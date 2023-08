Odtáhli ho do ložnice, hodili na postel, svázali mu nohy a ruce a zakryli mu hlavu. Požadovali na něm lámanou němčinou peníze. Dovedl je k uložené částce, což jim bylo málo. Zabalili ho do deky a odnesli do jiné místnosti. Chtěli další hotovost, a když řekl, že víc už nemá, nechali ho svázaného a lehce zraněného na místě a zamkli dveře.

Když zmizeli, přepadený se zbavil pout. Protože byl zamknutý a jeho okna byla tři metry vysoko, provázal dohromady několik kravat a slezl po nich. Běžel k sousedům, kteří vyrozuměli policii. Věc vyšetřuje zemská kriminálka ve Štýrsku.

Rozbili bankomaty za humny

V horním Mühlviertlu byly v uplynulých dvou nocích vyhozeny do vzduchu dva bankomaty ve filiálkách Raiky. Ve středu ve 2.20 v St. Stefanu-Afieslu, ve čtvrtek kolem jedné hodiny v Ulrichsbergu. Pátrání po maskovaných pachatelích nebylo úspěšné.

Cela jako stáj

Celu pro zadržované na policejní inspekci v Pergu předělali ve středu na stáj pro prasátko, které zabloudilo na B3, silně frekventovanou spolkovou silnici. Na upozornění řidičky osobního vozidla ho policejní hlídka naložila a dopravila na inspekci. Ředitelství to na facebooku komentovalo - při umístění do cely zajištěných bude moci dobrodružství mentálně zpracovat, než se přihlásí jeho majitelé…

Akademické zkoušky v Bavorsku 50 na 50

Loni ukončilo bavorské vysoké školy stejně mužů a žen, píše Donaukurier. Úspěšné ženy s 50,7 % podílu byly potřetí za sebou minimálně úspěšnější.

Školačka chce na Kilimandžáro

Mia Klidisová z Piberbachu, zákyně BRG Hamerling v Linci, která měla v červenci 13 let, se chce 7. srpna s maminkou samoživitelkou Patricií vydat na mimořádné dobrodružství - na výstup na Kilimandžáro (5895 m) v Tanzánii. V pěti letech byla poprvé v horách, v osmi vylezla svou první třítisícovku…

Před cestou s nimi hovořily rakouské Tips. Mia k přípravě řekla, že každý víkend chodí na vandry a nahánějí výškové metry. Jeden týden byli ve Švýcarsku kvůli aklimatizaci. Patricia doplnila, že zkoušeli jít co nejvýš, třeba i bez spánku, a tak se výšce přizpůsobovat. V této fázi to má největší smysl, protože tělo si výšku ukládá - co trvá déle, už nezapočítá…

K délce expedice Patricia řekla, že budou "na treku" devět dnů - šest nahoru, tři dolů. Rozhodli se zvolit nejdelší, nejtěžší cestu, přes Western Breach. To je pro jejich aklimatizaci nejlepší, budou mít pro ni den navíc noclehem ve 4600 metrech a trochou odpočinku, zatím co do té doby budou chodit osm až devět hodin denně. Poslední den výstupu je čeká méně metrů.

Bohužel prý často slyší mluvit o její nezodpovědnosti. "Lidé, kteří nás sledují už déle, vědí, že dceru na hory netahám. Mia tam chodí už léta. Je bezpečná v kroku a bez závratí," dodává.

K pocitům krátce před startem říká Mia, že je vzrušená, vyrazí už brzy a čas rychle utíká. "To je vzrušení stále větší a člověk se těší, že už to přijde brzy a bude moci vyrazit…"

Napětí připouští i Patricia: "Je ještě pár nejasností, třeba jak těžká mají být naše zavazadla, nebo jak na nás zapůsobí výška - můžeme se připravovat, hodně trénovat, ale člověk nikdy neví, jak to bude pak na cestě. Ale radost už převažuje: těšení se na let, vidět zemi, příprava výstupu - to je řada momentů, na které se už velmi těšíme… Chceme něco společně prožít a pobavit se. Budeme se o všelicos přít, hodně diskutovat, budeme se smát a plakat spolu - to jsou momenty a vzpomínky, které zůstanou napořád…"

