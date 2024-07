Svatí půjdou domů do Irska

Před více než 1300 lety přišli misionáři kněží Kilian, Kolonat ři Koloman a jáhen Totnan z Irska do Würzburgu. Na podzim se mají lebky těchto tzv. franských apoštolů vrátit do kilmorské diecéze – v kamionu, protože v letadle by podle würzburského konzervátora Wolfganga Schneidera nebyly pod permanentní kontrolou.

2.-6. října chtějí würzburský biskup Franz Jung a generální vikář Jürgen Vorndran se skupinou poutníků cestovat do irského biskupství a relikvie už tam mají být.

Relikvie se vrátí do Irska.

Misionáři Kilian, Kolonat a Totnan vycestovali z Irska do Würzburgu, sídlu durynského vévody Gosberta, kam dorazili v roce 686. Misionářskou činnost začal Kilian u vévody a vytýkal mu mj., že žije s ženou po svém bratrovi. Ta si pak na něho najala nájemné vrahy a ti Kiliana s druhy zabili údajně 8. července 689. Mučedníci byli prohlášeni patrony biskupství. Jak budou přijati doma v Kilmoru?