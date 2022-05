První instalaci předcházely četné bezvýsledné rozhovory. Město Linec bylo proti kamenům vsazovaným do dlažby, aby "památník nebyl pošlapáván", a téma pak dlouho leželo "v pořadníku". Městská rada se v roce 2019 rozhodla pro důstojnou vzpomínku a vypsala soutěž, kterou vyhrál Andreas Strauss z Welsu. Ten ve spolupráci s učni Voestalpine navrhl umístit vedle jmen na stéle zvonečky různých tónů. "Jako by bylo možné u obětí zazvonit - je tam ještě někdo, nebo už zbyla jen jména?!" řekla s ceněním formy prezidentka kulturní obce Charlotte Hermanová. Izraelský velvyslanec Mordechai Rodgold (na snímku vlevo při rozhovoru se starostou Lugerem) označil památník za základnu, na které můžeme stavět lepší budoucnost…

Na stéle jsou uvedena jména také dvou sester. Ernestine Kubinové bylo 78, její sestře Cäcilie 74. Rozhodly se odstěhovat z Lince a 27. srpna 1942 místo pobytu na Rudolfstraße změnily na Terezín. Tak to prezentovalo linecké gestapo, aby majetek sester mohlo zabavit pro Říši. Ernestine byla zavražděna jen měsíc poté, 28. září 1942 v koncentračním táboře Terezín, Cäcilie tamtéž dva roky po deportaci, 14. června 1944.

Na stéle stojí dále jména Dr. Ludwiga Kubina, dohnaného v únoru 1938 k sebevraždě, Jenny Fürnbergové, Dr. Karla Czerwenky a Siegmunda Klugera, všichni zavražděni v letech 1938 až 1942 v Terezíně, v Dachau, Litzmannstadtu nebo v Buchenwaldu. Martha Kulková přežila čtyři koncentráky, mezi nimi Osvětim, a po návratu do Lince vykonávala centrální pozici v izraelské kulturní obci.

Pro prstýnek do kanálu

Do rubriky Happy end zařadil list OÖN příhodu ze čtvrtka. Synkovi uprchlice z Ukrajiny spadl ve vídeňském vnitřním městě maminčin prstýnek do deset metrů hluboké kanálové vpusti. "Hasiči spontánně do místa přeložili plánované cvičení, slanili dolů, prsten našli a vrátili šťastné ženě, jejíž přítel zůstává na Ukrajině," napsal list.

Stíhali pátera za odpadky

Jezuitský páter z Norimberka loni v prosinci vybíral z odpadkových kontejnerů u obchodních center potraviny, což je trestný čin. Jak řekl, chtěl tak upozornit na plýtvání - podle ministerstva hospodářství v odpadu končí ročně kolem dvanácti milionů tun jídla. Státní zastupitelství nyní stíhání tohoto důchovního zastavilo pro nedostatek důkazů - nemohlo být objasněno, jaké konkrétní zboží odcizil z kontejnerů jakého obchodu.

Problém se sirénami

"Poplachové sirény na střechách platily dlouho za zastaralý prostředek. Test ale ukázal, že k ,probuzení´ občanů jsou především v noci lepší než moderní prostředky," napsal Donaukurier. V Bavorsku jich prý brzy bude zase víc.

V zemi testovali tento systém ve čtvrtek, když původní termín v březnu odložili kvůli ukrajinské válce. V 11 hodin se rozezněly sirény a varovné aplikace Katwarn a Nina vyslaly odpovídající upozornění na mobily. Ty ale "v konkurenci" s hlučnými klaksony neuspěly. "Když k něčemu dojde ve dvě v noci, nikdo nevezme vážně varovný app na mobilu," říká ministr vnitra Joachim Herrmann. Podle něho je třeba lidi ze spánku vylekat. Nový systém poplachových Push-SMS na každý mobil je v Německu ještě v plenkách, pořád naráží mimo jiné na nějaké právní překážky.

Klasické sirény mají ale aktuálně v Bavorsku také mezery. Ve čtvrtek v Norimberku se rozhoukalo 99 z nich, ale v Mnichově ani jedna, protože podle mluvčího hasičů město tento prostředek nemá. Katwarn a Ninu si už vyzkoušelo nedávno při varování před nalezenou leteckou pumou.

Herrmann nezakrýval, že také na venkově je situace velmi různá. Celkově je funkční jen asi polovina sirén. Úspěšnost čtvrtečního testu bude možné vyhodnotit až za několik dnů.

K oživení sirén v Bavorsku by podle ministra bylo třeba 130 až 200 milionů eur.

Zavraždila vnučka babičku?

V pečovatelském domově ve Cvikově zemřela loni 81letá seniorka. Krátce poté se policii přiznala její 32letá vnučka. "Myslím, že jsem právě zabila mou babičku," řekla na strážnici. Na místo vyslaná hlídka a lékař už ale staré paní pomoci nemohli. Osm měsíců poté jako obžalovaná z vraždy ale žena nevypovídá, píše DK.

Podle obžaloby škrtila 12. září spící babičku a pak ji udusila polštářem. Stařenka se bránila a při tom spadla z postele. Útočnice s masivním násilím na krk pokračovala, poškozená také utrpěla zlomeninu několika žeber.

Vnučka předtím z jejího konta zcizila na vlastní pěst asi 13 000 eur. Podle žalobce chtěla svým činem zabránit prozrazení. Pracovala ve stejném seniorském domově, do jakého byla její babička umístěna do krátkodobé péče po pobytu v nemocnici.

Hlavní líčení je rozepsáno do poloviny července.

Podmínka za usmrcení plodu

Při porodu císařským řezem usmrtili v červenci 2010 dva lékaři - muž a žena - chloridem draselným jedno z dvojčat, které mělo těžké poškození mozku, aby zachránili jeho sourozence. Matka rodila ve 32. týdnu těhotenství. Rodiče se po poradě rozhodli pro tzv. selektivní feticid, zabití plodu způsobením potratu.

V minulých dnech případ znovu řešil berlínský soud jako zabití a znovu rozhodl o podmíněných trestech - 19 měsíců dnes 75letému bývalému šéflékaři a 16 měsíců dnes 60leté vrchní lékařce. První verdikt potvrdil nejvyšší soud v listopadu 2020.

Obžalovaní nyní ujistili, že nechtěli porušit zákon, a svého jednání zalitovali. Vyšli tehdy z toho, že je přípustné. Matka dětí se ocitla po mnoha lékařských vyšetřeních v absolutně výjimečné situaci. Chtěli jít cestou bezpečnou pro zdravý plod…