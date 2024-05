Vydělává si pracovními oděvy s až 20procentními nárůsty obratu a od roku 2012 s manželkou Evou a dobrovolníky vyrábí ještě z hrušek a jablek pěnivé víno. Cider-Expo je mistrovstvím světa výrobců těchto nápojů. Letos jich do Frankfurtu přijelo 75 ze 17 zemí se 190 produkty. První místo získal Hauser s druhem Herzbluat, extra suchým růžovým sektem se šestiprocentním obsahem alkoholu.

Výroba je tradičně ruční. V pomalém lisování je z ovoce získáváno maximum vitamínů a živin. Ovocná šťáva zraje asi rok v tancích a dřevěných sudech, teprve pak je zušlechťována na sekt. Další krok na mezinárodní scénu udělá v červnu. Na pozvání Hospodářské komory navštíví s deseti vybranými vinaři velký distribuční trh v Singapuru.

Byl u nás hledaný vrah

V dálkovém autobusu odhalila spolková policie v neděli v Horní Falci (okr. Neustadt) mezinárodně hledaného podezřelého z vraždy, napsal dnešní DK. 47letý je podezřelý, že loni v listopadu zabil v Turecku dva lidi a od té doby je na útěku. Policie ho našla při hraniční kontrole na dálnici A6 u Waidhausu v autobusu z Prahy do Mnichova. "Litevec je hledán tureckým zatykačem, tzv. Red Notice. O jeho vydání rozhodne státní zastupitelství v Norimberku," napsal DK.

Chce udělat 120 triatlonů za sebou

Jonas Deichmann (37), extrémní sportovec z Německa, chce absolvovat 120 triatlonů za sebou. Tedy zvládnout opakovaně 3,8 km plavání, 180 km na kole a 42,2 km běhu. Na jednu tuto etapu včetně přestávek na jídlo si vyčleňuje dvanáct hodin. Začne tento čtvrtek v sedm ráno a v pořadí 120. dlouhý triatlon chce dokončit 5. září. Dosavadní světový rekord je 105.

V dálkách už má leccos za sebou - na kole dojel z New Yorku do Los Angeles a zpátky běžel. Triatlonovou "soustavu" ale pokládá za svou dosud největší výzvu. Jeho jedinou starostí je při tom podle jeho vyjádření nějaká infekce. Posílil proti ní i svůj imunitní systém, mj. návštěvami sauny a koupelemi v jezeře s vodou teplou do deseti stupňů… Agentuře DPA řekl, že se nachází "v bublině" - už si s nikým nepodává ruku a nepotkává se s lidmi uvnitř, ale jen venku.

Chce zdolat 120 triatlonů za sebou. Na snímku vepředu, při selfie. Zdroj: DK

Pára už zase táhne

Francké muzeum v přírodě už zase vozí cestující - v neděli odstartovalo novou sezonu jízdami z Mellrichstadtu do Fladungenu jubilejně, s parní lokomotivou číslo 98 886, těžkou 46 tun, slavící stoletiny - 2. května 1924 byla poprvé "zapřažena". Do roku 1968 pak tahala osobní a nákladní vlaky krajinou Dolního Francka. Pak stála leta jako památka před nádražím ve Schweinfurtu. Od roku 2000 jezdí pravidelně s historickými vagony po 18 km dlouhé výletní štrece.

Pára obživla za humny.Zdroj: DK

Lavice XXL

Městečko Schönberg vyslalo loni zvídavé občany na turistickou poznávací cestu do Rakouska a ti tam odhalili XXL-lavici. Rozhodli se postavit podobnou i u nich. Zhotovili ji v kovodílně Horsta Jägera a umístil ji stavební dvůr na hoře Kadernbergu. Je pět metrů dlouhá a má metrovou sedací hloubku. Odvážným umožňuje podle návodu k použití nahoře jíst, odpočívat, rozhlížet se, spát nebo dokonce muzicírovat, čekat, číst si, nebo se v extrémním případě lidské sociální interakce dokonce mazlit. I to, jako všechno ostatní počínání, na vlastní odpovědnost, přikazuje uživatelská příručka.

Je tu ještě volno? Fotografie zachycuje při zátěžové zkoušce tým stavebního dvora, odbornic turistiky, obecní rady a starosty osobně. Zdroj: DK

Slovenský šofér dobrodruh

Policejní kontrola u Ansfeldenu (okr. Linec-venkov) přistihla 38letého Slováka, který po dálnici táhl stovky kilometrů daleko na laně osobní auto své přítelkyně, aniž by k tomu měl řidičské oprávnění. Ukázal hlídce jen foto řeckého řidičáku, vlastní prý zapomněl doma na Slovensku. Jak se ukázalo, byl řecký doklad totálně falešný. Hlídce ještě vysvětlil, že přítelkynin vůz chce dotáhnout z Německa až do Vídně. V Rakousku je ale tažení privátních vozidel po dálnici dovoleno jen do prvního výjezdu. Slovenský šofér je teď stíhán.