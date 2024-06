V listu TipsVöcklabruck se přestavuje: „Vyrostla jsem v zemědělství a v Regau jsem chodila do obecné a základní školy. V roce 2019 jsem maturovala z elementární pedagogiky ve Vöcklabrucku a začala pracovat ve školkách. Od 16 do 18 let jsem o sobotách prodávala a do 22 let dělala na částečný úvazek ve Fit Fabrik v Regau vedle práce ve školkách. Stát se fyzioterapeutkou se mi dvakrát nepovedlo. V roce 2022 jsem dostala místo fitnesstrenérky ve studiu v Laakirchenu. Loni v září jsem si přidala navíc osobní trenérství či online coaching. Aktuálně opatruji dvacet lidí všeho věku při shazování, přírůstku svalové hmoty, při zlepšování držení a tak dál.”