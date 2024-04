Od sousedů: Mladík ubil svoji matku sekerou

V Mnichově soudí 21letého mladíka, který loni v lednu zabil vlastní matku 23 ranami sekerou do hlavy. Následně založil v domě svých rodičů požár. Dostal za to „mládežnických“ osm let za vraždu a pokus o založení požáru. Soud mu kromě toho uložil umístění v psychiatrické nemocnici.

Obžalovaný v začátku procesu přiznal, že jeho původní plán byl zabít nejen matku, ale i otce, a pak sám sebe. V klidu a věcně zdánlivě bez emocí doznal, že se sekerou stál noc předtím před ložnicí rodičů, ale mel strach, že mu síly nevystačí, aby způsobil opravdovou škodu. Konflikt vyvolalo, že jeho matka byla konfrontována s doložením jeho pracovní neschopnosti a s požadavkem na vrácení dětského příspěvku při nedodání dokladu… Před činem podle vlastních vyjádření sotva vycházel z domu - nechtěl nic vědět „o realitě“, především o práci. Osm hodin denně dělat, to není pro něho, pak by neměl žádný čas pro sebe… Celé měsíce rodičům nakukával, že je ve stavu práce neschopných kvůli depresím a že si hledá zaměstnání. Místo toho seděl u počítače, hrál a konzumoval dětskou pornografii, za kterou byl rovněž obžalován. V den činu jim přišel dopis pojišťovny, že požaduje doložení údajného léčení, jinak měl vrátit 6000 eur příspěvku. Dostal strach, že teď se jeho lži zhroutí, a zaútočil na matku. „Když po první ráně nebyla mrtvá, bil jsem ji holt dál,“ řekl a připojil větu, kterou si pamatoval od 46leté matky: „Ty mě zabiješ…“ Po činu založil požár ve sklepě svého bytu a vylezl na stavební jeřáb, ze kterého chtěl skočit dolů. Od toho ale upustil a na policejní výzvu slezl. Najdou záklaďáka se vzpomínkami na 1968? Letos uplyne 35 let od pádu „Železné opony“. Spolek DenkStein (Pamětní kámen), uvádějící kontaktní adresu Verbund Oberösterreichischer Museen, Promenade 37, A-4020, Linz, před 25 lety zřídil u Guglwaldu památník připomínající dobu rozdělení. „Nyní má o tomto období vyjít kniha. Zvláštní kapitola bude věnována vstupu sovětské armády do ČSSR v roce 1968. Spolek DenkStein hledá bývalého vojáka základní služby jako svědka oné doby,“ napsal deník OÖN. Zmiňuje, že text mají zpracovávat Roman Sandgruber a Norbert Loidol. Ukradli 3233 elektro-skútrů Loni bylo v Rakousku odcizeno nebo poškozeno 3233 E-skútrů, ukazují data kriminálky. V polovině případů byla vozidla zajištěna zámkem, které mohou otevřít i školáci během několika sekund, jak ukázal test kuratoria bezpečnosti v dopravě. Losují se jízdy vlakem zdarma Každoroční losování „Discover-EU-Travel-Passů“ pro minimálně 35 000 osmnáctiletých začalo 16. dubna ve 12 hodin a skončí 30. dubna v poledne. (youth.europa.eu) Výherci dokladů budou moci mezi 1. červencem 2024 a 30. zářím 2025 maximálně jeden měsíc dlouho jezdit zdarma vlaky, autobusy a trajekty Evropou. Budou vybaveni mládežnickou kartou, která jim nabídne četné rabaty ke vstupu na kulturu, ke sportu, pro ubytování apod. Zvýhodnění se týká narozených od 1. července 2005 včetně do 30. června 2006 včetně. V uplynulém ročníku přálo štěstí být vylosováno 778 mladých Rakušanů. Iniciativu založila Evropská komise v roce 2018. Travel-Pass dosud dostalo už přes 284 000 mladých. Odděleně žít - i v jednom bytě? Páry, které se chtějí rozvést, mohou být pokládány za odděleně žijící, i když ještě žijí pod jednou střechou, řekl Vrchní zemský soud ve Frankfurtu. Stačí totiž, když uvnitř uvnitř takového bytu žijí manželé odděleně, když rozhodná míra rozluky odpovídá prostorové situaci (tedy když spí oděleně, nebo už neudržují žádné významné osobní vztahy). (Az.: 1 UF 160/23) Společné bydlení nebo „přátelské, důstojné a rozumné vzájemné zacházení manželů mezi sebou“ nebrání rozchodu, obzvlášť když v domácnosti žijí společné děti. Zvládnutí rozvodu dětmi závisí často na chování rodičů, řekl soud. „Zdvořilé soužití a společné svačiny s dětmi nebrání přijetí odděleného života.“ Dlouhá noc knihoven Dlouhá noc knihoven bude 26. dubna v Horních Rakousích a 117 veřejných knihoven očekává při třetím ročníku akce přes 7000 návštěvníků. Předloňská premiéra patřila 91 knihovnám, dva roky nato jich bylo o 26 víc. Hostům nabízejí aktéři literární putování, vyprávění pohádek, tradiční čtení nebo párty v pyžamech. Z přehledu pořadů zmiňme „Pohádky pro dospělé“ s Margit Obermairovou ve veřejné knihovně v Bad Zell, která návštěvníky "svede" veselými, oduševnělými, přihloupými a erotickými příběhy do světa pohádek. V návaznosti budou hosté moci o slyšeném "pokecat" při koštu vína s vinařkou Gabrielou Lempradlovou. (buechereibadzell.wordpress.com) Sraz dvojčat Sraz dvojčat si nenechají ujít! Zdroj: OÖNZdroj: Deník/Vladimír Majer V Braunau bude od 25. května do 2. června mezinárodní setkání dvojčat - jubilejní, čtyřicáté! „Identicky oblečené, stejný účes, stejný úsměv,“ popisuje DK atmosféru. „Je už to velmi silný vztah, který nás spojuje. Máme sice také bratra, ale ten není stejný jako my dvě,“ říkají Sonja Wölflová a Sylvia Zachová od Altöttingu z Bavorska. Přijedou na tento sraz už popatnácté. Podruhé bude v Braunau. Organizátor Max Strafinger počítá s účastí stovky dvojčat. Účastníky čeká lukostřelba, prohlídka pivovaru, kulinářské lahůdky, ale také pokus o světový rekord - chtějí dostat do Guinnessovy knihy rekordů 30. května nejdelší stůl se samými dvojčaty. Bude prý dlouhý přes sto metrů!

