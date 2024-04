Muži byli obžalováni mj. z braní rukojmí a z vraždy. Ugur T. a Dejan B. dnes stanuli před soudem v Norimberku. Podle obžaloby se ženy zmocnili, umístili ji ve skladištním prostoru a donutili ji napsat, že svá trestní oznámení na ně bere zpátky. Její dopis došel zastupitelství pár dnů nato. Obvinění poté napsali z mobilu ženy dopisy na rozloučenou a dopravili je do Itálie. Měl tak vzniknout dojem, že je v cizině dobrovolně.

Vyšetřovatelé jsou k této verzi skeptičtí a loni v září nechali muže zatknout mj. pro podezření z vraždy. Chtějí to doložit mj. výslechem stovky svědků a deseti soudních znalců. Do konce července soud vypsal 37 jednacích dnů.

Tři zastřelení v rodinném domě

Loni v létě byli v obci Langweid u Augsburgu v domě čtyř rodin zastřeleni tři lidé. Dnes odpoledne začal událost probírat soud v Augsburgu. „64letý sportovní střelec měl během půl minuty zastřelit tři nenáviděné sousedy ranami do hlavy a následně dvě osoby zranit výstřely skrze vchodové dveře," píše list DK. „Čin podle obžaloby vyvolaly dlouholeté sousedské spory, například o odpadové nádoby a hlasité hovory na terase."

Obžalovaný žil patnáct let s manželkou v prvním patře domu. O tři roky později se přistěhovali do sousedního bytu manželé, kteří byli zastřeleni loni onoho 28. července ve věku 52 a 49 let na schodišti po příjezdu z nákupu - vrah na ně číhal. Nechali po sobě nezletilého syna. Třetí obětí byla sekundy nato 72letá v přízemí, která tam bydlela s manželem od roku 2020. Vrah střílel na dveře jiné dvojice a mířil na kukátko, aby za ním případně stojící osobu zasáhl do lebky. Odkud se přesunul k synovi důchodkyně, aby ho rovněž zastřelil a jeho 32letou přítelkyni taky. Zranil je střelbou skrze dveře.

Pak utekl, ale policie ho vypátrala na pozemku podnikatele a zatkla ho. V autě měl připravenu pistoli a revolver, obě zbraně nabité.

Augsburger Allgemeine napsal, že důchodce svědci označují za pedanta a šosáka, který chtěl svým sousedům v domě vnutit pravidla, například když museli hasit popelnice nebo jak hlasitě mohli mluvit na terase. V souladu s tím B. vykazuje určitou mentalitu „blokového dozorce“. Čtyřiašedesátiletý muž je prý také extrémně impulzivní, může kdykoli „vybuchnout jako sopka“, když mu něco nevyhovuje.

Obhájce očekává obžalobu až s koncem podzimu. Pro hlavní líčení je vypsáno 15 jednacích dnů do 25. července. Na snímku našeho webu ze zdroje Augsburger Allgemeine přivádějí obžalovaného do soudní síně.

Útěk před policií - příliš rychle letěl

Tak otitulkovala policie v Hagenu aktuální zprávu o vyblýsknutí "vyvádějícího holuba" v pondělí ráno radarem. A hned se ptala, jestli ho některý svědek nezná. V ulici, kde byl pták "přistižen", je povolena rychlost 30 km/h, ale on letěl o deset kilometrů rychleji, jak prozradila radarová past. „Opeřená přestupkyně vlastně měla zaplatit 30 eur varovné pokuty, ale na její stíhání policisté rezignovali," informoval DK.

