Landsberg k demonstracím řekl: "Pravidelně jde o trestné činy jako útisk, nebezpečný zásah do dopravního provozu a poškozování věci." Média to podle něho z části sledují jako prospěšné. Kromě jejich pozornosti to ale klimatu nic nepřináší. "Proto vidíme takové dohody mezi městy a Poslední generací vysloveně kriticky," dodal.

Obchodní ředitel Svazu obcí Helmut Dedy se vyjádřil zdrženlivě - o tom, zda městská politika naváže rozhovory, rozhoduje každé město samo. "Nezávisle na tom má ochrana klimatu ve všech městech vysokou prioritu," prohlásil. "Města pracují společně se společenskými skupinami v úsilí o neutrální klima. K tomu ale potřebují podporu republiky a spolkových zemí."

Centrálním požadavkem Poslední generace je založení společenské rady z vylosovaných členů místo volených. Ta má vypracovat závazné plány, že Německo od roku 2030 nebude vypouštět do atmosféry žádné plyny ohrožující klima. Dosud stát počítá s klimatickou neutralitou až od roku 2045.

51. linecké autojaro za dveřmi

V sobotu a v neděli bude v lineckém Design Centru vždy od 9 do 18 hodin nejstarší rakouská autoshow. Návštěvníky, kteří po koroně touží po nových vozech, čekají s odbornými radami experti jednotlivých oblastí, nejen prodejci jednotlivých značek, ale i znalci trhu nabíječek e-aut.

Autosalon připravuje 199 nových vozů 36 značek ke zkušebnímu "posazení", z toho 44 modelů čistě elektrických, 18 plug-in-hybridů a 37 hybridů. Vstupné je stejné jako loni, pro dospělé 10 eur (zlevněné 8), pro rodiny (dva dospělí plus děti do 15 let), pro děti do 15 let dvě eura a pro postižené osoby osm eur.

Kolem Agrofertu opět rušno

Komise EU pro soutěže schválila prodej odvětví hnojiv, melaminu a technických dusičnanů firmy Borealis, třetího v této branži v Evropě, českému koncernu Agrofert, který je dosud čtvrtý. Převzetím Borealisu zdvojnásobí svou produkci na osm milionů tun ročně a bude evropskou "dvojkou" po norském Yara (14 mil. tun). Počet zaměstnanců v tomto sektoru zvýší Agrofert ze 3200 na více než 5000.

"Jedno povolení ještě chybí," napsaly OÖN. EU komisi stačily na přezkoumání obchodu asi dva měsíce, Francie podmínky přezkušuje podle národního zákona o ochraně investic od podzimu bez časového limitu. Agrofert vychází pořád dál z toho, že obchod v objemu 810 milionů eur se uskuteční ještě v prvním čtvrtletí.

OÖN doplňují, že Borealis chtěl obchod s hnojivy ve druhém pokusu prodat ruské firmě za 455 milionů eur, ale to padlo kvůli sankcím za Ukrajinu. Za pár měsíců přišel nový zájemce Agrofert. "Proti prodeji Čechům je v Rakousku ze strany zemědělství silný odpor, především dolnorakouského svazu zemědělců, který se prý obává ztráty jistoty v zásobování Rakouska," napsaly OÖN.

Češi kradli na staveništi

V neděli odpoledne zpozorovali Čechy ve věku 29 a 31 let na staveništi v obci Oepping (okr. Rohrbach). Jak napsal Volksblatt, zdolali "barikádu" na vstupu a připravili si u plotu k odvozu kompresor a další náčiní. Při kontrole policisté zjistili, že vezou e-kolo a e-skateboard, jejichž původ byl nejistý. Při dalším vyšetřování byli majitelé těchto odcizených věcí nalezeni.

Ukrajinci na českých značkách

Dva Ukrajinci ve věku 41 a 36 let, kontrolovaní v osobním autě s českými SPZ bavorskou hraniční policií Piding bezprostředně po projetí české hranice v pátek dopoledne na A8 směrem na Mnichov, vypodívali tak rozporně, že hlídka auto prohlédla důkladněji. Při tom našla součásti oděvů a módních výrobků, řadu z nich bez prodejních etiket, a "zlodějské" nářadí jako kleště, odstraňovač pojistného zabezpečení a preparované tašky.

Policisté pojali podezření, že zboží bylo odcizeno z outletové firmy sídlící v Salcburku. Kolegové v tomto městě jim podezření potvrdili, způsobená škoda byla v tisících eur. Po rozhovoru se státním zastupitelstvím Traunstein bylo zahájeno vyšetřovací a poznávací řízení s Ukrajinci, po němž byli delikventi propuštěni na svobodu. Zboží jim bylo zabaveno.

Přepisují Jamese Bonda

K 70. jubileu nově vyjdou romány o Jamesi Bondovi od Iana Fleminga. Některé pasáže pociťované jako problémové v nich byly změněny nebo vyškrtnuty, píše Donaukurier. Potvrdily to Ian Fleming Publications (IFP), v jejichž vlastnictví se autorovo dědictví nachází a které spravuje práva na romány a příběhy o tajném agentovi 007.

IFP uvedly, že "některá rasistická slova, která by teď pravděpodobně vyvolala velký rozruch", změnily, přičemž se držely, jak jen to bylo možno, co nejblíž originálního textu, který byl napsán v době, kdy mnohé pojmy a postoje, které by dnes mohly být pociťovány jako problematické, byly všednodenní…

Změny nejsou sporné jen u fanoušků Jamese Bonda. Také Flemingův biograf Andrew Lycett se vyjádřil kriticky. "Nikdy není dobré měnit to, co autor napsal, to zavání cenzurou. Některé pasáže v Bondovi už sice nepůsobí přiměřené době, ale on je pevně přesvědčen, že to, co autor dá na papír, je nedotknutelné a nemá být měněno."

IFP uvedly, že si vzaly jako vzor americké vydání románu Žít a nechat zemřít z roku 1954, ve kterém Fleming sám se změnami textu souhlasil, protože některé pojmy v románu byly už v polovině padesátých let v Americe problematické. Podle tohoto vzoru se postupuje i nyní. Některá díla zůstala zcela nezměněna, mezi nimi Flemingův 007-debut Casino Royale z roku 1953.

Lycett zmiňuje finanční tlaky na vydavatelství. Také IFP má málo času - v roce 2034, 70 let po smrti autora, autorská práva doběhnou, James Bond se stane obecným majetkem a každý může romány o něm zveřejňovat v jakkoliv změněné formě…