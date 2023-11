Diskuse k vyznamenaným na univerzitě

Univerzita Vídeň zařadila v projektu zpracování svého udělování čestných vyznamenání 28 osob jako problematických, mezi nimi nositele Nobelovy ceny Konrada Lorenze. Pocty dalším 39 lidem byly označeny za hodné diskuse.

Univerzita žádnou poctu neodvolávala, rozhodla se pro zviditelnění jejich příběhů a aktualizaci kontextů. Prozkoumávala všech 1577 poct udělených od 500. roku školy v roce 1865. „Historii nelze odstranit,“ řekl rektor Sebastian Schütze. „Je ale naším úkolem ji stále znovu komentovat…“ V projektu vedeném historikem Oliverem Rathkolbem byly biografie dotčených doplněny na webu https://geschichte.univie.ac.at/. Rektor k tomu uvedl, že práce zůstává dál dílem v progresi, dokumentace není vysekávána do kamene a online mohou být vždycky zpracovány nové zdroje.

Za problematické byly označeny pocty lidem veřejně známým antisemitským, rasistickým nebo fašistickým jednáním. K těm patří i Lorenz, který anšlůs Rakouska k Říši euforicky vítal a byl členem NSDAP.

Další problematický je Theodor Billroth, všeobecně považovaný za zakladatele moderní břišní chirurgie a průkopníka chirurgie hrtanu, který v 19. století proklamoval rasistický antisemitismus jako řídící motiv pro univerzitní profesory, říká Rathkolb. „Přes, zaveslování zpátky´ platí dnes za akademického pionýra rasistického antisemitismu,“ píše DK.

Nejstarší pes světa uhynul

Nejstarší pes světa dožil…Zdroj: Na snímku ze zdroje DK je s páníčkem.

Také Donaukurier zaznamenal sobotní úhyn Bobiho, psa rasy Rafeiro do Alentejo, v portugalské vesnici Conqueiros ve věku 31 let a 165 dnů. Jeho majitel Leonel Costa to sdělil v pondělí. Podle Guinnessovy knihy rekordů byl nejstarším žijícím psem na světě.

Chce se hájit sám

Na úvod hlavního líčení v Mnichově ve věci vraždy spolubydlící v ubytovně uprchlíků prohlásil v úterý obžalovaný 29letý Jordánec, že se chce hájit sám. Ustanoveného obhájce a jím prvně zvoleného advokáta bez bližšího odůvodnění odmítl. Protože u obvinění z vraždy je přítomnost obhájce povinná, soud mu odmítnuté právníky úředně určil.

Je obviněn z toho, že loni v říjnu v ubytovně běženců v Ga-Pa smrtelně zranil sekerou 21letou Ukrajinku, která opakovaně odmítala jeho sexuální návrhy. Oběť zemřela po více operacích koncem listopadu v nemocnici. Na hlavní líčení soud má soud vypsáno sedm jednacích dnů.

Ztratil milion eur…

V prosinci 2019 podal sázející v oblasti Memmingenu tiket lotta hry BayernMillionen s číslem 426492 a vyhrál na něj milion eur. Lotto Bayern v úterý oznámilo, že se dosud o výhru nikdo nepřihlásil.

Doma výherce obrátil kapsy, šuplata, skříně, batoh, ale cenný doklad nenašel. Má na to ještě čas do silvestra. Když nenajde, poputuje částka do koše pro nové zvláštní losování, nebo ji bavorský ministr financí použije na obecně prospěšné účely.

Olympijský bronzový si hodil tykví

Bronzový diskař našel nové náčiní.Zdroj: Zdroj: OÖN

Rakušan Lukas Weißhaidinger, třetí z olympiády v hodu diskem, už má po sezoně a zapojil se do ne zcela vážně míněného seriálu "Luki hází" v sociálních sítích. Lidé mu říkají, čím má házet, a on jim vyhovuje. Tak teď hodil asi kilogram těžkou tykev z vrhačského kruhu svého bratra v Taufkirchenu do pole do vzdálenosti 48,10 metru. „Střela se, jak řekl, šikovně rozdrobila. Z pozůstatků se mohou radovat ovce,“ řekl.