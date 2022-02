Od sousedů: Koupání v ledu a Vídeň, hlavní město zácp

Mladí ochránci přírody (ÖNJ) z Haslachu čelí oteplování Pošumaví usilováním o regulaci vodního hospodaření, píší OÖN.

Tzv. "Laubertgiass", zavodňování luk s hnojivým listím a "zablokování" jejich odlivu, aby výživné bahno na trávě leželo déle a neodplavalo se, je už dnes skoro nemožné pro malý stav vody v potocích. "V padesátých letech se o tyto úpravy starali všichni schopní občané obcí s lopatami a krumpáči. Dnes chybí jak pracovní síly, tak náčiní. Proto önj Haslach koupila dva a půl hektaru mokrých luk a reaktivovala příkopy. Za to získala cenu při Grand Prix biodiverzity," pokračují OÖN. Ze 240 projektů k ochraně a udržení přírodní četnosti bylo vybráno 70 vítězných, které k realizaci plánu dostaly po 5000 eur. Jedním z nich je také plán Haslašských.

Čistí luka v příhraničí.Zdroj: Deník/öjh

Otužilá plavkyně má šest medailí z MS

"Ještě nikdy nezávodila v ledové vodě, ale teď vybojovala šest medailí z mistrovství světa ledových plavců v Glogowě," napsal Donaukurier.

Husarský kousek se povedl 18leté Marie-Therese Bartlové z Burghausenu. Ve vodě chladné jen 3,4 stupně byla třikrát druhá, třikrát třetí. 100 metrů kraul zaplavala za 1:08,4 minuty, 100 metrů polohový závod za 1:19,6! Třikrát byla třetí v klasifikaci bez věkového rozdílu.

Od sousedů: Bavoráčka za očkování. Kromě auta rozdali dalších 1400 cen

Startovali také Češi - Rostislav Vítek byl například třetí z 55 závodníků na 1000 m časem 12:37,81 a druhý na 500 m výkonem 6:07,82 jako vítěz kategorie nad 45 let. Sandra Kazíková (45) byla v kraulu pátá výkonem 1:08,45… Z absolutně nejlepších jsme vyhledali Poláka Pavla Bednarczyka se 58,08 na 100 m kraul a Alisu Fatumovou (Něm.) na stejné trati se 1:05,41.

Jeden lístek do muzeí

Jeden lístek, který na čtyři dny platí do osmi lineckých muzeí, nabízejí na 24.-27. únor město, zemská vláda a turistické organizace. Vstupenka otevře dveře mj. do uměleckého muzea Lentos s možností něco si tu vlastnoručně vytvořit, v Ars Electronica Centru mohou návštěvníci zkoumat vesmír i lidská těla, otevřeny budou Francisco Carolinum, Nordico, Stifterův dům, Voestalpine Stahlwelt, OK v Kulturquartieru s výstavou "světového stroje", v Zámeckém muzeu poodhalí umění preparátorství, atd. Lístky se budou prodávat ve všech zúčastněných institucích. Informace www.museum-total.at.

Vídeň je nejucpanější

Hlavním městem stání v Rakousku byla i loni Vídeň, informuje Volksblatt z dat nizozemského výrobce navigace TomTom. V průměru tu řidiči museli na jízdu spotřebovat o 29 % víc času než v plynulém provozu, o tři procenta víc než předloni. "30minutová cesta tak trvala o devět minut déle," rozebírá pro přehled Volksblatt. Na příjezdu a odjezdu strávili denní pendleři za 230 pracovních dnů 66 hodin v zácpách.

Od sousedů: Pošta od Valentýnů i kuchaři do Moskvy

V ucpanosti následují Salcburk (23 % víc času než "za plynula", ztráta 52 hodin za rok), Štýrský Hradec (22 % - 50 "odepsaných" hodin), Innsbruck (19 % a 43:18 hodiny) a Linec (17 % a 39:20 hodiny). Ve světě bylo loni nejhůř v Istanbulu, v Moskvě a Kyjevě. Ve světovém žebříčku jsou 92. Vídeň, 165. Salcburk, 178. Štýrský Hradec, 255. Innsbruck a 290. Linec.

Vydrám se daří

Monitoring Univerzity ve Štýrském Hradci pro vládu Horních Rakous vykázal ve vodách země asi 640 vyder, o 12 % víc než v roce 2012, píší OÖN. Při sledování 524 monitorovacích míst v Horních Rakousích bylo 77 % s pozitivními nálezy. Vyder ubylo jen ve Vorarlbersku a částech Tyrolska.

Jak umírali na covid-19 v domovech

V prvních dvou letech pandémie zemřelo 4237 z celkových 13 365 lidí na covid, kteří žili v pečovatelských a starobních domovech. Předloni v těchto institucích bylo dokonce 42 % obětí. Nejvyšší úmrtnost byla před očkováním chovanců, od listopadu 2020 do ledna 2021. Za tyto tři měsíce zemřelo 2984 osob.

Od sousedů: rekordně infekcí, kácení dálničního mostu, očkování v bordelu

Neočkované rodičky

Data vídeňské kliniky Ottakring ukázala, že od poloviny září do konce minulého roku bylo proočkováno průměrně jen 13,6 procenta žen, které u nich rodily. Přednostka gynekologie Barbara Maierová to v televizi ORF označila za velmi problematické, protože těhotné mají vysoké riziko těžkého průběhu onemocnění, které ohrožuje i jejich děti. Rodí u nich většina matek ve Vídni, které onemocněly covidem. Ošetřovali jich 250, z toho 15 muselo na intenzivku. Žádná z nemocných nebyla očkována.

Hlavně tuzemská medicína

Kolem dvou třetin studujících na lékařské fakultě v Linci je z Horních Rakous, zaznamenaly OÖN. Tento podíl je od založení školy v roce 2014 zhruba konstantní. Asi pětina posluchačů je ze zahraničí. Škola má 75 % kapacity vyhrazeno pro osoby s rakouským maturitním vysvědčením.

Turecký kamioňák pustošil

Opilý padesátiletý řidič nákladního auta způsobil v úterý večer kolem 19. hodiny těžkou nehodu ve Fürthu - hořelo víc vozidel, jeden dům a i další škody byly velmi vysoké, uvedla policie ve své zprávě. Tři lidé byli lehce zraněni, poškozeno bylo 31 aut.

Od sousedů: Prochladlého ani tepelná kamera neviděla, český táta unesl syna

Podle prvních poznatků šofér nerespektoval červenou a v křižovatce kolidoval s osobním autem. Pokračoval ve stejném směru a narážel do zaparkovaných aut, která hrnul před sebou a mačkal je na zdi domů. Více vozidel a jedna fasáda začaly hořet, lidi v domě evakuovali hasiči do přistaveného autobusu. Policie na místě zatkla 50letého řidiče tureckého původu, který nemá v Německu trvalé bydliště. Měl v dechu kolem dvou promile.

Opravuje "za dara"

Gerald Probst (74) léta pomáhal v jedné salcburské opravárenské kavárně, pak v podobné v lineckém centru Tabačka a teď se přesunul do nového domova, do Kirchbergu-Theningu v okrese Linec-venkov. "S cílem, aby tu radil a poskytoval drobné opravy třeba domácích spotřebičů," píší OÖN.

Místo našli v sálku fary evangelické obce, kde otevřou 6. dubna. Plánují, že budou nabízet své služby vždy první středu v měsíci, v případě potřeby častěji.

Pan Probst, který je od nehody před asi čtrnácti lety na vozíčku, se snaží pomáhat. "Nemusí se všechno hned vyhodit," říká. A ještě něco je mu důležité - že repair-café má být i místem sociálních setkání. Největší pobavení prý je, když ,zákazníci´ vezmou s sebou i děti, které smějí vzít do rukou nástroje…

Chce pozvat na kus řeči i další zručné řemeslníky z obce a okolí. Už se předběžně domluvil s vyučeným pekařem, který se později přeorientoval v kursech strojního elektrikářství… Další kolegy nadšené pro techniku hledá na xybergsteiger@gmx.com.

Nosit k nim mohou všichni všechno od toasterů přes bicykly k šatstvu. Doma lidé mají nechávat jen "všechno, co nemohou přinést sami"… Co nezvládnou opravit sami, na to má Probst chytrou listinu místních řemeslníků.