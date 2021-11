Zabil syna s pohledem do očí…

Za vraždu vlastního devítiletého syna byl v Bambergu osouzen na doživotí 51letý muž, píše DK. Dítě u něho bývalo přes víkendy, jeho matka se několik měsíců předtím od otce po mnoha údajně šťastných letech odloučila. Ve dnech před skutkem hráli otec se synkem stolní hry, dívali se na filmy a šel s ním k holiči…

Kritický den chlapce nejprve velkou silou udeřil kovovou žehličkou o váze 2,6 kilogramu do hlavy. Dítě přežilo a ještě se táty ptalo, co to dělá, co se děje… Pak je otec dlouhé minuty škrtil kabelem a nakonec holýma rukama. "Synovi tedy při tom hleděl do očí…," poznamenal soudce. Podle pitvy byl chlapec v tu dobu už mrtev.

Obžalovaný se k činu doznal, ale motiv soud nemohl zcela objasnit. Rodina s příjmy kolem 6000 eur měsíčně měla dluhy kolem 90 000 eur (ale polovinu splatila z prodeje terénního auta, které měl otec, manažer marketingu, jako koníčka), táta se bál o zaměstnání, kromě jiného trpěl depresemi. Údajně si chtěl vzít život, ale po usmrcení syna k tomu nenašel sílu, píše DK. Znalec u něho shledal jen lehkou depresi, která ho nezbavovala odpovědnosti za čin. Jeho osobnost vykazuje narcistické rysy. Rozsudek není v právní moci.

Brantsovým z Berlína 9. září ukradli před drogerií sedmiletého kastrovaného a očipovaného Jack Russell terriera jménem Oskar. Jejich babička ho vzala na nákup s sebou a během čtyř minut byl pryč.

Brantsovým z Berlína 9. září ukradli před drogerií sedmiletého kastrovaného a očipovaného Jack Russell terriera jménem Oskar. Jejich babička ho vzala na nákup s sebou a během čtyř minut byl pryč.

Rodina nechala vytisknout 8000 letáků, vyhlásila pátrání po sociálních sítích (/#findetoskar), vypsala nálezné 5000 eur a aktivně hledala - také tažením trička s pachovými stopami paničky po dlažbě na vytypovaných místech. Jeho oblíbenou krmi naložila do vody a "ochucený" roztok stříkala na cestičky, obdobně tam psa lákala taháním jeho oblíbených pečených kuřat…

Teď ví alespoň to, že Oskara odvedl 12letý mladík, kterému údajně pro duševní poruchu rodiče nemohli opatřit vlastního psa, a pustil ho pak v jiné čtvrti. Byl identifikován a Friederike Brandtsová říká, že se pořád pohybuje po městě a odvádí cizí psy. Na hledací akci se jí ozvala na facebooku žena, která terriera viděla v městské části Prenzlauer Berg. Zkušený psí stopař, nasazený dva dny poté, Oskarovu stopu zachytil a lokalizoval dvě místa, kde se musel delší dobu zdržovat. Rodina ho tam už nenašla, ale pozoruje je dál. Apely páníčků zvedly do akce stovky občanů, kteří prý organizují i noční hlídky…

Co je to za rok?!

"Zní to neuvěřitelně, ale je to tak - hned pět měsíců roku, hlavně duben, květen a srpen, bylo letos chladnějších než v dlouhodobém průměru," napsaly OÖN. Ale i tak je prý 2021 v dlouhodobém srovnání příliš teplý. Podle prognóz bude 23. nejteplejší od začátku záznamů. Oteplování pokračuje a větší význam tedy má i linecký projekt Tisíc stromů pro vnitřní město. Dosud nebyl vysazen ani jediný, ale to se prý má co nejrychleji změnit. Popohnána má být i výstavba fotovoltaických zařízení na střechách města.

Covidové Bavorsko

V pátek ráno přibylo v Bavorsku 13 197 nových nákaz koronou, více než čtvrtina všech případů v SRN (48 640). V zemi zemřelo dalších 63 lidí, téměř každý třetí ze 101 v celé SRN. Osm z deseti nejvyšších sedmidenních incidencí v německých okresech je v Bavorsku.

Lockdown pro neočkované, trhy bez konzumace

Od pondělí 15. listopadu budou moci neočkovaní v Horních Rakousích opouštět byt jen k zajištění nutného zásobení, na procházku nebo k cestě do zaměstnání. Setkávání v privátních prostorách zakázáno není, ale radní pro zdravotnictví Christine Haberlanderová od toho "naléhavě" odrazuje, píše Volksblatt. Opatření bude kontrolovat policie "ve výrazně citelném" rozsahu, jak řekl její zemský ředitel Andreas Pilsl. Ve čtvrtek kontrolovalo 120 policistů dodržování pravidla 2G (očkován, uzdraven) na 2000 místech, příští týden Pilsl slibuje až 5000 kontrol.

Do 6. prosince, do Mikuláše, jsou v zemi odřeknuty všechny akce s výjimkou profesionální kultury a sportu. Tam mohou návštěvníci dojít s nasazenými respirátory až na přidělená místa k sezení. Adventní trhy se mohou pořádat, ale i tady platí povinnost respirátorů a navíc zákaz konzumu. Odnášení jídla je možné. Zavřeny jsou diskotéky a bary. Ve Vídni zavádějí 2Gplus - i očkovaní a uzdravení potřebují ke vstupu do baru test.

Volksblatt připomíná, že od pondělí se musejí všichni zaměstnanci při vstupu do podniku vykazovat dokladem o 3G. Výjimku mají jen osoby, které na pracovišti venku nemají víc než dvakrát 15minutový kontakt s ostatními za den. V restauracích jsou respirátory povinné pro cesty až ke stolům.

Podle Donaukurieru (DK) mají mít v příštím týdnu neočkovaní nebo neuzdravení omezený přístup do gastronomických podniků a hotelů Bavorska. Do klubů a diskoték mají otevírat dveře i rychlotesty. Podrobnosti projedná vláda o víkendu. Služby "na těle" jako kadeřnictví a pedikúra mohou neočkovaní dál navštěvovat s negativním testem.

"Zapeklitý" Den pokání a modlitby

Jak náš web informoval, bavorský sněm zamítl návrh na zrušení zákazu tancování o tzv. tichých dnech, o svátcích. Je mezi nimi také Den pokání a modlitby (původně proti bídě a nebezpečím, letos 17. listopadu). Od roku 1995 bylo zrušeno pracovní volno o tomto významném dnu pro evangelické křesťany a jako státní svátek jej mají jen v Sasku.

V Bavorsku se ten den nevyučuje, ale učitelé pracovní volno nemají. Na řadě škol drží tzv. pedagogický den pokračujícího vzdělávání k aktuálním pedagogickým aspektům. Kantoři, kteří si to nepřejí, musejí mít příležitost se takových akcí neúčastnit. Mateřské školy mají volno, hromadná doprava jezdí jako o prázdninách.

"Žactvo má tedy volno, ale rodiče pracují," píše DK. Řeší proto otázku, co s dětmi, ale bavorské ministerstvo školství nemá ke změně žádný prostor. Zákon umožňuje evangelickým zaměstnancům nemuset o tomto dnu do práce, pokud uvádějí religiózní důvody, třeba návštěvu mše. Kdyby se ten den vyučovalo, byli by někteří učitelé znevýhodněni. Aby se tomu zabránilo, vyučování odpadá, řekl mluvčí ministerstva.

A co s dětmi? "V minulosti se mnoho zaměstnanců postavilo k problému kulantně a umožnilo kolegům vzít si děti do práce, nebo firmy organizovaly pro školáky svých pracovníků nějaké akce. To ale letos odpadlo kvůli nebezpečím nákazy," píše DK. Otázka "kam s nimi?" tak přetrvává, a děti ze situace mají jistě radost…

Už zase snad někde létá… Těžce zraněná samička byla po léčení vypuštěná zpátky do přírody.Zdroj: Deník/OÖNSe svobodou dostala káně kroužek

Začátkem října přinesli do záchytné stanice zvířat ve Freistadtu těžce zraněnou samičku káně lesní. Statný dravec s vahou přes kilogram se rychle uzdravil a po rehabilitaci a tréninku létání mohl být propuštěn na svobodu, píší OÖN ve své rubrice Happy end. Na cestu dostal tisící identifikační kroužek, které ve stanici přidělují od roku 2014. Foto: Deník/OÖN/H. Kurz