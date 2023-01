Velká termální koupaliště v Horních Rakousích - Bad Schallerbach, Bad Hall, Bad Ischl a Geinberg - musejí v těchto dnech odmítat návštěvníky, napsaly OÖN. Bad Schallerbach zaznamenává až 6000 hostů denně. Nejbližší volné vstupenky například do Aquapulca jsou na pondělí 9. ledna.

Den "papalášů"

Rakouská Zaměstnanecká komora vyhlásila čtvrtek 5. ledna za "Fat Cat Day", volně přeloženo Den papalášů, prominentů, zazobanců. Je to den, kdy špičkoví manažeři v Rakousku už mají vyděláno tolik, jako průměrný typický zaměstnanec za rok.

Od sousedů: Bude se kontrolovat voda z letadel z Číny

Podle komory musí Anas Abuzaakouk, šéf Bawagu, k tomu pracovat dokonce jen 12:45 hodiny. Heimo Scheuch (Wienerberger) to vydělá za 1,6 dne, Peter Oswald Mayr (Melnhof) 1,9 dne, Wolfgang Leitner (Andritz) 2,4 dne, Herbert Eibensteiner (voestalpine) 2,7 dne.

"Při hodinové mzdě 729 eur musí předseda představenstva pracovat průměrně jen 48 hodin, aby dosáhl ročního tzv. medián příjmu rakouského zaměstnance, tedy částky rozdělující populaci na dvě stejné skupiny, z nichž polovina má příjem vyšší než tato částka a polovina nižší," vysvětluje list. "Při dvanácti hodinách práce denně jsou to čtyři pracovní dny. Předsedové představenstev na burze zapsaných firem vydělali v roce 2021 kolem 2,8 milionu eur, o třetinu víc než rok předtím. Bylo to osmdesátkrát víc než mediální příjem rakouského zaměstnance."

Vysoustružil si harleye

Bernd Osinischow (64) ze Sülzfeldu u Suhlu si za 328 hodin vysoustružil ve své hobby-dílně kultovní motocykl za dřeva. «Není to žádný určitý typ, podle obrázků z různých ročníků jsem vybral ten, který byl realizovatelný ze dřeva," říká. Sám na motorce nejezdí.

Dřevěný harley.Zdroj: repro AntenneThüringen

Použil různý materiál - sedačka a kola jsou smrkové, motor z dubu, převodovka z buku, koncová světla z mahagonu, krytí nádrže z tropického meranti. Na poznávací značce jsou jeho iniciály a ročník narození. Zájemce o koupi harleye odmítá.

Na myšlenku ho přivedl kamarád, který si zase vyřezal motocykl motorovou pilou.

Zelený vodík z Vídně

Vídeň zahájila stavbu městského zařízení na elektrolýzu, v němž chce od léta začít produkovat zelený vodík, informoval náš web Martin Landa z Eurocommu. Denně bude moci vyrobit až 1300 kilogramů pro vodíkové autobusy, městskou plynovou elektrárnu, ale i pro soukromé subjekty. Denní produkce by měla stačit na natankování přibližně 60 nákladních vozů nebo autobusů. Město slibuje, že pro výrobu chce využívat výhradně solární, větrnou a vodní energii. Investiční náklady dosahují 10 milionů eur.

Od sousedů: Jaká jsou zakázaná jména?

Při elektrolytickém procesu se dodávaná voda rozloží, kyslík se uvolní do ovzduší a vodík bude přímo na místě stlačen a připraven ke skladování či přepravě.

Surovinu ze Simmeringu bude v budoucnu využívat i již existující vodíková čerpací stanice v areálu autobusových garáží Leopoldau. Tam již pravidelně tankuje vodíkový autobus, který od poloviny listopadu 2022 přešel do pravidelného provozu.

Pašeráků lidí na stovky

Volksblatt napsal, že loni bylo v Rakousku odhaleno a většinou zatčeno 687 převaděčů, z nich přes 300 v Burgenlandsku, kudy vede hlavní cesta pašování cizinců z Maďarska. Většina převaděčů byla ze Sýrie (99), Turecka (69), Rumunska (52) a Ukrajiny (52), bylo mezi nimi ale i 32 Rakušanů. Zatčených bylo nejvíc za pět let, ale v roce 2015 jich bylo dokonce 1108. Odhalených převáděných osob bylo v Rakousku loni hodně přes 100 000, nejvíc z Afghánistánu a Sýrie.

Malý tuleň ve výkrmně.Zdroj: Donaukurier

Zachraňují tuleně

Dvě severoněmecké stanice pro záchranu tuleňů v Norddeichu a Friedrichskoogu loni vykrmily celkem na 400 opuštěných mláďat, píše Donaukurier. Ve Friedrichskoogu úspěšně odchovali 96 % mláďat, v Norddeichu jich měli rekordní počet za 50 let existence. Ošetřovatelé přičítají nárůst většímu rušení tuleňů znovu se rozvíjející turistikou. Ta dopadá i na odchovné stanice - ve Friedrichskoogu bylo loni 145 000 návštěvníků, v Norddeichu 210 000. V odchovnách se podařilo zkrátit dobu pobytu mláďat do získání 25 kilogramů váhy k vypuštění do volné přírody na 58, resp. 62 dny.