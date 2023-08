Organizace pro ochranu přírody a druhů WWF zveřejnila studii o "zatěsňování půdy" v rakouských zemích, podle které v tomto neslavném "oboru" vedou Horní Rakousy.

Ilustrační foto. | Foto: Se souhlasem ŘSD

Nyní WWF zveřejnila bilanci vodotěsného a vzduchotěsného uzavírání půdy ve velkých městech betonem a asfaltem, které má negativní dopad na ochlazování. Vede Linec se zakrytou nepropustnou plochou 116 metrů čtverečních na jednoho obyvatele. Druhý je Salcburk (102), na dalších místech jsou Štýrský Hradec 88, Innsbruck 76 a Vídeň 55. Za posledních deset let se v Innsbrucku takto "zapečetilo" o 12,5 % plochy víc, o 112 hektarů. V Salcburku to bylo plus 6,9 %, ve Štýrském Hradci 5,3, v Linci 3,54 a ve Vídni 3,46 % (tam v absolutních číslech nejvíc - 368 ha). V hlavním městě je zakryto 26,5 % celkové plochy, v Linci 25,4, v Salcburku 24,3, nejméně v Innsbrucku 9,6 %.

V celém Rakousku je nyní zabetonována (zaasfaltována) plocha více než 2400 kilometrů čtverečních.

Po hráči století pojmenovali vstup na stadion

Hráč století má pozemek před stadionem…Zdroj: Zdroj: DK

Linecký městský senát odsouhlasil ve čtvrtek návrh klubu LASK na přejmenování místa u vchodu pro stojící diváky na Raiffeisenaréně na Helmut-Köglberger-Platz. "Je to víc než spravedlivé uctění hráče století LASK," napsaly OÖN.

„Můj otec si to zaslouží a měl by z toho šílenou radost,“ řekl jeho syn Stefan a doplnil: „Vždycky s každým jednal stejně, lhostejno, zda se zemským hejtmanem, nebo s bezdomovcem. Bylo pro něho důležité, že každý přichází na svět se stejnými šancemi, a rovnost pro něho znamenala moc.“

Deník Standard ve vizitce hráče uvádí: „Byly lepší předpoklady k vyrůstání po válce v Horních Rakousích: měl tmavou pleť, byl nemanželské dítě, bez otce. Přesto to dotáhl na kapitána rakouského fotbalového národního týmu…“

List rozvíjí, že Köglberger vyrostl jako válečné dítě na statku v Sierningu. Otce, afroamerického vojáka, nikdy nepoznal, ani na fotografii, s matkou měl špatný vztah a ujala se ho babička, která pracovala jako služky. „Měli jsme málo, sotva oděv; od Američanů jsem dostával čokoládu,“ vzpomínal.

Fotbalovou kariéru začal v roce 1964 jako 18letý v LASK. Rok nato mu pomohl získat titul mistra, první, který dobyl klub mimo hlavní město. Český trenér František Bufka mladíka moc neprotěžoval. „Dal jsem tři góly a další víkend jsem seděl na lavičce. Proč, to mi neřekl. Nebyl v šedesátých letech známý citlivými slovy,“ řekl "Kögl". V letech 1969 a 1975 byl králem střelců rakouské ligy.

V roce 1968 přestoupil do Austrie a 31 góly jí pomohl k titulu, svému druhému. Třetí získal rok nato. Za Austrii odehrál 227 utkání, v nichž dal 122 branek.

Za národní tým debutoval v září 1965. V reprezentačním dresu sehrál 28 zápasů, v nichž dal šest branek. Jako na největší utkání vzpomíná na 0:0 s Brazílií v Sao Paulu 1. května 1974 před 120 000 diváky.

Kariéru skončil v LASKu ve věku 35 let. Rok nato otci tří synů od matky Christine, s níž byl 50 let ženatý, vyoperovali nezhoubný nádor v hlavě. Od infarktu nosil implantovaný defibrilátor.

Zásadu jednat s každým stejně, být tady i pro ty nejslabší, prokazoval i mimo hřiště. Spolu s čestným prezidentem ÖFB Leo Windtnerem spustili Acaro-projekt pro děti z keňských slumů a Köglberger jim byl stálým patronem. Zemřel 23. září 2018 v Linci.

Durynská klobása má muzeum

Když se stěhuje muzeum klobás, je u toho rámus…Zdroj: Zdroj: DK

Kulinářský vývěsní štít Durynska, klobása, má po několikaleté pauze zase své muzeum. Až do roku 2019 byla doma v muzeu společnosti přátel tohoto produktu v Holzhausenu, ale se 70 000 návštěvníky ročně už jeho kapacita nestačila.

Do nového stanoviště v Mühlhausenu investovala společnost kolem pěti milionů eur. Výstavba začala před třemi roky. S přesunutím se výstavní plocha prvního klobásového muzea v Německu zdvojnásobila. Ukazuje dokumenty, jateční a výrobní nástroje, ale podává i historii výrobku. Na ploše čtyři hektary je také "Wursthaus" se 120 místy pro pořady a oslavy, zahrada koření, dětský statek a výběhy.

Tradice durynské klobásy je údajně stará přes 600 let. Poprvé zmíněna byla v účetnictví kláštera neprovdaných žen v Armstadtu roku 1404. Od 2003 je chráněna EU jako regionální specialita. V Durynsku je jí ročně produkováno asi 42 000 tun. Vyrábí ji asi 90 certifikovaných výrobců.

Nové muzeum klobásy bylo otevřeno "klobásovým" kanonem. Zdroj: DK

Nebožtíka nedovezli

Pohřební vůz, který měl dopravit mrtvého do Černé Hory, stihla dopravní nehoda se třemi jinými auty u Kleinlangheimu na A3 v Dolním Francku - "pohřebák" najel do konce kolony a posunul v ní tři jiná auta. Škoda je odhadována na asi 100 000 eur. Dva řidiči byli jen lehce zraněni a ošetřeni v nemocnici, ale dálnice ve směru na Frankfurt byla čtyři hodiny uzavřena. Transport mrtvého pokračoval po přeložení do jiného vozu.

Čtrnáct let za znásilnění dívky

Dvaadvacetiletý Libyjec, loni podmíněně propuštěný z výkonu trestu za majetkový delikt, dostal ve Vídni 14 let vězení za znásilnění 16leté dívky při privátní oslavě nového roku v Simmeringu. Když se ocitli sami, vynutil si sex násilím. Dvě kamarádky poškozené zaslechly její pláč a snažily se jí pomoci, ale přes zamčené dveře se nedostaly. Když je vykopl majitel bytu, agresor utekl, ale byl zatčen druhý den zásahovkou na adrese v Meidlingu.

U soudu násilí při styku popřel. Znalec psychiatr konstatoval u děvčete posttraumatickou poruchu odpovídající těžkému ublížení na zdraví.

Soud obžalovanému uložil 14 let vězení, proti čemuž se pachatel odvolal.

Pořádná zálivka!

Bouře ve čtvrtek večer přinesla ve Francku až 68 litrů vody na metr čtvereční během jediné hodiny! Tak tomu bylo například v hornofranckém Gößweinsteinu. V Norimberku spadlo mezi 18. a 19. hodinou kolem 47 litrů na metr.