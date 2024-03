Na webu jsme již informovali o zapálení 52letého maďarského bezdomovce, nocujícího ve vchodu do papírnictví ve Štýrském Hradci, v noci na sobotu.

Tady hořel bezdomovec... | Foto: Zdroj. DK

Policie oznámila dopadení útočníka, 65letého bezdomovce z Ruské federace, který se ilegálně a bez trvalého bydliště zdržoval v Rakousku. Je podezřelý, že v 0.40 hodiny polil poškozeného na tržišti Lendplatz hořlavinou a zapálil ho. Při poznávacím řízení ho svědkové poznali jednoznačně jako muže, který se kolem půlnoci vzdaloval z místa události. Útok ohněm nedoznal, ale řekl, že si v noci udělal ohýnek, aby se zahřál. Jinou osobu v místě neviděl.

Oheň byl rychle uhašen, muž s těžkými popáleninami byl převezen do nemocnice a podle ošetřujících lékařů je nadále v ohrožení života.

Rakušané se stále víc bodají

Počet násilných deliktů s bodnými zbraněmi v Rakousku se v desetiletém srovnání výrazně zvýšil. Jak napsal Volksblatt, zatím co v roce 2013 bylo ohlášeno 1524 takových činů, v roce 2022 jich statistika vykazuje 2393. Počet rostl do roku 2016, až na 2530 útoků s nožem nebo jinými bodnými zbraněmi. Pak se ustálil na 2100 až 2500 činů za rok.

Násilných činů se střelnými zbraněmi naopak od roku 2017 ubývalo ročně o 500-600 na konečných necelých 400 (2022: 305). Použití sečných či bicích zbraní je léta konstantně kolem 600 případů (předloni 598).

Štěstí ve smyku

Jak napsala PNP, v neděli ráno měla 46letá česká řidička štěstí v neštěstí: za zimních poměrů na B12 u Philippsreutu dostala při jízdě k hranici smyk a její vozidlo šlo na střechu. Podle policie v dlouhé levotočivé zatáčce a pravděpodobně při nepřiměřené rychlosti vyjela se škodovkou do protisměru, sjela do příkopu, auto se převrátilo a zůstalo ležet na střeše. Žena byla naštěstí jen lehce zraněna a byla přepravena do nemocnice, na jejím autě je ale totální škoda.