Stopa?Zdroj: OÖNŽena, jejíž hlava byla už silně devastovaná, byla vysoká 160-170 centimetrů, normální postavy, měla rudě nalakované nehty a vícekrát ošetřovaný umělý chrup, možná udělaný v Maďarsku. Byla ve věku 45 až 65 let, neměla žádné šperky ani tetováže. OÖN připojují snímek trička, které měla na sobě.

Loupež s mačetou nevyšla

Protože neměl peníze na kokain, vpochodoval 25letý Vídeňák 26. března na benzinové čerpadlo s mačetou. Hrozil s ní 57letému zaměstnanci, podal mu plastový sáček a vyzval ho, aby jej naplnil hotovostí. Záměr mu zhatil neznámý muž, který přišel na pumpu krátce po něm. Naběhl na něho z boku, chytil ho za nohy, složil ho a držel. Když "vychladl", zatlačil ho ke dveřím a vyhodil ho z provozovny.

Identita odvážného zákazníka není známa - odešel ještě před příjezdem policie. "Šokovaná obsluha se ho na jméno a adresu nezeptala," poznamenal Volksblatt. V soudní síni, kde neúspěšný zloděj dostal za pokus loupeže tři roky, promítli video jeho akce z různých úhlů. "Záznam dokládal odvážný a profesionální zásah neznámého muže, který užil útočnou techniku, jak je známa ze zápasu nebo wrestlingu," pokračuje list.

Obžalovaný vysvětlil k motivu činu: "Měl jsem pocit, že potřebuji kokain. Tak jsem se zkrátka rozhodl…" Je na drogách závislý od čtrnácti let, až do zadržení kouřil gram marihuany denně a každé dva až tři dny bral kokain. Financoval to z příjmů prodejce na ježíškovském trhu a z příspěvků od přátel a rodičů.

Ženu s řeznou ránou na krku zachránili pendleři, ležela u silnice

Obhájce přidal, že mezi jeho mandantem a jeho přítelkyní to v poslední době moc neklapalo, "nastala emotivní nerovnováha". V důsledku stoupla jeho drogová závislost. Mačetu si dosud netrestaný muž koupil za 40 eur v obchodě. "Chtěl jsem ji původně zavěsit jako dekoraci na zeď," řekl. S jejím úředním zničením souhlasil.

Hasičská auta na Ukrajinu

Město Würzburg věnovalo partnerskému městu Lvov tři hasičské vozy, uvedl DK. Byly vybaveny novými pneumatikami a dokladem o technické prohlídce. Zaměstnanci města a dobrovolní hasiči je dopravili k přechodu mezi polskou Korczowou a Krakowcem a asi pět kilometrů od hranic je předali ukrajinským kolegům. Lvov je jen asi 70 kilometrů od hranice. Zpátečních 1150 kilometrů absolvovali dárci v náhradních autech.

Vyhrály v loterii výlet do kosmu

Matka Keisha Schahaff (46) a její dcera Anastatia Mayers (18) z karibské Antiguy a Barbudy vyhrály v benefiční loterii krátký výlet do kosmu s firmou Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona. Ten letěl s nimi a dalším cestujícím, 80letým slalomářem Jonem Goodwinem, účastníkem OH v Mnichově 1972 na C2. Dosáhli výšky 90 km a po několika minutách stavu bez tíže přistáli na kosmickém "nádraží" u malého města Truth or Consequences. Letenka stojí údajně 450 000 dolarů. Prodáno už jich je prý 800.

Sokolové na gymnaestrádě v Amsterdamu. Zástupce měl i Jihočeský kraj

Kolem dosažené výšky se rozvinula diskuse, kde že vlastně začíná kosmos. Mnozí experti včetně mezinárodního svazu letectví FAI vidí hranici 100 km na zemí, jiní už u 80 km. DK doplňuje, že mezinárodní stanice ISS létá ve výšce asi 400 kilometrů.

Záchranář jel ke zraněnému na kole

Lékař nouzové služby Frederick Voß (35) z Wuppertalu jel sanitkou k těžce zraněnému na A1. Protože tzv. záchranná ulička byla blokována, popadl bicykl jednoho cestujícího a ke zraněnému šlapal. Agentuře pak řekl: "Když jsme nemohli dál, saniťák mne upozornil na kolo visící na nosiči za jedním vozem kolony. A jeho majitel nám dovolil je použít…"