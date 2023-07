Nález policie oznámila na svém facebooku a připsala: Milá Emmo, prosím, přihlašte se nám! - Příspěvek byl během pár hodin 8000krát sdílen, dosáhl asi 700 000 lidí a během necelých 24 hodin byla Emma nalezena. "Byla obrovsky nadšená, ani nechtěla věřit, že se její pošta našla," řekl její otec Benjamin W. listu OÖN. Její písmo poznal na první pohled. Kde na myšlenku dcerka přišla, nevěděl - nejspíš ji prý chytila někde ve školce.

Policie Emmě a její rodině slíbila překvapení a pozvala je k malé jízdě na policejním člunu. Byl u toho i Josef, který láhev se vzkazem našel, a policejní medvídek taky nesměl chybět…

Havrani rozbíjeli kupoli parlamentu

Správu budovy rakouského parlamentu ve Vídni zaměstnaly trhliny v nových skleněných panelech kupole. Ornitolog našel pachatele - na skleněnou střechu upouštěli mladí havrani malé kameny! Vysvětlil, že je to typické chování tohoto druhu, které se dá čekat i v budoucnu. Ředitellství parlamentu zvažuje natažení ochranné sítě nad kupolí.

Vrazila příteli nůž do hrudi

Soud ve Vídni uznal 26letou ženu vinnou úmyslným těžkým ublížením na zdraví a uložil jí 38 měsíců vězení a umístění ve forenzně-terapeutickém centru vzhledem k její těžké poruše osobnosti.

Loni 31. července vrazila svému příteli ve společném bytě po hádce a údajném napadení nůž na maso s délkou čepele 22 centimetrů do hrudi. Pod klíční kostí rána pronikla do dutiny hrudní, která se zavzdušnila… "Zavolej mi pomoc!" volal zraněný, a protože žena nereagovala, stáhl si tričko a pokoušel se krvácení zastavit. Nakonec vyběhl na ulici a s kolemjdoucími spustil řetěz záchranných opatření. Život mu zachránila nouzová operace.

Ilustrační fotoZdroj: ČTK

Do vazby šla obviněná až v říjnu, protože do té doby žila dál společně s poškozeným, 28letým kuchařem. V nemocnici partnera denně navštěvovala a nosila mu jídlo.

Na otázku soudu, proč zraněnému nezavolala pomoc, vysvětlila, že v šoku ji nenapadlo číslo záchranky. Myslela si taky, že jde o lehké zranění jako tři měsíce předtím, kdy přítele bodla do zad. Uvedla, že tehdy byli oba hodně opilí a ona sáhla po noži v obraně před jeho útoky. Poškozený případ zase vysvětloval policii oloupením neznámými pachateli, kteří ho zranili při vynucování vydání věcí. K druhému útoku družky uvedl, že ho zranili "Arabové" na ulici. Za tyto nepravdivé údaje dostal od soudu tři měsíce podmíněně.

Na otázku soudu, zda jejich životní společenství ještě trvá, řekla obžalovaná, že po všem, co provedla, by to ani nechtěla.

Úřednice basy pašovala vězni mobily

Třicetiletá bývalá úřednice věznice v Kaisheimu (okr. Donau-Ries) přiznala u úředního soudu v Augsburgu, že propašovala 34letému vězni deset mobilních telefonů. Ten je rozprodal dalším žalářovaným. Uvedla také, že ním měla v kanceláři věznice pohlavní styk.

Podíl na pašování telefonů přiznali i další obžalovaní, adresát zásilek, jeho matka a nevlastní otec, který mobily obstaral. Bývalá úřednice byla za sexuální zneužití vězně a uplácení odsouzena na rok a osm měsíců podmíněně. Vězeň s bohatým trestním rejstříkem využil vztahu s úřednicí a zosnoval pašování telefonů. Dostal další dva roky a jeden měsíc, jeho matka za obstarání telefonů jedenáct měsíců podmíněně a otčím peněžitý trest.

Šlape na kole Amerikou

Němec Jonas Deichmann (36) dorazil na kole tři a půl týdne po výjezdu z New Yorku do Los Angeles na 5500 kilometrů vzdáleném pobřeží Pacifiku, napsal DK. Poslední dny šlapal v extrémním vedru s teplotami přes 40 stupňů mojavskou pouští v Nevadě a v Kalifornii. Vítanou změnou mu byly Rocky Mountains s horskými průsmyky a kaňony Utahu. Spal většinou v malém stanu, jednou ho pozvali pořadatelé rodea k noclehu v hale.

"Sportovec s přezdívkou ,německý Forrest Gump´ otočil po dnu odpočinku k další etapě - běhu zpátky do New Yorku," napsal DK. "Začátkem listopadu chce být v cíli po dávkách více než 50 kilometrů denně."

Jonas Deichmann na cestě.Zdroj: Zdroj: DK

Antický pozdrav z Číny

V roce 1918 byla ve Welsu nalezena při vykopávkách s dalšími nálezy z druhého století rukojeť antického nože ze slonoviny s vyrytou neobvyklou značkou. Mělo se zato, že pochází z Persie. Německý expert Stefan Pfahl při náhodné návštěvě městského muzea ve Welsu uvedl, že je z města Niya v dnešní jižní Číně a potvrzuje vztahy mezi Římem a Čínou.

Senzační nález ležel desítky let v depozitu welského městského muzea. Da Ovilava, jak zněl římský název jednoho z nejdůležitějších měst římské říše severně od Alp, tu zanechala tisíce památek, z nichž mnohé dosud nebyly prozkoumány. Tak i tato rukojeť.

Vyluštili i rytinu.Zdroj: Zdroj: DK

Dnešní kurátorka muzea Renate Miglbauerová v 90. letech rozpoznala zvláštnost nálezu. Nechala jej restaurovat a vystavila jej. Loni jím byl fascinován také Stefan Pfahl, profesor archeologie v Düsseldorfu, a hledal význam rytiny na něm. Nakonec jej našel v tabulce antického indického písma kharošthí, užívaného mimo jiné v Niye, obchodní metropoli v poušti Taklamakan, v Xinjangu, regionu Ujgurů. Nápis pak přečetl berlínský indolog Harry Falke jako čestný dar pro pana Tadaru.

Senzační nález je vystaven v městském muzeu Minoriten ve Welsu, otevřeném út-pá 10-17, do 14-17 a ne 10-17. Dr. Renate Miglbauerová má tel. +43 7242 235.

Mladíci málem zabili bezdomovkyni

Dva 19letí a jeden 17letý stanuli ve čtvrtek před soudem v Leobenu s obžalobou z pokusu vraždy. Loni v létě v Kapfenbergu opakovaně útočili na ženu bez domova a filmovali si to. Znalec u nich zjistil trvalou psychickou poruchu.

Obžaloba uvádí, že poprvé poškozenou našli pod jedním mostem a jeden ji strčil do zad, že málem spadla do vody. Několik dnů nato na ni přišli, když spala na zemi. Začali ji urážet a močili na ni. Když se snažila bránit deštníkem, jeden devatenáctiletý ji zkoušel nakopnout tzv. tornádo-kopem z otočky. Jednou ji zasáhl do žeber, jednou trefil deštník. "Cítil jsem se tehdy ,cool´, dnes je mi to líto," řekl u soudu. Opět za několik dnů vylákali ženu z předsálí banky a bili ji pěstmi, což si znovu natáčeli. Křičela bolestí a prosila je, aby přestali.

Pak ji našli sedět na zastávce a kopali ji do zad a do hlavy, "než její křik ztichl". Když se po nějakém čase znovu začala hýbat, zavolali záchranku. "Vyrazili jsme na ni, protože nám to připadlo zábavné," vysvětlovali.

Jsou obžalováni z pokusu vraždy, loupeže, těžkého ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování. Rozsudek je očekáván až v pondělí.