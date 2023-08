V sobotu kolem 11.45 h se při soumarské slavnosti v Grafenau na horní části náměstí splašili dva koně, zapřažení do vozu s plachtou. V plném cvalu proběhli asi sto metrů mezi stánky a lidmi na zaplněném náměstí.

Nehoda kočáru. | Foto: Zdroj: DK

Na konci zranili lehce jednoho z kostýmovaných účastníků akce a strhli jiného tam stojícího koně. „Ten utrpěl tak těžká poranění hlavy, že musel být utracen,“ uvedl Donaukurier, podle kterého patřil českému soumarovi. Vůz s plachtou, který koně táhli, pak sjel do dvou prodejních stánků a zcela je demoloval. Jejich majitel vyvázl s leknutím, slavnost pokračovala, uvedl DK.

Rozsypal stánek…Zdroj: Zdroj: DK

Po párty přejel dvakrát 16letou

Řidič (24) letý chtěl v noci na sobotu vyzvednout po párty v Bad Mergentheimu přítele. Jel pro něho po šotolinové cestě a když ho naložil, couval stejnou vozovkou k silnici. Při tom přejel 16letou dívku. Myslel si, že najel na kámen, vracel se - a při tom ženu přejel podruhé. S těžkým zraněním, ale ne život ohrožujícím, ji sanitka převezla do nemocnice. Řidič odstavil firemní „kolizní vozidlo“ v obci a jel vlastním autem domů, kde ho zastihla policie.

Obě auta, která užil, policie zajistila a zabavila několik mobilů, které podle ní mohou obsahovat rozhodující informace k nehodovému ději, napsal DK.

Ztratila kajak a dostala jej zpět

Čtyřiadvacetileté kajakářce z Kanady vzala voda při nastupování u Pasova k plavbě do Budapešti naložený kajak. Později objevili dva jiní vodáci neobsazený kajak se zásobami jídla a oblečení. Hasiči jej transportovali na policii, kde se v sobotu večer ohlásila jeho mladá majitelka. Jak policie sdělila, byla „přešťastná“ a pokračovala v cestě…

Krávu z kolejí odlákalo žrádlo

V neděli ráno utekla z pastviny u Ochsenfurtu (okr. Würzburg) kráva a kolejištěm železnice se kilometr prošla k nádraží. Tam si udělala malý výlet na silnici, vrátila se na koleje a vykročila směr Goßmannsdorf. Blížící se nákladní vlak musel zastavit, trať byla asi hodinu uzavřena. Policisté krávu nakonec odlákali z kolejiště nabídkou potravy a majitel s pomocníky ji pak dopravili zpátky na její louku.

Německý fotbalista roku je Ilkay Gündogan

V hlasování novinářů organizovaném odborným časopisem Kicker o nejlepšího fotbalistu Německa vyhrál 32letý Ilkay Gündogan, který toto léto přestoupil po sedmi rocích v ManC do Barcelony. Získal 198 hlasů. Druhým je Niclas Füllkrug z Brém (88), třetí Randal Kolo Muani z Frankfurtu (69). Trenérem sezony 2022/23 je Švýcar Urs Fischer, který dovedl 1. FC Union Berlín poprvé do ligy šampionů - se 293 hlasy triumfoval před Frankem Schmidtem (63) z Heidenheimu postupujícím do bundesligy a Christianem Streichem (62), který s SC Freiburg znovu uhrál účast v Evropské lize. Fotbalistku roku budou volit až 20. srpna.

„Vyznamenání pociťuji jako odměnu za tvrdou práci, jako velmi, velmi hezké uznání,“ řekl Gündogan, který jako středopolař s kapitánskou páskou dovedl City ke „triplu“ v mistrovství, v národním poháru a v Champions League.