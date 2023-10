Od roku 1997 vyhlašuje jednota rakouských fotbalistů (VdF) na památku reprezentanta Bruno Pezzeye, zesnulého roku 1994, Ceny Bruna. Na 27. Gala ve Vídni vyhlásili vedle mistra ligy (Red Bull Salcburk) a vítěze poháru Sturm Graz také nejoblíbenějšího amatérského hráče sezony. Stal se jím kapitán Pregartenu z hornorakouské ligy Markus Blutsch (27), středopolař, který letos překonal rakovinu varlat.

Na amatéra bojovníka nezapomněli. | Foto: Zdroj: DK

Dne 26. ledna absolvoval normální trénink mužstva a cítil se dobře. Večer dostal akutní bolesti a ještě v noci vyhledal pomoc v nemocnici. Tam mu našli rakovinu, Druhý den ho operovali a další týden začal s chemoterapií. V médiu Ligaportal.at přibližuje:

„Byl to obrovský šok. Člověk ale neměl čas dlouho přemýšlet. Po rozhovoru s lékaři mi bylo stoprocentně jasné, že zase budu zdráv. Jsem bojovník, vždycky jsem se na své zdraví spoléhal, nemoc jsem viděl jako výzvu a ty já přijímám. Jsem rád, že mám přátele a rodinu, kteří mne podpořili a dodávali mi pozitivní energii. Už první den po operaci jsem byl totálně pozitivní.“

Letos rekonvalescent odehrál za svůj klub s kapitánskou páskou od 5. srpna do 7. října deset zápasů, z nich šest vítězných a tři nerozhodné. Dal tři góly, čtyřikrát asistoval, vyfasoval jednu žlutou kartu.

Maso nám chutná

Podle organizace Our World in Data v roce 2021 zkonzumovalo lidstvo 360 miliard kilogramů masa, dvakrát víc než v roce 1990. Denně snědlo průměrně 900 000 skotu, 3,8 milionu prasat a 200 milionů kusů drůbeže.

Evropané snědli v roce 2020 průměrně na osobu 76 kilogramů, dvakrát víc než v celosvětovém průměru. V Asii to bylo na hlavu 30, v Africe něco přes 16 kilogramů, v Severní Americe 101, v Jižní Americe 82. U Rakouska statistika vykazuje 78 kg ročně na hlavu. V 90. letech to bylo přes stovku.

Schwarzenegger je předělaný

Schwarzenegger jako nový.Zdroj: Zdroj: DK

Dvanáct let po prvním verzi dostal Arnold Schwarzenegger v pondělí večer druhou voskovou figurínu ve vídeňském Prátru. Je první, kdo tam má přepracovanou podobu, píše DK.

„Dnes platí jeho velké angažmá pro ochranu životního prostředí. Proto je pro nás důležité ukázat ho autenticky v této pozici,“ říká Lukas Rauscher, manažer Madame Tussauds Wien.

Je zobrazen na bicyklu uprostřed Ringstraße a zve kolemjdoucí k projížďce. „Je znám tím, že ke každoročnímu Austrian Summitu ve Vídni jezdí na kole. Na sestavě pro muzeum má třídenní vous a palec nahoru, na sobě baseballovou vestu v kamuflážní optice s kraťasy,“ popisuje list.

Figuru vytvářelo půl roku ve skoro 3000 pracovních hodinách přes dvacet umělců. Oči z akrylového skla jsou ručně malovány, individuálně vyladěny s Arnoldovými, zuby zhotovil technik podle modelu jeho chrupu. Při prezentaci voskové figury byla ministryně životního prostředí Leonore Gewesslerová.

Místo návštěvy zubaře přepadal

Jedenapadesátiletý desetkrát trestaný vězeň, který si od roku 2011 odpykává v Karlau 15 let odnětí svobody za těžkou loupež, využil letos v květnu volné vycházky do Vídně k zubaři a místo toho ve městě do zatčení 8. června přepadl s nožem postupně čtyři lidi, napsal o tom Volksblatt. Celkově uloupil něco přes 270 eur a jeden mobil. V pondělí za to dostal od zemského soudu dalších 16 let vězení.

„Musel jsem přijít k penězům. Neměl jsem žádný plán, jak,“ líčil senátu. Spontánně se prý rozhodl "zmáknout" nějakou ženu. „Jsem těžce závislý na drogách a když žádné nemám, nějaké potřebuji…“

Na dotaz předsedy senátu, že když je přes deset let v base, jak se může zase stát závislým, vysvětlil: „Justice mne dala do cely s feťákem, který si každý den něco píchal. Za pár dnů jsem se na to přestal dívat a vrátil jsem se k tomu taky…“ Uložený trest přijal.