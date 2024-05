Od sousedů: Nešel mamut nasávat vínko?

Vinař Andreas Pernerstorfer z dolnorakouského Gobelsburgu narazil při přestavbě sklepa na markantně velké kosti. Vědci Rakouského archeologického institutu začali v polovině května s vykopávkami. Vychází se, že jde o nejvýznamnější nález ostatků mamuta tohoto druhu za více než sto let. Mohly by být staré až 40 000 let.

Kosti mamuta ve sklípku. | Foto: Zdroj: DK

Archeologové Thomas Einwögerer a Hannah Parow-Souchonová odkryli už více vrstev a odhadují, že jde o kosti nejméně tří zvířat. Nález takového souboru je velmi vzácný. Před 150 lety ale narazili v sousedním sklípku na rovněž mohutnou vrstvu kostí a vrstvy s pazourkovými artefakty, ozdobnými fosiliemi a dřevěným uhlím. Obdobné nálezy byly i v novém místě. Lovci doby kamenné sem mohli mamuty vylákat a usmrcovat je. Po vyhodnocení archeologů bude nález předán Muzeu přírody ve Vídni k restaurování. Podezřelý z vraždy 14leté Nezletilá z Badu Emstal jednoho dne zmizela a druhý den byla nalezena mrtvá na okraji polní cesty. Její 21letý známý byl druhý den vzat do vazby a stanul osm měsíců poté před soudem v Kasselu s obžalobou z vraždy k ukojení pohlavního chtíče. Na začátku přelíčení přiznal, že dívku po hádce škrtil až do bezvědomí. Pak jí svlékl horní polovinu těla, eroticky se jí dotýkal a filmoval si ji. Měsíce předtím byl prý sám obětí únosu – nějaký muž ho tři dny držel v zajetí a sexuálně ho zneužíval. Když se mu podařilo utéct, plánoval, že ho zabije. O jeho únosu a plánu zabít věděla jeho známá. Jejími filmovými záběry ji chtěl vydírat, "aby nešla na policii, až se znovu probere”. Že ji chce zabít, u soudu popřel. Hlavní líčení s ním má pokračovat 27. a 29. května. Probodla matka čtyřletou dceru? Ve společném domě více rodin v Burghausenu (okr. Altötting) napadla 35letá matka ve středu kolem 3.50 hodiny vlastní čtyřletou dceru nožem a způsobila jí těžké zranění. Příbuzní žijící ve stejném bytě zavolali tísňovou pomoc. Záchranáři našli u dítěte značná řezná a bodná zranění na krku a v obličeji. Dívka byla dopravena na kliniku a okamžitě operována. Matku převezli na psychiatrii. Vychovali si pochodové mažoretky Zkušební pochod zakončil ve Freistadtu víceměsíční vzdělávání “štábních vedoucích v pochodovém sboru a fanfárovém průvodu”, jak zní úřední překlad kurzu, který absolvovalo dvanáct muzikantek a šestnáct muzikantů vyslaných dvanácti kapelami. Při přezkoušení museli provést bez chyby kapelu kompletním programem – od postavení pochodového útvaru, přes pochody v zatáčkách a obraty k sestavení užší a širší formace. Už v zimních měsících se začali učit teoretické základy velení a řízení “muziky za pohybu”. Na jaře následovala praktická cvičení s hudebním spolkem Neumarkt a trhovou kapelou St. Oswald. Příští příležitost zažít muziku v pohybu bude u sousedů v sobotu 2. června při okresní hudební slavnosti ve Freistadtu, kde se představí více než 30 kapel. Pochodové dirigentky z Freistadtu.Zdroj: Zdroj: DK

