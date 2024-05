V roce 2000 se rodili s očekávanou délkou života o 0,7 roku nižší než jinde v západní Evropě. Do roku 2022 se jejich odstup zvýšil na 1,7 roku. Předpokládalo se, že po sjednocení Německa by jeho nové východní země mohly zpoždění proti Západu výrazně zmenšit. K tomu měly přispět i finanční investice do zdravotnictví. Od změny tisíciletí ale obě části Německa proti jiným zemí evropského západu ztrácely. Příčiny vědci usilovně hledají.