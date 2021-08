Protože lidové slavnosti v Schönbergu byly už druhým rokem zrušeny kvůli koroně, našli je návštěvníci v kukuřičném labyrintu v Ohetalu (okr. Freyung).

Jeho tvůrci, strojní inženýr Markus Röckl a zemědělec Julian Ertl, letos "bloudění" uspořádali pod heslem "Lidové slavnosti s sebou" a pustili lidi do symboliky kukuřičného obřího festivalového kolotoče, preclíků a tupláků. "Bludné" trasy a motivy v poli velkém 2,3 hektaru vytyčovali traktorem vybaveným GPS.

V roce 2017 jejich bludiště mělo jen chodby bez motivu, 2018 jím zvolili mistrovství Evropy ve fotbalu a loni jejich rys symbolizoval národní park. Zvláštní atrakcí jejich nabídky je noční "bloudění" při baterkách. Děti tu mají hřiště a k vyřádění slaměný hrad. Do poloviny října je labyrint otevřen Po-Pá 13-20 hodin, so a ne 10-20. Cestičky jsou vhodné i pro invalidní vozíčky a kočárky, psi musejí být na vodítku. Více informací na www.facebook.com/maislabyrinth.ohetal. Foto: Deník/PNP/privat

Narozeniny přišly balonkem

Šesté narozeniny oslavil 6. července bavorský kluk a pohlednici k tomu přivěsil na balon, který nechal vystoupat. Jeho pošta přistála v pondělí, tedy skoro přesně po měsíci, na vnitřním dvoře hornorakouské Hospodářské komory v lineckém vnitřním městě. Prezidentka této instituce Doris Hummerová má za malý zázrak, že balon přes nečas s kroupami, lijáky a vichřicemi mezi Bavorskem a Horními Rakousy doletěl dobře 150 kilometrů! Chlapcova pošta dostala místo v archivu komory a za odesilatelem šla odpověď s blahopřáním k narozeninám, píší OÖN.

Desetitisíce stoletých

Rekordních 20 456 lidí starších 100 let žilo loni v Německu, napsala PNP. Je to nejvíc za deset let od očistění statistiky. Jejich podíl na obyvatelstvu je 0,25 promile. 80 procent z nich jsou ženy.

Jak uvádí psycholožka Daniela Joppová, tito senioři mají průměrně čtyři až pět chronických nemocí, většině je poskytována všednodenní pomoc, ale skoro třetina nemá žádné kognitivní omezení. Za nejdůležitější zjištění své studie Joppová má, že tito lidé jsou psychicky velmi stabilní. Přes 80 % jich je také se svým životem spokojeno. Jsou extrovertní, což jim usnadňuje navazování a udržování kontaktů. Dalším faktorem je jejich optimismus. "V koronakrizi se století ukázali být mistry v copingu (zvládání negativních zkušeností," říká Joppová.

Agilní babička si poradila i s covidem.Zdroj: Deník/PNPČlánek o stoletých doprovodila PNP snímkem Lisel Heiseové z falckého Kirchheimbolandenu, která byla donedávna nejstarší radní v Německu - mandát položila až loni ve 101 roce. Koronové pandemii čelila malými výlety: "Pokládám čerstvý vzduch za nejlepší antibiotikum proti této nemoci," řekla tato bývalá učitelka. Foto: Deník/PNP/Uwe Anspach

Poplach ovčáků v Tyrolích

Počet ovcí stržených šelmami v Tyrolsku roste. Letos bylo úřadům nahlášeno už 250 kusů. Četní ovčáci a majitelé zvířat se proto rozhodli pro "ústup" - do mateřských stájích v údolích se už vrátilo asi 2000 ovcí, píše PNP.

"Pachatelé" vlci jsou tříděni podle DNA. Jeden vlk italské populace například zlikvidoval kromě jiného v Silzu a Rietzu asi 45 ovcí.