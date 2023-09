Švýcarský výrobce ginu sází na stodenní zrání jeho produktu pod vodou - dostane prý tam tlakem a stálou teplotou kolem čtyř stupňů zvláštní chuť. Ve čtvrtek proto nechal potopit do asi 20metrové hloubky v Bodamském jezeře kouli z nerezu s asi 260 litry alkoholu. Hodlá po vyzvednutí sudu tento gin prodávat po sto eurech za půllitr.

Od sousedů: Když rostou, tak pořádně

Jeho Fishgroup GmbH z Romanshornu takto nechala gin už třikrát pustit do vody. Loni byla 800 kg těžká koule s nápojem ze dna jezera ukradena. Oznámení krádeže loni v prosinci přineslo podniku hodně publicity a policejní potápěči začali ztracenou nádobu hledat, ale nenašli ji. Firma teď hledá způsob, jak svůj jezerní gin zabezpečit…

Volí ptáka roku

Od pátku mohou lidé v Německu volit na internetu Ptáka roku 2023. Mají k výběru čejku chocholatou, koroptev polní, vlaštovku obecnou, sýčka obecného a včelojeda lesního. Loni se volby zúčastnilo asi 135 000 lidí. Letos mohou hlasovat do 5. října na www.vogeldesjahres.de. Na snímku ze zdroje DK je bramborníček hnědý.

Jiné hledání už skončilo - motýla roku. "Tak málo nám jich ještě nebylo nikdy hlášeno," řekla k výsledku sčítání expertka na hmyz Laura Breitkreuzová. Letos motýly počítalo kolem 14 000 lidí.

Nadhodil 134 kilogramů

Na letošním mistrovství světa seniorů ve vzpírání v polské Wieliczce zvítězil v kategorii nad 70 let ve váze do 67 kilogramů Rakušan Johann Anglberger z Unionu Lochen. V nadhozu zdvihl 134 kg a druhého Japonce Hiroshiho Sako porazil o 21 kilogramů. Třetí Polák Antoni Kalinski nadhodil 110 kg. S devátým titulem šampiona byl Angelberger světovou asociací vzpírání zařazen do Síně slávy. Mistrem Evropy už byl desetkrát.

Ve váze do 81 kg starších 60 let vyhrál dvojboj Slovák Ján Megály se 199 kilogramy před Manfredem Messnerem (Ranshofen) s rakouským rekordem 185 kg.

Kronika jde na odbyt

Zemskou kroniku Horních Rakous už si koupilo 95 000 zájemců. Nyní vyšla doplněna o roky 2017-22.

Poprvé byla vydána v roce 1987 jako práce zástupce šéfredaktora OÖN Rudolfa Lehra. Po jeho úmrtí letos v březnu pokračovali v jeho práci dřívější šéfredaktor OÖN, nyní šéfkomentátor tohoto listu Gerald Mandlbauer, a Johannes Jetschgo, bývalý šéfredaktor zemské televize ORF. Nové vydání má 624 stran a stojí 55 eur.

Mezinárodní festival dechovek

Od 8. do 10. září bude v Rohrbachu-Bergu mezinárodní festival dechové hudby, první svého druhu v zemi. Přihlásily se k němu hudební skupiny z Itálie, Polska, Maďarska, Německa, Česka a domácí tělesa, s celkem více než 500 muzikanty. V Rohrbachu-Bergu má pochodovat i policejní hudba z Varšavy na snímku. Přehlídka se bude konat v areálu Centro a na místním sportovišti. Vstupné má být maximálně 25 eur.

Od sousedů: Donští kozáci zapějí v Horních Rakousích

V pátek v 19.30 program otevře Koncert národů v Centro mj. s kapelou policie Varšava, vojenskou hudbou Budapešť, kapelou c. k. regimentu arcivédovy Rainera ze Salcburku a městskou kapelou Pasov. V sobotu od 19 hodin bude show pochodové hudby "upper austria Tattoo" na hřišti. Kromě policistů z Varšavy se tu představí například italští Bersaglieri di Lecco. "Protože k nástrojům dechové hudby patří i dudy, budou na ně kouzlit Pipes & Drums z Czestochowé v sobotu ve fotbalové aréně. V neděli přehlídka dozní Koncertem tradic od 17 h v Centro (Ladislav Kubeš a jeho kapela Veselka a městská hudba Vöcklabruck)." Více na www.upperaustria-tattoo.at.