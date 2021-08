Okresní soud v Ingolstadtu posuzuje od čtvrtka obžalobu 41letého muže z vraždy. Měl usmrtit životní partnerku nožem, píše list Donaukurier. Hlavní líčení je rozplánováno do 1. října.

"Pro německé soudy jsou takové případy na pořadu takřka denně," uvádí deník. "V roce 2019 někdo zkoušel v průměru každý den zabít svého partnera. Každý třetí den se to povedlo, ve čtyřech z pěti případů byly obětmi ženy."

Psycholožka Gunda Wössnerová z Institutu Maxe Plancka říká, že centrální roli ve smrticích deliktech proti ženám hrají centrální roli přežívající patriarchální stereotypy: více či méně vědomé "vlastnické" nároky mužů na partnerky, postoj, že ženy se musí podřídit, přání kontrolovat je. "Když sebevědomí muže velmi závisí na myšlence, že kontrolu nad ženou nesmí ztratit, je její ztráta vnímána jako porážka; o to je tragédie pravděpodobnější," říká Wössnerová.

Donaukurier připojuje statistiku. V roce 2019 bylo smrtelných obětí partnerského násilí v SRN 111 žen a 29 mužů. K tomu přibylo asi 142 000 útoků v domácnostech s ublížením na zdraví, vyhrožováním a stalkingem, při kterých nikdo nezemřel. V Bavorsku bylo ve stejném roce případů domácího násilí 16 660, proti ženám z toho 13 081. Osm žen bylo zavražděno.

Ženy podle Wössnerové zabíjejí také ze žárlivosti, ale častěji než u mužů jsou jejich motivem nenávist po dlouhá leta trvajícím ponižování.

Přibylo ilegálních přechodů

Bavorská policie dopadla v první polovině letošního roku 712 lidí při ilegálním přechodu hranice, o 32 % víc než loni (539). Případů převaděčství bylo 91, loni 36 (+152,8 %).

Zaplatil pokutu za zaměstnance

Před hrozícím vězením uchránil šéf stavební firmy v dolnobavorském Rottenburg 51letého zaměstnance, který neměl na zaplacení peněžitého trestu 1880 eur. Nadřízený je za něho vyrovnal a uvolnil ho tak ze zadržení, píše Donaukurier ze zprávy spolkové policie. Dotyčný byl rok hledán zatykačem kvůli poškození komunikačního zařízení. Dopadli ho v úterý večer při kontrole vozidla v Marktredwitzu v Horním Francku. Hrozilo mu 40 dnů vězení. Kontaktoval proto telefonem svého zaměstnavatele v Rottenburgu. Ten ho v práci tak potřeboval, že neprodleně pospíchal na tamní policejní služebnu a částku složil. Dlužník pak podle policie mohl se svými kolegy odjet do sídla firmy.

Upustili od alarmů

"Také v Bavorsku letos nebude celozemský poplachový den," píše Donaukurier. "Měl být 9. září, ale je stejně jako celospolkový zkušební alarm ve stejném termínu odřeknut. Příští v Bavorsku bude na jaře 2022."

Ministerstvo vnitra sdělilo, že důvodem zrušení jsou rozsáhlé práce na stabilizaci "modulárního varovného systému SRN", zavádění nového "testovacího prostředí". Podle listu jde o součinnost různých informačních kanálů, po kterých se občané mají dozvědět o nebezpečných situacích, například rozhlasových hlášení, sirén, vozů s reproduktory a warn-app Nina. "Při prvním celospolkovém varovném dnu loni 10. září leccos běželo špatně," uvádí list. "Kromě jiného přišlo hlášení warn-appů Nina a Katwarn na smartphony až po dobré půlhodině. Kdyby šlo skutečně o vážnou věc, mnoho lidí by se o situaci nedozvědělo."

Zavražděná matka v kufru

Debaty o integraci v Bavorsku znovu rozvířila věc 34leté matky dvou dětí z Afghánistánu, kterou pravděpodobně zavraždili dva její bratři ve věku 22 a 25 let. Případ popisuje Donaukurier.

Ženu měli usmrtit v Berlíně a tělo dopravit vlakem do Bavorska, kde je pak zahrabali. Vyšetřovatelé mají snímky z videokamery ze 13. července, na kterých táhnou mezi mnoha lidmi na nádraží velký vyboulený a zjevně těžký pojízdný kufr. Společnými silami jej pak naložili do ICE. Kriminálka později pokusem prokázala, že se do kufru stejného typu ženské tělo vejde. "Bratři měli skutek spáchat ,z chorobné uraženosti´, protože sestřin život neodpovídal jejich představám o morálce," píše deník. Od 4. srpna jsou ve vazbě. Sourozenci přišli do Německa před několika lety. Žena měla dvě děti ve věku 9 a 13 let, s manželem Afgháncem byli rozvedeni. Podle vyšetřovatelů byla pod masivním tlakem jednoho z bratrů, který žil také v Berlíně. Měl kontrolovat, zda vede život podle předpisů islámské společnosti s dominancí mužů.

Viceprezident se vyplatil ze stíhání

Další aktuální bavorská "aféra" je méně krvavá. Disciplinární řízení s viceprezidentem mnichovské Univerzity Ludvíka Maximiliána bylo zastaveno poté, kdy poukázal 15 000 eur obecně prospěšnému zařízení a jeho skutek byl shledán méně závažným, píše Donaukurier.

Šlo o plýtvání veřejnými penězi. Viceprezident si nechal zaplatit asi 64 000 eur za jízdy taxíkem z pracoviště domů. Odhalil to Bavorský nejvyšší kontrolní úřad. Případ převzalo zemské státní zastupitelství, kompetentní k řešení pochybení úředníků. Podle ingolstadtského listu shledalo přestupek jen méně závažným, protože měl tyto služební cesty povoleny, a případ odložilo. Univerzita sdělila, že tím je pro ni případ uzavřen.

Plži škodili

Takzvaní nazí plži, slimáci bez ulit, způsobili v Eichstättu výpadek proudu, píše Donaukurier. O víkendu bylo bez elektřiny krátkodobě sedmnáct domácností. Ukázalo se, že plži pronikli nejspíš otvorem pro kabely do rozdělovače - byl utěsněn perlitem a ten nestačil plže zastavit. Teď má být zařízení opatřeno skelnou vatou, sdělil městský podnik jako provozovatel.

Míň nehod v Bavorsku

Od ledna do června došlo v Bavorsku ke 160 023 dopravním nehodám. To je jen o 1,5 % méně než loni, ale havárií se zraněnými nebo usmrcenými bylo o 7,7 % méně, "pouze" 18 816. Zraněných bylo 23 300 (minus 7,9 %), zahynulo 174 lidí (minus 20,2 %). Mrtvých cyklistů bylo 23 (minus 14,8 %), chodců 17 (minus 15 %). 21 lidí zaplatilo životem to, že cestovali v autech bez pásů. Nehod pod vlivem alkoholu ubylo o 19 % na 1666, a zemřelo při nich pět osob.