Zaměstnavatelé musejí své zaměstnance na nadcházející nároky na dovolené upozornit a varovat je, že jim propadnou, pokud o volno nepožádají. Zůstanou-li nečinní, mohou být dovolené nárokovány i po mnoha letech. Tříletá doba promlčení začíná teprve s koncem kalendářního roku, ve kterém zaměstnavatel zaměstnance poučil o jeho konkrétním nároku a on si přesto ze své vůle volno nevzal, řekl soud. Za jak dlouho může dotyčný volno vyžadovat zpětně, soud nechal otevřené, aby nespustil vlnu žalob. V obou projednávaných případech šlo o nároky sahající až do roku 2014.

Napadl kostelníka

Loni 29. září srazil ve Valentinském kostele v Braunau 26letý Rumun, který se v Rakousku pohyboval ve skupině žebráků, 88letého kostelníka železnou tyčí. Poškozený, otec čtyř dětí, utrpěl zlomeninu lebky s tržnou ránou v týlu. Při pádu se mu obnovilo také už vyléčené předcházející zranění ramene. U Zemského soudu v Riedu se útočník přiznal a za důvod uvedl, že měl problémy s penězi.

Od sousedů: Odpověděli už na 27 000 dopisů Mikulášovi

Před policií ještě popíral, že by udeřil nějakým předmětem, u soudu ale uvedl, že kilo a půl těžkou tyč dlouhou asi 30-35 centimetrů nosil u sebe vždycky, protože s ní doma pracoval. "Byl jsem moc nervózní, taky nevím, co mě to napadlo, je mi to moc líto," opakoval.

Kostelník jako svědek uvedl, že pachatele znal, dal mu předtím už víckrát trochu peněz. "Řekl jsem mu taky, že by si měl hledat práci, situace je dobrá," dodal. Rumun, který před ním stál, ho začal náhle mlátit něčím tvrdým. "Musel mě udeřit třikrát, protože jsem měl tři zranění…" Cítil jeho ruku v obličeji, pokoušel se ji odtlačit, při obraně utrpěl poranění ruky, volal o pomoc, a pachatel odběhl. On pak utíkal do domu proti kostelu. V nemocnici v Braunau strávil tři dny.

Omluvu obžalovaného kostelník u soudu bez váhání přijal. Na otázku, jestli po procesu bude moci slavit Vánoce v klidu, řekl poškozený, že měl svůj klid i před nimi. Záležitost už "odškrtl". Že skončila, jak skončila, to bylo řízení boží, dodal.

Od sousedů: O škodovce s rakouským zástupcem

Senát potřeboval k poradě o potrestání viníka pouhou čtvrthodinu. Za úmyslné těžké ublížení na zdraví mu uložil dva a půl roku odnětí svobody. Polehčilo mu doznání a to, že ještě nebyl trestán za jiné násilné činy. Rozsudek přijal. Poškozený je dál kostelníkem v Haselbachu.

Trestal chatující manželku s jiným…

52letý Syřan v květnu u Dunaje v Linci napadl nožem 41letou manželku a stanul před soudem s obžalobou z pokusu vraždy. Podle posudku znalkyně není duševně abnormální, pro jím tvrzené výpadky paměti není žádné medicínské vysvětlení kromě toho, že si nechce vzpomenout. Posuzovaný opáčil, že znalkyně nerozumí orientální mentalitě…

Obžalovaný manželku po hádce několikrát bodl do krku nožem na řezání koberců. Přežila jen díky řetězu šťastných náhod a několika kolemjdoucím, kteří zasáhli s ohrožením vlastního zdraví. Zdravotní sestra mu skočila na záda, duchovní ho přesvědčoval, aby s napadáním přestal, rychlou první pomoc poskytli náhodně kolemjdoucí znalí medicíny a projíždějící osádka sanitky. Podle žalobce byla motivem činu žárlivost na to, že žena udržovala kontakt s jinými muži přes sociální sítě.

Od sousedů: Jak uklízejí sníh v Německu

Obžalovaný popíral úmysl usmrtit. Označil se za velmi liberálního, ale současně řekl, že jeho žena směla mít kontakty ke spoluzaměstnancům a ke společným známým, ale ne k cizím osobám. „Dopustila se těžkého manželského pochybení, to byla velezrada," řekl na začátku procesu.

Policista ve věci činný, který s pachatelem mluvil krátce po útoku, řekl, že ten muž byl velmi, velmi klidný.Uvedl, že jeho žena s někým jiným chatovala a policista musí pochopit, že to nejde. Vinu na činu nese podle něho ten druhý z počítačové komunikace.

Hlavní líčení bylo odročeno.