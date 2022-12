Na videu další Tateovy odpovědi je také karton pizzy z Rumunska. Že by to vedlo k určení jeho pobytu, odmítla mluvčí státního zastupitelství jako zábavnou spekulaci. Thunbergová na twitteru znovu "přiložila" a napsala: "To se stane, když někdo svůj karton od pizzy nerecykluje…" Její odpověď byla do čtvrtka ráno ,olikována' 2,2 miliony uživatelů.

Nezúčastněné zavraždil uražený

Loni 28. prosince zabil 64letý chovatel koní ve vesnici Fischerhude u Brém matku (73) a bratra (56) bývalého přítele a obchodního partnera. Soud ve Verdenu ho za to po roce poslal na doživotí za mříže.

"Předehra" tragédie se odehrála v hřebčinci u Wehldorfu v okrese Rotenburg. Jeho majitel s vyženěným šlechtickým titulem po krachu chovu obviněného v Lillienthalu přechodně ubytoval úpadce, jeho výrazně mladší partnerku a dvě děti u sebe - byli kamarády. Host se ale na jeho statku začal chovat velikášsky, jako majitel, a lhaním ho připravil o tisíce eur. Údajně měl také udržovat vztah s manželkou hostitele… Po dlouhých sporech musel v prosinci 2021 statek opustit a jen na Štědrý den mohl s rodinou přijet na návštěvu. Čtyři dny nato z nenávisti a z msty, jak uváděla obžaloba, jeho matku a bratra zastřelil - aby mu vzal to nejdražší… Obě oběti nehrály v konfliktu "koňáků" žádnou roli. Náhodně přítomná sestřenice matky (53) přežila s průstřelem hlavy. Následující den se agresor přihlásil policii v Lillienthalu.

Střelbu přiznal, jen tvrdil, že ho majitel statku navedl. U soudu k věci mlčel.

111 Rakušanů má "povoleno" zemřít

Už rok si mohou trvale těžce nebo nevyléčitelně nemocní lidé v Rakousku, kteří hledají pomoc k sebevraždě, vybavit legální souhlas k získání letálního preparátu v lékárně. Předcházet mu musí objasňovací hovor s lékaři. Dva musejí nezávisle na sobě potvrdit, že žádající osoba je rozhodování schopná a chce ze života odejít dobrovolně. Jeden z nich musí mít paliativní vzdělání. Prohlášení je sepisováno před notářem. Letos si jej opatřilo 111 osob, napsal Volksblatt. Lékárny vydaly těchto přípravků zatím devadesát.

Zapomněli ve vlacích 27 000 věcí

Volksblatt uvedl, že cestující ve vlacích ÖBB letos zapomněli 27 000 předmětů, o 42 % víc než loni. Tašek, kufrů a batohů odevzdaných ÖBB Lost & Found bylo 8900, elektroniky včetně mobilů 4900, peněženek, hotovostí či cenných papírů 3400. Asi třetina věcí mohla být vrácena majitelům.

Z neobvyklých nálezů list zmiňuje 38 pomůcek k chůzi - berlí, rolátorů, holí, 16 naslouchátek, čtyři zubní protézy a dvě pojízdná křesla, dále 34 kočárků, 99 bicyklů a dva psy. Hudebních nástrojů bylo 81, o 14 víc než loni, z toho 38 kytar, 18 trumpet, deset smyčcových a dva klávesové. Průměrně bylo denně odevzdáno 70 nálezů.

Pět milionů k Ježíšku

79letá důchodkyně z Horního Bavorska vyhrála tři dny před Vánocemi první pořadí lotta, obdoby naší sportky. Jako jediná trefila čísla 2 - 22 - 24 - 42 - 47 - 49, superčíslo 1. Brala celkem 5 050 127 eur. "Sázím už padesát let, zaškrtávám ale vždycky jiná čísla," řekla.

Sofia a Elias jmény roku

Podle experta Knuda Bielefelda vedou tato křestní jména žebříček nejoblíbenějších pro novorozence roku 2022 v Bavorsku. Následují Emilia a Lukas, třetí jsou Hannah a Felix. "Protože oficiální statistika jmen v Německu neexistuje, eviduje Bielefeld léta hlášení matrik a klinik," píše Donaukurier.

Kromě uvedených trojic jsou v Bavorsku dále nejčetnější Emma, Anna, Mia, Marie, Leonie, Lea a Lina, z chlapců Jonas, Leon, Jakob, Maximilian, Noah, Paul a Luca. Pro celoněmecké pořadí vychází Bielefeldův tým z dat ze 423 měst. Celkově zachycuje čtvrt milionu porodů a 34 % všech novorozenců.