V roce 2023 bylo v Rakousku podle oficiální zprávy ukradeno o deset procent víc bicyklů než předloni - 18 566, z toho 60 % deliktů se stalo v hlavních městech spolkových zemí.

Jízdní kola u stojanů. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Krňávek

Jedinou výjimkou v nárůstu je Vídeň, kde se ztratilo o skoro sedm procent méně kol než předloni. Počet ukradených tady klesá osm let za sebou od 28 274 v roce 2014 na předloňských 16 824. Loni bylo uvedeno 6328 ve Vídni odcizených kol, v Dolních Rakousích 2747 (+ 28,1 %) a v Horních Rakousích 2682 (+27,2 %).

V poměru k počtu lidí je aktuálně situace s koly zvlášť nevýhodná v Linci. Na 10 000 obyvatel je odcizeno 63 kol. Následují 52 krádeží na 10 000 občanů v Salcburku a 49 v Klagenfurtu, nejméně v absolutních číslech v okresech Hermagor a Murau - po třech. Objasněnost krádeží kol loni stoupla na 9,3 % - na 1727 případů.

Rakušanům chutná maso

Rakouští ochránci zvířat Čtyři tlapky zpozornili, že 7. dubna - Meat Exhaustion Day - snědlo lidstvo množství masa propočítané na celý rok. V Německu to bude 21. dubna, ve Švýcarsku 6. května.

Roku 2000 snědli sousedé na hlavu průměrně 68,4 kg masa. Předloni si ho dopřáli průměrně 58,6 kg, z toho vepřového 33,5 kg, hovězího 10,3 a drůbežího 13 kg. Průměrná spotřeba masa na světě je 33 kg.

Podle Čtyř tlapek sní každý za týden 1,13 kg masa, tedy o něco víc než sedm řízků. Doporučených 301 gram týdně není víc než dva "šnicly".

40 let od první transplantace srdce ve Vídni

Dolnorakušan Walter Weiss je pátým pacientem, který dostal nové srdíčko. Aktuálně tuto transplantaci přežívá deset a více let 75 % operovaných, řekl Daniel Zimpfer, vedoucí univerzitní kliniky srdeční chirurgie. Ošetřují tady od novorozenců po pacienty vysokého věku, starých průměrně 50 let.

Walter Weiss tady byl operován v roce 1985 po zánětu srdečního svalu a zástavě srdce. Žije prý docela normálně, jen ve svých 79 letech musel normální kolo vyměnit za elektrické…

Chruščevova pravnučka zahájí festival

V Moskvě narozená a v New Yorku žijící pravnučka Nikity Chruščeva Nina (61) pronese 26. července od 11 hodin zahajovací řeč salcburského festivalu, napsal DK.

Je expertkou soudobých ruských dějin a politiky, analytičkou a kritičkou režimu Vladimíra Putina. "Desítky let rozebírá Nina jeho chování a nekonzistentní reakce Západu vůči Rusku a nevyhýbá se nepříjemným hodnocením a vyprávěním. Jako Putinova kritička nastavuje zrcadlo ,nejhorším barbarům´ i potácejícím se demokraciím,“ říká umělecký ředitel festivalu Markus Hinterhäuser, „a zároveň se snaží respektovat ruskou kulturu“.

Vousatá opička je zpátky

Ode dneška je v zoo v Lipsku ve svém výběhu zpátky opice vousatá, odcizená o Velikonoční neděli. Našel ji rekreační běžec na stromě v lipské části Reudnitz a v 7.15 hodiny to oznámil policii. V mezidobí přeběhla do blízkého vícebytového domu, kde ji chytili na schodišti do keseru.

Opice vousatá se někomu zvlášť líbila…Zdroj: DKKurátor-senior Johannes Pfleiderer má názor, že zloděj ji vypustil blízko nálezu, je nepravděpodobné, že by urazila víc kilometrů městem.

Policie věc šetří jako krádež. Zvířata tu byla odcizena naposledy před 22 lety - tehdy dva mladí krokodýli se za krátký čas objevili na jiném místě zahrady.

Pošta přijde loďkou

Ve Spreewaldu doručují 127 let poštu loďkou a v brandenburské obci Lehde se k tomu v letních měsících vrátí, píše DK. Doručovatelka Andrea Bunarová (53) rozdělila dnes první takové zásilky. Obsluhuje touto cestou 65 domácností, které nemají přímé spojení k cestám místní ostrovní části Lübbenau. V zimě obchází adresy pěšky a s rudlíkem překračuje malé můstky k domům. Podle Deutsche Post roznáší týdně přes 600 dopisů, dalších písemných podání a kolem 80 balíků a balíčků - už loďkou doručila obrazovky, televize a ledničky, loni taky jablůňku a fotbalovou branku. Sezona končí v polovině října. Balíky mohou vážit až 31,5 kg…

Loni jí řízení loďky zkomplikoval silný vítr a zpáteční cestu spadlý strom. "To vskočil přede mnou pádlující kajakář v rychlém rozhodnutí ve spodkách do vody a překážku odtáhl stranou," vzpomíná doručovatelka…