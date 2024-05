V roce 1837 fotografoval Kobell mj. také budovu bazaru na Odeonplatzu s kavárnou Tambosi. „Pocházel ze známé malířské rodiny, a proto fotografie pro něho zjevně neměla umělecky žádný význam,“ míní Kempová. DK dodává, že trvale vystaveny nemohou být originály jeho nejstarší fotografie – musejí být uloženy v chladničce.

Zmijovec titánský už nabírá

Pochází z indonéského ostrova Sumatra a je pokládán za největší květinu světa (Amorphophallus titanum - Amorph znamená neforemný a Phallus je penis). V indonéštině se nazývá Bunga Bangkai, “květina mrtvých”, anglicky shodně Corpse Flower.

Exemplář áronovníku titanského v ekologicko-botanických zahradách Univerzity Bayreuth brzy rozkvete. Prostřednictvím webkamer bude jeho otevírání moci sledovat od pondělí do pátku od 10 do 15 hodin a v neděli a ve svátek od 10 do 16 hodin i veřejnost. Podle odborníků může květ dosáhnout I několika metrů. Pokvete ale jen dva dny a dvě noci. V první den bude šířit aroma shnilého masa a zkažených vajec, aby tak přilákal hmyz k opylování.

Zmijovec už se chystá.Zdroj: Zdroj: DK

V Bayreuthu rozkvete 21 let starý exemplář podeváté od roku 2014. Vysazen byl roku 2003 v Palmových zahradách ve Frankfurtu a jeho hlíza přešla v červenci 2021 do Bayreuthu. Loni 8. srpna vážila 40 kg. Zahrada prodlužuje k této události otevírací dobu v tropickém skleníku do 21 hodin.