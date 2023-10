Tři kluci, čtrnáctiletý a dva patnáctiletí, zabili nožem v Horn-Bad Meinbergu u Bielefeldu bezdomovce, čin si nafilmovali a záběry rozesílali. Mrtvého našel ve čtvrtek ráno kolemjdoucí. Státní zastupitelství předpokládá, že šlo o náhodné setkání pachatelů s obětí. 15letí čin doznali, píše deník Mittelbayerische.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Tomáš Kubelka

Oloupili a málem zabili 97letého

Tři muži jsou obžalováni u okresního soudu v Řeznu - 27letý z pokusu úmyslné vraždy pro zisk, 28letý z pokusu o vraždu z nedbalosti (oba jsou od března ve vazbě), třetí je stíhán za krádež vloupáním.

Obětí byl 97letý muž z Kohltadtu-Sinzingru. 27letý obviněný ho tehdy napadl železným páčidlem.

Dva mladší obvinění seniora navštívili s nabídkou nové telefonní smlouvy. Při tom zjistili, že muž krátce předtím vyzdvihl ze svého konta 150 000 eur. Několik dnů nato přijeli znovu k instalaci routeru. Ve sklepě narazili na několik jeho trezorů.

Když starý pán namítal, že kabel k routeru je moc dlouhý, přijel 27letý sám - s láhví benzínu, nejspíš k zapálení domu. Muže opakovaně udeřil a uzamkl ho do sklepa. Asi po půldruhé hodině slyšeli jeho volání o pomoc sousedi a zavolali policii. Napadený byl odvezen do nemocnice na hranici života a smrti, museli ho tam animovat.

V místě začalo rozsáhlé pátrání po pachatelích, ale to je neodradilo - v noci po činu jeli ve třech znovu do domu už zapečetěného policií. Na zadní zdi rozbili okno, odcizili mužův trezor a odvezli ho ke strýci jednoho z nich. Protože v něm nebyly očekávané peníze, vhodil sejf do Dunaje v okresu Kelheim. Po měsících jej v řece našli policejní potápěči včetně několika zbraní, seniorem legálně držených.

Několik dnů po činu se policii přihlásil 28letý pachatel a prozradil i svého komplice.

Soud v Řeznu počítá s vynesením rozsudku v polovině prosince. Strýc se za otevření trezoru a jeho hození do Dunaje zodpovídá v jiném řízení.

Znásilnil manželku před očima dětí

V pátek pokračoval v Ambergu soud s 32letým obžalovaným ze znásilnění, zbavení osobní svobody a nebezpečného ublížení na zdraví. V noci 7. ledna zavřel manželku v bytě, hodiny ji týral až k těžkému zranění a v přítomnosti společných dětí ji znásilnil. Poškozená hodiny vypovídala v nepřítomnosti veřejnosti.

Jako svědkyně byla slyšena lékařka, která ji v nemocnici gynekologicky vyšetřovala - s jejím souhlasem pod narkózou, protože uložení na vyšetřovací lůžko by pro ni v jejím stavu bylo hrozně bolestivé. Předtím byla pacientce chirurgicky ošetřena zlomenina bérce. "Něco tak hrozného jsem za mnoho let ještě neviděla," řekla ke zjištěným zraněním pacientky. "Toto bylo opravdu silné…"

Kromě fraktur a trhlin v konečníku, které ukazovaly na anální pohlavní styk, měla žena výrazné hematomy nad oky, ve tváři, na krku, žebrech a nohou…

Kriminalistka, která 9. ledna prohlížela místo činu, uvedla, že v místnosti nebyly stopy zápasu, ale na stole v obýváku našla lísteček s kostrbatým dětským písmem: "Prosím, pomozte mamince…"

Příští čtvrtek bude hlavní líčení pokračovat.

Skladoval místo doručování

Bývalý 43letý zaměstnanec pošty byl v Salcburku odsouzen za zneužití úředního postavení k deseti měsícům podmíněně. Od června 2022 do dubna naskladoval ve svém bytě, v autě a ve skříňce na doručovací základně kolem 14 000 zásilek, z toho 263 úředních písemností - třeba k nástupu trestu nebo k uznání otcovství… Jeden z adresátů takto propásl stavební řízení… Obviněný to odůvodnil pracovní přetížeností, která vedla ke konzumu alkoholu a k privátním problémům. Když se vrátil z dovolené, čekalo ho asi 50 bedniček pošty k roznesení…

Na vlastní přání se nechal stacionárně léčit a podstoupil protialkoholní terapii. Je dál v pracovní neschopnosti, ale v listopadu by rád zase dělal.

Senát vzal jeho doznání, dosavadní netrestanost, psychicky výjimečnou situaci a pracovní přetížení jako polehčující okolnost. "Hledal pomoc, ale ta nepřišla," řekla předsedkyně senátu. V sazbě půl roku až pět let mu soud uložil velmi mírný trest.

Cena životního prostředí dvěma ženám

Německou cenu životního prostředí převzaly v neděli v Lübecku z rukou prezidenta Frank-Waltera Steinmeiera výzkumnice klimatu Friederike Otto (vpravo) z Kielu, činná v Londýně, která zkoumá roli globálního oteplování v regionálních extrémních změnách počasí, a podnikatelka v dřevěných stavbách Dagmar Fritz-Kramerová. Získaly společně půl milionu eur. Cena spolkové nadace Umwelt je podle donátorů jednou z nejvyšších ocenění aktivit pro životní prostředí v Evropě. Byla propůjčena po 31.

Dostaly Cenu životního prostředí.Zdroj: Zdroj: DK