komunismu…Zdroj: Zdroj: DKV sobotu si Cetviny připomněly 20 let od obnovy kostela Narození Panny slavnostní bohoslužbou s doprovodem chrámového sboru z Grünbachu, napsaly Tipps.

Uvedly, že po politické obrátce 1989 zbyly z obce na Malši jen pohraniční kasárny a ruina kostela. "Ta vzdorovala pokusu o vyhození do vzduchu, který stál střelmistra život," píše list. Sloužila jako strážní věž a konírna.

Za česko-německo-rakouského projektu byl gotický kostel se 600 let starými freskami obnoven v letech 1997-2003. Škody z vlhkosti si vyžádaly od roku 2017 nové restaurování, dotované 200 000 eury podpory z Čech, Německa a Horních Rakous. Opatrován byl projekt Fórem budoucnosti Freiwald, platformou příhraničních obcí Grünbach, Leopoldschlag, Rainbach, Sandl, St. Oswald a Freistadt.

Na snímku ze zdroje OÖN je gotická klenba kostela.

Zajeli si na kolech do Paříže

Čtyři přátelé z Pergu ve věku 22 až 27 let jeli osm dnů na běžných silničních kolech z Lince přes Schrobenhausen, Stuttgart a Nancy do Paříže. Včetně zásob vážily jejich "stroje" po 26 až 31 kilogramech.

Skupina, která si říká Mühlviertelští supové, ujela trasu dlouhou 1135 kilometrů s výškovými rozdíly 6000 metrů za částečně extrémních podmínek - po vedrech následoval silný déšť a západní vítr - za osm dnů, přesněji za 57 hodin jízdy. Část zvolené trasy je vedla po drsných šotolinových a lesních cestách, krásným, ale skoro neobydleným krajem. Museli pečlivě rozdělovat dávky jídla a pití. Denně šlapali průměrně 142 kilometrů. Přesně podle rozpisu, aby zažili dojezd Tour de France do Paříže…

Dojeli si pro fotku eifelovky.Zdroj: Zdroj: OÖN

Lukasi Panhoferovi, Simonu Raffezederovi, Lukasi Königshoferovi a Mathiasi Raffezederovi bude cesta připomínat snímek před eifelovkou… Zdroj: OÖN

Další mrtvý z rodiny…

Po útoku kladivem na 39letou manželku a po sobotním nálezu pětiletého syna rodiny utonulého v Novém Dunaji našli v pondělí další mrtvolu na nadzemní zastávce metra U6 Nový Dunaj. Podle prvních zjištění by to měl být 41letý liberijský otec chlapce, kterého měl 6. srpna vrátit z vycházky matce.

4000 skautů na srazu

V Bergu v Attergau se koná desetidenní 15. jamboree, mezinárodní tábor skautů, stavěný u této obce každých pět let. Přijelo na něj přes 4000 mladých od deseti do 21 let z celé Evropy, z toho dvě třetiny ze 300 rakouských skautských skupin. Jeho heslo je Together - seskupit se…

Po propršených dnech se děti rozhodly strávit noc pod širákem. Nasbíraly klacky a postavily z nich "stáj" pro závěsná houpací lůžka. U kus dál si skauti zhotovili ze dřeva a plachty bazén a naplnili jej vodou. 15letý Sven z tábora Linec 8 se postaral se svým cihlovým krbem o pečení pizz, kamarádi z dalších táborů se přidali svými specialitami a všichni mohli ochutnat jídelníčky různých zemí…

Z jamboree.Zdroj: Zdroj: DK

Škrtnou školy výuku angličtiny?

Čtvrtina německých čtvrťáků neumí dobře číst. Jako jedno z řešení se objevil návrh svazu bavorských filologů soustředit se na čtení, psaní a počítání a škrtnout některé další povinné předměty, například angličtinu, o smyslu jejíž výuky na základních školách se diskutuje.

Nejvíc se blýskalo v Bavorsku

Nikde v Německu nebylo loni víc blesků na kilometr čtvereční než v samostatném švábském městě Kemptenu. V jihozápadním Bavorsku leží také čtyři okresy s největší frekvencí blesků v SRN - Ostallgäu, Ga-Pa, Lindau a Weilheim-Schongau s hustotou výbojů mezi 2,2 a 1,78 na kilometr. V Kemptenu udeřilo 2,45krát na kilometr čtvereční, informovala blesková služba Siemens.

Nejchudší na výboje v Bavorsku bylo město Hof s 0,07 blesku na kilometr. V celoněmeckém pořadí "nedočených" je druhé za Braniborem nad Havolou se 0,04 blesku. Celoněmecký součet uvádí 242 421 "ran", což je nejméně od roku 1991, kdy měření začalo. V roce 2021 se blýskalo skoro dvakrát častěji.

Chystá se rallye oldtimerů

V Meggenhofenu bude 18.-20. srpna 32. Landl-rallye veteránů. Při pěkném počasí tu očekávají na 1000 aut a motorek se vzduchem chlazenými motory. Od 9.31 hodiny budou vyjíždět vozy v minutových intervalech do Riedu a ke skupině 26 sklepů v Raabu.

Setkání veteránů začne v pátek na starém farním dvoře od 15 hodin zahradní párty a klubovým setkáním značek Jaguar, Maserati, Mercedes a BMW. V neděli požehná vozům diakon Andreas Hagler. Plánována je letecká show.

Další rallye veteránů.Zdroj: Zdroj: OÖN