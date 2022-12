Od sousedů: Němečtí horští myslivci cvičí na Slovensku pod českým vedením

Mayr-Steffeldemel byl stále při plném vědomí. Měl prý potíže hlavně s dýcháním. Pokusil si skrčit nohy, ale bolest v hrudi mu to nedovolila. Časem přišly bolesti, saniťáci mu podali utišující prostředky a půl hodiny po nehodě už byl na klinice.

Za "dobrodružných okolností", jak popisuje jeho lékař Helmut Grimm (62), odřízli část tyče, která trčela z jeho boku, jinak by se jim pacient nevešel do počítače CT. Obrázek, který se jim ukázal, je ohromil. Železo propíchlo játra a bránici. Jako zázrakem "našlo" skulinku mezi plícemi a mezi srdcem a perikardem. Podle chirurga to proběhlo šťastně proto, že tyč byla tupá a po vniknutí do těla "odstrčila" orgány a velké cévy… Kdyby byla ostrá, prošla by srdcem a plícemi. Pacient by byl okamžitě mrtev.

Pacient s tyčí a chirurgem…Zdroj: Deník/PNP

Grimm a jeho tým ho otevřeli od hrudní kosti po pupek. Vnitřní rány naštěstí moc nekrvácely. Pak u levého ramene udělali další řez v místě, kde cítili pod kůží tyč, Grimm ji posouval zdola k novému výstupu, jeden z kolegů nahoře pomáhal tahem… Průniky v játrech a bránici zašili. Milimetrová práce trvala půldruhé hodiny.

"Grimm držel tyč v ruce jako lovec projektil, kterým v poslední vteřině vyřídil tygra lidožrouta," píše PNP. „Teď patří mně," dodal s úsměvem chirurg. Mayr-Steffeldemel neměl nic proti tomu, měl ji prý opravdu blízko sebe, víc nepotřebuje… Grimm ji chce použít při výuce mediků.

Od sousedů: Když žáci čistí boty na sociální projekty

Na snímku je prof. dr. Helmut Grimm (vpravo) s Mayr-Steffeldemelem. Ten strávil devět dnů na intenzivce, celkem v nemocnici 16 dnů, a po několika týdnech mohl chodit bez berlí… Na druhé fotografii je záběr z CT - kov na scannu překryje všechno… Foto: Deník/PNP/Johannes Munzinger

Vánoční stromek na Dachsteinu

Tři alpinisté vynesli vánoční stromek na vrchol Dachsteinu (2995 m). Byli to horský vůdce Paul Sodamin, youtuber Franz Althuber a alpinista Markus Grießner.

Rozsvítili stromek až na Dachsteinu.Zdroj: Deník/facebook

Oblečeni jako Santa Clausové táhli stromek od horské stanice dráhy přes ledovec a ferratu Randkluftsteig na vrchol. Ozdoben světelným řetězem teď svítí prý na znamená míru…

K "pokecání si" osamělých

Dny kolem Vánoc jsou pro lidi ohrožené chudobou a osamělé obzvlášť zatěžující, píše Volksblatt. Charita arcidiecéze Vídeň proto zřídila "plaudernetz", síť k "pokecání" si, na které dobrovolníci čekají na Štědrý večer nebo na silvestra na zavolání osamělých toužících po kontaktu. Jak řekl obchodní ředitel Charity Klaus Schwertner, o vánočních svátcích a o změně roku nemá být nikdo sám.

Od startu projektu v době korony bylo přes číslo 05/1776100 vedeno přes 30 000 hovorů s lidmi, kteří jsou sami a chtějí si popovídat. Volání přijímají dobrovolníci. Aktuálně je jich registrováno v Rakousku 4100. Od začátku akce bylo protelefonováno 732 735 minut, jen letos v listopadu přes 310 hodin.

Od sousedů: Jak uklízejí sníh v Německu

Velká poptávka je také po farních ohřívárnách. Od začátku prosince do března je otevírá 38 far a jeden spolek. Mezi hosty jsou bezdomovci, ale také důchodci, kteří při stoupajících cenách energie nemohou byty dost vytápět, píše list. Letos jsou čtyři ohřívárny poprvé otevřeny výlučně pro ženy. Některé nabízejí i jídlo k odnesení.

Celkově nabízí charita jen ve Vídni víc než 2000 nouzových lůžek. Její streetworkeři jsou v nasazení sedm dnů v týdnu, aby našli lidi, kteří k ubytovnách netrefí. Denně jsou v akci také "polévkové" autobusy charity. Od začátku roku vydaly přes 90 000 talířů polévek.