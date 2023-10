Slovo mládeže je "Goofy"

V hlasování nakladatelství Langenscheidt o Slovo mládeže roku se prosadil "Goofy" se 39 % hlasů ze tří finálových návrhů. Tento pojem označuje nemotoru, pošetilou osobu nebo jejich jednání, kterému se ostatní smějí. Výsledky byly vyhlášeny na 75. frankfurtském veletrhu knih. Celkem se sešlo rekordně návrhů, statisíce. Posuzovány byly hlasy jen účastníků mezi 10 a 20 lety věku.

"Goofyho" znají i starší generace, už od roku 1939 jako komiksovou figuru Walta Disneyho, přítele Micky Mause.

Dvaadvacátý "femicid"…

Včera kolem 13.30 zastřelil ve Strasshofu 35letý muž bývalou manželku na ulici před jejím domem. Svědkové vyrozuměli zásahové složky, ale přes okamžitou snahu o oživování žena zemřela na místě činu. Pachatel, který už s ní nežil společně, utekl, ale krátce nato se sám přihlásil na policii v Deutsch-Wagramu. Byl dodán do vazby v Korneuburgu. V jeho autě byla vražedná zbraň. Byla to 22. letošní "femicid" vražda v Rakousku.

Patnáct let vesničky SOS

Dětská SOS-vesnička v mülviertelském Rechbergu, která doprovází děti z prekérních sociálních poměrů k samostatnému životu, oslaví ve středu patnácté narozeniny.

Na jejím zřízení se podílelo na 2000 podnikatelů, spolků a privátních podporovatelů z okresu Perg. Od roku 2008 v ní vyrůstalo 54 dětí a mladistvých, z nich 13 až k samostatnosti. Šestnáct rodin s dětmi bylo opatrováno v programu posilujícím rodiny. 28 dětí ze 12 rodin se tak mohlo úspěšně vrátit k vlastním rodičům. Aktuálně je ve vesničce 20 dětí.

V novém preventivním projektu vesnička rozjela byty pro rodiče s dětmi, které tu profesionálové doprovázejí od několika týdnů po dobu až dvou let. Novinkou je i bydlení, při kterém mladé dospělé přecházející z vesničky v jejich prvních bytech podporují opatrovatelé a pomáhají v řešení témat všedního dne.

"Jen" 8299 žádostí o azyl

Počet žadatelů o azyl v Rakousku v září opět klesl - na 8299, o 49 % méně než ve stejném měsíci před rokem. Za devět měsíců jejich počet poklesl meziročně o 42 %. Letos bylo nejvíc Syřanů, pak Turků a Marokánců.

Ministerstvo vnitra poznamenává, že vývoj v Rakousku jde proti evropskému trendu. V Evropské unii zažádalo o azyl do konce září přes 800 000 běženců, o 27,5 % víc než před rokem. V Německu zaznamenali plus 74 %, v Itálii 63 %.

Azylovému řízení v Rakousku se letos za tři čtvrtě roku "vyhnulo" 23 900 žadatelů. Ve většině případů cestovali dál, do vlastních cílů jejich útěku. Dobrovolně Rakousku opustilo 4780 osob, nuceně 4479. Začátkem října dostávalo základní podporu v zemi 37 570 žadatelů o azyl. Největší skupinou bylo 42 451 lidí vyhnaných válkou v Ukrajině.

Další mrtví ve Štýrsku

Včera ráno zastřelil ve Wolfsbergu v jižním Štýrsku 47letou ženu její bývalý 52letý manžel a na místě spáchal sebevraždu, napsal Volksblatt. Zásahové složky informovala dcera této dvojice, která těla našla.

Zahučí motory aut

Ze zkoušky v Bavorsku.Zdroj: Zdroj: PNP

Mistrovství světa v rallye bude v příštím týdnu ve třech sousedících zemích, informuje PNP. Do uspořádání se zapojuje 2500 dobrovolníků. 68 dvojic čeká 313 kilometrů v 18 zkouškách v Česku, Rakousku a Německu. Oficiální zahájení bude ve čtvrtek ve 14 hodin v Praze. Už ve středu od 16 do 21 hodin budou mít účastníci volný trénink, tzv. "shakedown" na 3,38 km dlouhé trati, v Tittlingu. Více na centraleuropeanrally.eu.

Krajina zpět do Mnichova

Obraz "Krajina italského charakteru" od rakouského malíře Johanna Franze Nepomuka Lauterera (1700-1733) se znovu vynořil v USA a byl slavnostně předán konzulátu SRN v Chicagu, sdělila FBI.

Obraz byl za druhé světové války odcizen ze sbírek mnichovského muzea a několik let se nacházel v držení následníků amerického vojáka v blízkosti Chicaga. Zakrátko bude k vidění ve Staré Pinakotéce společně s dalšími Lauterovými díly.

Fingované přepadení převozu peněz

V pátek začal v Řeznu proces s obžalovanými z krádeže milionu eur z transportu peněz v Janahofu v Chamu 17. dubna před supermarketem.

Podle obžaloby 55letý řidič transportního vozidla využil chvíle, kdy byl v autě sám a kolegové šli pro peníze do obchodu. Sbalil v trezorovém prostoru do sportovní tašky více než milion eur, předal ji 27leté dceři své přítelkyně a ta ji dala dál partnerce, s níž se seznámil loni na diskotéce. Obě peníze přendaly do kufru a ten předaly 52letému známému.

Ten byl vyslechnut jako svědek a řekl mj., že kufr bez velkého přeptávání uložil do skříně. Ještě vtipkoval - napsal kamarádce: "Haló, tady 007. Záhadný kufr je zavřený ve skříni." Když pochopil, že jeho známá má nejspíš něco společného s přepadením v Chamu, odnesl kufr na státní zastupitelství v Řeznu. Bylo v něm přes 800 000 eur.

Kolegům řidič v Chamu řekl, že mu nebylo dobře. Pak přišel s historkou o přepadení dvěma neznámými muži, kteří ho pohrůžkami donutili, aby jim vydal peníze. Zamotal se do rozporů, čin doznal a jmenoval spolupachatelky. Byli vzati do vazby a vyšetřovatelé většinu peněz zajistili při domovních prohlídkách. 130 000 eur ale zmizelo.

První výslechy

Na začátku hlavního líčení si obžalovaní a žalobce vyměnili názory na výši trestu. Hlavní obžalovaný tvrdil, že vykradení transportu byla myšlenka jeho tehdejší družky. Ta ale přes obhájce uvedla, že čin plánoval partner. Její dcera se k účasti na akci přiznala s tím, že ji k tomu přemluvila matka s ujištěním, že ona s tím nebude mít žádné problémy. Rozsah škody si uvědomila až po návratu domů.

Hlavní obžalovaný uvedl, že se tehdejší partnerka stále víc zajímala o jeho práci a on jí systém transportů popsal. Chtěl jí imponovat, "být silný", a kdyby tak nejednal, bál se, že ona jejich vztah ukončí.

V pátek bylo vyslechnuto sedm svědků. Hlavní líčení má pokračovat ještě dva dny. Rozsudek má padnout v listopadu.