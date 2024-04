Byl použit při studiových nahrávkách alba Help a také ve stejnojmenném filmu z roku 1965. Koncem května má být vydražen aukčním domě Julien's Auctions v New Yorku. Odhadní cena je mezi 600 000 a 800 000 dolary.

John Lennon nástroj věnoval v roce 1965 muzikantovi Gordonu Wallerovi, který jej zase předal svému manažerovi. Jeho dědicové jej nyní našli na půdě. Aukční dům kytaru nechal nákladně opravit. Vystavena má být v Hard Rock Cafes v Londýně a v New Yorku, než bude 29. a 30. května hledat v aukci nového majitele. Na snímku našeho webu je Lennon v roce 1964 na fotografii Paula McCarneyho. Zdroj: DC

Seniorky pekly bezdomovcům

Vanilkové rohlíčky a mnoho dalších druhů vánočního pečiva pekly aktivní obyvatelky lineckého domu seniorů Spallerhof bezdomovcům B37. V příštích dnech budou jejich produkty rozděleny do zařízení tohoto domova.

Po letech přibylo v SRN interrupcí

Počet přerušení těhotenství v Německu dosáhl loni 106 000, o 3,3 % víc než předloni. Víc jich bylo naposledy v roce 2012 - 107 000. V letech 2014-2020 se počet pohyboval mezi 99 000 a 101 000 případů. Sedm z deseti žen, které tento zákrok podstoupily loni, bylo ve věku 18-34 let, 19 % ve věku 34-39 roků. Starších 40 let bylo kolem osmi procent, mladších 18 let tři procenta. Kolem 42 % předtím ještě nerodilo.

Gustav Klimt v aukci

Obraz "slečny Lieserové" od Gustava Klimta (1862-1918), datovaný 1917, o němž se myslelo, že je ztracený, jde do aukce vídeňského aukčního domu im Kinsky. Desítky let byl skrytý v rakouském privátním vlastnictví. Odhadní cena má být 30-50 milionů eur. „Nynější majitel ho asi před dvěma roky zdědil po vzdáleném příbuzném. Znovuobjevení dámského portrétu, který patří k nejkrásnějším dílům z posledního Klimtova tvůrčího období, je senzací,“ píše DK. Na obrazu o rozměrech 140x80 cm je mladá žena s přehozem bohatě dekorovaným květinami před rudým pozadím.

Zadavatelem portrétu byla zámožná vídeňská rodina průmyslníků Lieserových. Pro židovský původ byla za nacistů pronásledována, ale podle aukčního domu nejsou přes intenzivní rešerše žádné důkazy, že tento obraz byl tehdy zabaven. „Obráceně nebylo také nalezeno nic, že by v letech 1938-45 ukraden nebyl,“ uvádí online video k dražbě. Klimt mohl začít malovat obraz v květnu 1917, jak přibližuje dobře dokumentovaný jeho tvůrčí proces. Zobrazená osoba - není jasné, jakého člena rodiny motiv ukazuje - navštívila malíře v jeho ateliéru devětkrát. Vzniklo při tom 25 předstudií díla, uvedl aukční dům.

Když malíř v únoru 1918 zemřel na následky mrtvice, nebyl jeho obraz zcela dokončen. „Skutečnost, že není tvůrcem podepsán, ukazuje, že ani on sám nepohlížel na portrét jako na hotový,“ uvádí popis díla. Dílo „Dáma s vějířem“, které stejně jako „Portrét Fräulein Lieser“ pochází z roku 1917, vytvořilo v loňském roce nový aukční rekord pro Klimtův obraz. Portrét se prodal za 109 milionů dolarů na aukci v aukční síni Sotheby's v Londýně. V roce 2006 vynesl Klimtův „Portrét Adele Bloch-Bauer II“ (1912) na aukci Christie's v New Yorku 88 milionů dolarů.

Fotografie díla z roku 1925 dokazuje, že se jedná o skutečný „Portrét Fräulein Lieser“, poté, co zůstal tak dlouho skrytý. Jediná známá fotografie snímku je uložena v archivu Rakouské národní knihovny. Po Klimtově smrti se obraz dostal k objednateli z židovské rodiny Lieserů, která patřila k bohaté vídeňské společnosti z vyšší střední třídy Rakouska-Uherska.

Po Klimtově výstavě ve vídeňské Neue Galerie v roce 1925 přešel obraz do soukromé sbírky. Jediným záznamem obrazu byla černobílá fotografie z doby, kdy byl vystaven v roce 1925. Mělo se za to, že patřil Adolfu nebo Henriette Lieserové.

Poté, co se Rakousko v roce 1938 spojilo s nacistickým Německem, byla rodina Lieserových pronásledována podle nacistických protižidovských zákonů. Lieserův majetek a domy byly „ arizovány “. Henriette Lieser byla deportována do Rigy 11. ledna 1942 a zemřela tam 3. prosince 1943.

Klimtův obraz se našel…Zdroj: Zdroj: DK

Portrét byl získán kolem roku 1960 a nakonec přešel na anonymního rakouského občana. Byl „znovu objeven“ v roce 2024 poté, co majitel oslovil aukční síň. Itinerář obrazu mezi lety 1925 a 1960 není znám. Jisté je, že portrét byl legálně získán v roce 1960 předky současného soukromého vlastníka. Obraz má rozměry 140 x 80 centimetrů

Eurojackpot zase "solil" maximum

Jeden sázkař nebo dvě tipující společenství ze Severního Porýní-Vestfálska a Slovinska vyhrálo na čísla 2, 3, 5, 15, 25 a euročíslice 1 a 3 eurojackpot 120 milionů eur. Dosud tato maximální prémie připadla v roce 2022 dánskému hráči a v posledních dvou letech dvěma sázejícím ze SRN. "Pravděpodobnost výhry eurojackpotu je 1:140 milionům," poznamenává DK.