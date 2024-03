Nico Joos krůček od porážky.Zdroj: Zdroj: DK

Do Německa přišel tento sport v roce 1987 s americkým filmem Over the Top, česky Do útoku, se Sylvesterem Stallonem. Film šel do 1758 kin a vydělal 5,1 milionu dolarů, celkem v USA a Kanadě 16 milionů.

Další lítý souboj.Zdroj: Zdroj: DK

Na náboženství chodí míň dětí

V Bavorsku chodí v tomto školním roce na katolickou nebo evangelickou výuku náboženství na obecných školách už "jen" dvě ze tří dětí. Účast katolíků poklesla od roku 2018-19 z 51 % na 45, evangelíků z 23 na 20 %. Roste naopak zájem o předmět etika - aktuálně jej navštěvuje 31 % dětí.

V roce 2022 vystoupilo v Bavorsku z katolické církve 153 586 lidí, z evangelické 48 500.

Rodiny pod drobnohledem

Loni bylo v Rakousku 2 510 000 rodin, z toho 1 417 000 s dětmi. V každé páté s dětmi 3 %) žil jenom jeden z rodičů, zpravidla matka samoživitelka.

Loni v zemi žilo v páru 2 208 000 dvojic (88 %), z toho 1 766 000 párů v manželství (70,4 %) a 441 000 ve společenství (17,6 %). Ve 302 000 případů byla samoživitelka (12 %, otec jen ve dvou procentech).

Bavorská vláda proti genderovému psaní

Vláda rozhodla změnit obecný jednací řád úřadů země. Podle novely je vícepohlavní psaní spojovacími znaménky - genderovými pomlčkami, hvězdičkami, dvojtečkou nebo tzv. mediobodem - výslovně nepřípustné.

To platí pro veškerý služební písemný provoz, tedy i dopisy rodičům, interní komunikaci a při vyučování, řekl šéf státního úřadu Florian Herrmann. Na žáky to nedopadá, ti ale mají být vedeni ke korektnímu a stylisticky nezávadnému vyjadřování.

Jednotná pravidla v Německu pro psaní nejsou.

Ve Vídni napočítali 12 milionů cyklistů

Ve Vídni loni napočítali na 18 měřicích místech celkem 11,99 milionu cyklistek a cyklistů, o tři procenta víc než předloni. Počet vzrostl pošesté za sebou.

Nejvíc přibyli v Operngasse - 1,32 milionů. Rekord byl 1,27 mil. z roku 2019. Celkově bylo loni napočítáno o 13 % víc kolařů než v roce 2022. Milion překročili 25. září, nejdřív od začátku měření 2013.

Velikonoce odzvoní přes 20 000 zvonů

Kolem 3000 kostelních zvonů odbije v Horních Rakousích celou hodinu. V římskokatolické Aurachkirchen na faře Ohlsdorf visí nejstarší kostelní zvon Merowinger z roku 1280, nejstarší církevní v Horních Rakousích. Největší a nejtěžší v této zemi, zároveň nejstarší dochovaný v Rakousku, je v augustinském klášteře St. Florianu - váží 8845 kilogramů, o 700 víc než linecká Immaculata, a má průměr 2,45 metru. V St. Florianu je také významná bývala zvonárna - 11. května 1952 tady byl ulit Pummerin pro Štěpánský dóm ve Vídni, největší zvon Rakouska o váze 21 338 kilogramů, průměru 3,14 metru a výšce 2,94 m.

Pozoruhodné jsou také zvony lineckého Mariánského dómu o celkové váze 17 700 kilogramů. Ulil je Anton Gugg v Linci a patří k málo plnězachovaným z doby kolem 1900 v německém jazykovém prostoru. Sedm zvonů bylo dopraveno do věže chrámu 30. dubna 1902. Nejtěžší Immaculata váží 8120 kg, Josefinský 3930 kg atd. Zvony v dómu přečkaly obě světové války, 90 % ostatních tehdy bylo roztaveno. Šest lineckých menších bylo sejmuto a na železničním vagónu dopraveno do Hamburku. Immaculata měla být z důvodu nákladů zničena na věži, ale díky šťastným okolnostem k tomu nedošlo a roku 1947 se sestava vrátila. Rozšmelcován byl naopak pro válečné účely v roce 1942 jako první "zvon míru", ulitý 1936 v St. Florianu.

Běh číšníků ožil

Černé kalhoty, bílá vesta, kulatý tablet - po více než deseti letech oživila Paříž během číšníků dlouhou tradici. Letos jich přišly na start stovky. Nesli šálek kávy, skleničku vody a jeden croissant do cíle tak rychle, jak jen bylo možné, aby nic nevylili - a aby ani neběželi… Přes 200 číšnic a číšníků závodilo na dvoukilometrové trati mj. turistickou čtvrtí „Le Marais“. Poprvé se událost konala v roce 1914.

Defilé pařížských číšníků.Zdroj: Zdroj: DK