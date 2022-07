Jak se (ne)kouří v autech

V Rakousku je zákaz kouření ve vozidlech, jede-li v nich alespoň jedna osoba mladší 18 let. Při porušení je správní pokuta až 100 eur, při opakování až 1000 eur. V Itálii se nesmí kouřit, vezou-li se v autě těhotná nebo mladiství. Pokuta je 50 až 500 eur, je-li dítě mladší dvanácti let, a 25 až 250 eur, když je mu 12-17 roků. Řecko je zvlášť přísné, nesmí se tam kouřit v autě (také v taxi ne) s mladšími 12 let, trest je až 1500 eur. Kouřící řidič hromadného prostředku, který veze děti, platí až 3000 eur a hrozí mu zákaz řízení na měsíc.

Podle rakouského ADAC není v Polsku zákaz kouření v autech, ale na jednostopých vozidlech včetně jízdních kol ano. V Belgii, Anglii a ve Walesu je zákaz kouření v autech, která vezou mladší 18 let. V Německu může v zásadě kouřit v autě každý, i když v něm cestují děti, ale za vyhození vajglu z okna je pokuta 20-50 eur za znečistění životního prostředí.

Kolik vydělávali

Pracující v Bavorsku vydělávali loni průměrně 3664 eur hrubého, meziročně o 91 eur víc, píše DK. Jde o mediální příjem, v němž polovina zaměstnanců vydělává víc a druhá půlka bere míň. V celém Německu byl tento tzv. střední příjem 3516 eur. Pracující bez odborné kvalifikace dosahovali středního příjmu 2665 eur, akademici 5741 euro. Ženy zaměstnané na plný úvazek braly ve středu o 15,9 % méně než muži.