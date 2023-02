"Nástupní návštěva byla pro novou budějovickou primátorku také návratem, protože Dagmar Škodová Parmová absolvovala část svého studia na Univerzitě Johanna Keplera. Při setkání se starostou Klausem Lugerem a radním pro partnerství měst Michaelem Ramlem byla sjednána podpora kandidatury Budějovic na hlavní město kultury. Linec jim předá své zkušenosti z volby na rok 2009. Tím naše města opět úžeji srostou. Pro každou obec to je nezaplatitelná nadhodnota a velká čest, moci být jeden rok dlouho scénou Evropy," řekl Luger.

Dvanáctá zima za sebou byla příliš teplá

Letošní zima byla v Německu opět výrazně příliš teplá, píší PNP. "Podvanácté za sebou. Změna klimatu nepovolí," říká meteorolog Uwe Kirsche z předběžné bilance asi 2000 měřicích stanic v SRN.

Průměrná teplota byla 2,9 stupně a tedy 2,7 stupně nad mezinárodně platným referenčním obdobím 1961-90. Aktuální a teplejší roky 1991-2020 překonala letošní o 1,5 stupně. O silvestru naměřili v hornobavorském Wielenbachu rekordně teplou změnu letopočtu v historii měření od roku 1881.

V Rakousku bylo v polovině prosince ve Freistadtu mínus 18,7 stupně, několik dnů nato v Aspachu plus 18,3. Země prožila šestou nejteplejší zimu za 256 let měření.

Setkání dvojčat

Partnerská města Braunau a Simbach budou 3.-11. června dějištěm 39. mezinárodního setkání dvojčat. Pořádá je turistický svaz Entdeckerviertel. Více na www.zwillingstreffen.at.

Banksy na ukrajinské známce

Nástěnný obraz umělce graffiti Banksyho vychází na ukrajinské poštovní známce, napsal DK. K výročí ruského útoku přináší motiv, který Banksy před časem zanechal v silně zničeném kyjevském předměstí Borodjanka. Malý chlapec háže na zem dospělého judistu, který se podobá prezidentu Putinovi, nadšenému judistovi, píše bavorský list. Na známce jsou v ukrajinštině slova «Putine, táhni!" Podle zprávy BBC se k zahájení prodeje známky tvořily před hlavní poštou v Kyjevě fronty.

2429 zákazů přibližování

V Horních Rakousích loni vyhlásili rekordní počet zákazů přibližování k 2429 poškozeným při domácím násilí, napsaly OÖN. Předloni jich bylo 2135, rok předtím 2024. 80 % nařízení chránilo ženy. Ředitelka centra ochrany před násilím Eva Schuhová zdůrazňuje, že důležitou prevencí je trvalá výměna informací mezi úřady a jejich organizací ve spolupráci s policií.

Úspěšná finanční policie

Rakouská finanční policie vedla loni 27 000 kontrol, z nichž vyplynulo uložení trestů ve výši 18,5 milionu eur. Ministr financí Magnus Brunner označil její práci za vysoce úspěšnou, uvedly OÖN.

Na trhu práce tyto složka například přezkoumala pracovní podmínky více než 50 000 zaměstnanců. Při tom odhalila kolem 11 000 ilegálních cizinců z neunijních zemí, většinou při organizované černé práci. 5000 nebylo řádně sociálně pojištěno.

V Horních Rakousích bylo loni asi 3600 takových přezkumů. Odhalily 1600 osob zaměstnaných ilegálně a 500 nepojištěných. Pokuty za to dosáhly čtyř milionů eur. "Jako obzvlášť drzý příklad uvedl vedoucí finanční policie Wilfried Lehner bezpečnostní firmu od Lince, která ,jako daňová ponorka´ bez příslušného povolení shromažďovala delikty černé práce a sociálních podvodů. Její pracovníci byli vybaveni služebními průkazy, které vypadaly jako policejní…´"

Při 309 kontrolách bylo loni v zemi zabaveno 384 ilegálních hracích automatů. V roce 2020 jich bylo ještě 1636… Lehner připomněl stoupající kreativitu provozovatelů - automaty byly například zabudovávány do hliníkových kufříků zapůjčovaných hráčům…

Bavorsko-česká výstava baroka

"Společnou přeshraniční zemskou výstavou chtějí Bavorsko a Česko posílit přeshraniční kulturní výměnu," napsal Donaukurier.

"Tématem je evropské baroko 16. a 17. století, a to méně jako umění, spíš jeho odraz ve válkách, mocenských strukturách, hospodářství a politických intrikách, protože baroko bylo víc než jedna umělecká epocha," píše Donaukurier.

Na výstavě spolupracují Dům bavorských dějin v Augsburgu a Národní muzeum v Praze se zaměřením na Maximiliana I. Bavorského. Od 10. května bude v Muzeu bavorských dějin v Řeznu, od 8. prosince v Praze.

DK připomíná, že 25. února před 400 lety byl vévoda Maximilian I. Bavorský v Řeznu císařem Ferdinandem II. jmenován kurfiřtem, říšským knížetem s právem volit panovníka Svaté říše římské. «Během několika málo let udělal z podvyvinutého vévodství jeden z nejmodernějších a nejorganizovanějších států křesťanského světa," tvrdí výstava. "Přitom byl bezohledný a postupoval válečnicky, strhl na sebe obchod se solí a pivní monopol, čímž zmnožil státní příjmy. Tak měl peníze na silnou armádu, která 1620 vtrhla do Čech. Už v začátku 30leté války získal Horní Falcko a pak Falcké kurfiřství. Jako představitel Katolické ligy usiloval o protireformaci. Jeho nadšení pro katolickou věc hraničilo s náboženským fanatismem," uvádí Donaukurier.

Rozvíjí, že jeho poddaní částečně extrémně trpěli, obzvlášť v Horní Falci. Víc než polovina obyvatel byla obětí války a nákaz, celé vesnice zmizely…

Víc utopených v Německu

Loni se v Německu utopilo při koupání přinejmenším 355 lidí, o 56 víc než rok předtím. Prezidentka vodní záchranné služby Ute Vogtová vidí jeden důvod: Během dlouhého teplého léta bez větších protikoronových opatření si šli lidé zaplavat do většinou nehlídaných jezer a řek. Také na plovárnách obětí přibylo, meziročně o sedm na třináct. Proti průměru minulých deseti let bylo obětí ale o 16 procent méně. Podle ankety Forsa pro záchranáře se počet žáků základních škol, kteří neumějí plavat, zvýšil mezi lety 2017 a 2022 z deseti na dvacet procent.

Ubývá ovcí

V Bavorsku loni bylo 254 300 ovcí, o 1,9 % méně než předloni. Za deset let jich tedy ubylo 11,2 procenta. Ve stejnou dobu skončilo 17 % chovatelů, na 2000. Průměrně drželi 127 kusů, o sedm víc než předloni. V roce 2012 ještě 2400 ovčínů mělo 286 500 zvířat. Bavorští chovatelé loni vyvezli 706 tun ovčí vlny v ceně 2,1 milionu eur, především do Belgie, Rakouska a Polska. Za deset let se export více než zdvojnásobil. Zároveň bylo loni importováno 1600 tun za 3,9 milionu eur hlavně z Francie, Belgie, Řecka, Švýcarska, Nového Zélandu a Británie. Bylo toho celkově o 14 procent méně.

Kamzíků v bavorských Alpách přibylo

Z monitoringu bavorské lesní správy vyplývá, že dle pilotního soupisu v roce 2020 žilo v teritoriu se sto pozorovacími místy v létě na 1654 kamzíků, rok nato 1873 a loni 2060.