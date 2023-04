Záhada nástěnné malby

V bazilice St. Petera ve Straubingu našli archeologové v roce 1974 půl metru pod podlahou zbytky nástěnné malby hlavy vousatého muže, pořízené v letech 1030 až 1180. "Proč byla ,vyklopena´ ze zdi a pohřbena pod dlažbu, se neví," cituje Donaukurier generálního konzervátora Mathiase Pfeila z Mnichova. Nová stavba baziliky začala v roce 1180, podlaha mohla být položena 1230-1280. V tu dobu také obraz zmizel. "Možná byl ,pohřben´ jako ,svatý odpad´, protože jej nechtěli jednoduše odstranit," říká restaurátor Jan Menath.

Od sousedů: Projede přes nás mistrovství světa

Stav fragmentu je podivuhodně dobrý. Není znám žádný srovnatelný z této doby, dodává Menath.

92 kamenů této skládanky ošetřoval zemský úřad památkové péče a roku 1991 byly v mnohatýdenní práci složeny. Nyní je obraz v trvalé zápůjčce ve Straubingu.

Rozbíjeli melouny a kokosy

Při show v Hamburku byly vytvořeny čtyři nové světové rekordy. Muhamed Kahrimanovic rozbil během půl minuty 16 vodních melounů pokládaných na břicho mladé ženy stojící v mostu, potvrdil Rekord-Institut für Deutschland, pendant Guinnessovy knihy rekordů.

Další rekord udělal tento zápasník bojových sportů, když se zavázanýma očima a syrovým vejcem v "bicí" ruce rozbil během půl minuty 27 kokosových ořechů.

Jens Gaude zase během minuty údery loktem na uzávěry "vybušil" dna 40 láhví s vodou. 21letý Rakušan Thomas Klausner na trial-biku, tedy MTB bez sedla, přeskákal během minuty 60krát ležící osobu a tím zlepšil dosavadní rekord o 37 skoků…

Zuřivý reportér už 75 let není…

Před 75 lety zemřel Egon Erwin Kisch. Říkali mu zuřivý reportér a už za života se stal legendou, napsal k 75. výročí jeho úmrtí 31. března 1948 v Praze Donaukurier. "Bylo mu jen 62 let, ale prožil víc než mnoho jiných. Jako zpravodaj v Praze, Berlíně a Vídni vyzdvihl reportáž do literatury…"

Narodil se 29. dubna 1885 v malé uličce Starého Města a trávil tam dětství se čtyřmi bratry. Jejich rodiče měli v přízemí obchod s látkami.

Na reálce byl průměrným žákem, ale už dřív zveřejňoval své první básně pod pseudonymem «Erwin», protože publikovat zakazovalo žákům vedení školy. Krátký čas navštěvoval novinářskou školu v Berlíně, později se vnořil jako reportér novin Bohemia do pražského podsvětí, které mu nabízelo zdánlivě nevyčerpatelnou látku.

Od sousedů: Rakousko vysazuje nové lesy

Jeho definitivní průlom přišel se špionážní aférou Alfreda Redla, který byl v Praze patřící k Rakousku-Uhersku zatčen pro velezradu pro Rusko. Vzal si život. Úřady chtěly skandál zaretušovat, ale Kisch je prohlédl. Aby obešel cenzuru, uveřejnil svou zprávu šikovně ve formě údajného oficiálního dementi úřadů.

"Kdo dnes listuje v Kischových reportážích, často si musí mnout oči - mohl tohle opravdu sám prožít?! Jak se mohl Pražák dostat do strojovny transatlantického parníku Vaterland s jeho 46 parními válci? ptá se list a dodává, že na to odpovídá nová biografie od Christiana Buckarda, která vychází v Berlíně k 75. výročí Kischovy smrti. Autor v ní podrobně popisuje, jak byl ,zuřivý reportér´ s dalšími zástupci tisku pozván v roce 1914 k panenské plavbě Vaterlandu z Hamburku do Southamptonu. Že ve své reportáži nelíčí luxus na palubě, nýbrž plahočení topičů, je typické pro sociálně angažovaného Kische. Po první světové válce se postavil do špice radikálně levicové branné Rudé gardy (na snímku vlevo), později se stal komunistou…

"Není žádným tajemstvím, že Kisch měl sklon přehánět a s pravdou se ne vždy potkal. Podle jeho názoru s ní snad nemuselo všechno souhlasit slovo za slovem, ale všechno nakonec muselo být přece pravdivé," napsal Buckart. Snad byl přece spíš spisovatelem než žurnalistou…

Vlčí choutky…

Šest ovcí padlo ve výběhu u Jandelsbrunnu. Čtyři byly mrtvé na místě, jedna musela být utracena a další uhynula v následující noci, pravděpodobně kvůli stresu, míní jejich chovatel amatér.

Od sousedů: Prvorodičky stárnou

Spoušť zaregistroval nejprve z okna dalekohledem ve výběhu. Jedna z jeho ovcí, kříženec mufloní a kamerunské, ležela bez hnutí s nohama nahoře. Na místě pak našel další ležící "načatou", a tři další se stopami pokousání byly v rybníce. Jednu musel veterinář utratit…

Expert Stefan Poost vzal na místě činu vzorky DNA pro zkoumání. Chovatel na radu okresního úřadu instaloval teplotní kameru, která druhý den zachytila ve 20.30 zvíře obíhající prostor.

Vzorky DNA potvrdily, že pachatel byl vlk…